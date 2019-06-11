 Литва передала Україні майже 1 млн одиниць боєприпасів, - Delfi

Ці боєприпаси підходять для легкої стрілецької зброї радянського виробництва - автоматів, кулеметів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Рішення про передачу боєприпасів уряд Литви ухвалив ще на початку лютого.

Крім того, наголошується, що Литва і раніше передавала Україні набої і деякі елементи озброєнь. Вперше такий вантаж був доставлений в Україну в 2014 році, коли Росія окупувала Крим. За останні 5 років Литва виділила Україні допомоги на кілька мільйонів євро.

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