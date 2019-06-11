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Все про:боєприпаси (902) Литва (434)

 Литва передала Україні майже 1 млн одиниць боєприпасів, - Delfi

Літак ВПС Литви доставив в Україну майже 1 млн одиниць боєприпасів, що більше не перебувають на озброєнні литовської армії. Загальна вартість вантажу - 255 тисяч євро.

Ці боєприпаси підходять для легкої стрілецької зброї радянського виробництва - автоматів, кулеметів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Рішення про передачу боєприпасів уряд Литви ухвалив ще на початку лютого.

Крім того, наголошується, що Литва і раніше передавала Україні набої і деякі елементи озброєнь. Вперше такий вантаж був доставлений в Україну в 2014 році, коли Росія окупувала Крим. За останні 5 років Литва виділила Україні допомоги на кілька мільйонів євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великий склад боєприпасів виявлено поліцією на Рівненщині. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131849
 
   
 Топ коментарі
 
Буде чим херачити "братьев" Литва передала Украине почти 1 млн единиц боеприпасов, - Delfi - Цензор.НЕТ 6823
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Литва бандеровская-- смерть кацапским оккупантам Литва передала Украине почти 1 млн единиц боеприпасов, - Delfi - Цензор.НЕТ 3205
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7,62*54.Хороший патрон,но вот беда:гильза с выступающей закраиной.Анахронизм XX века.Это патроны к винтовке С.И.Мосина.Ну и не только...
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Это просто редакторы Цензор.нет такую картинку в интернете под статью нашли
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7,62×54R.
Пишуть R "ето сокращєніє: «русскій»".
Фіґ-вам.
Це 7,62×54 Rimmed.
RIMMED у перекладі з індоєвропейского англосаксонського ОБОДОК.
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«Анахронизм XX века.» (с)
Ніт.
Це один із варіянтів екстраційної системи: «зброя-патрон».
Широко застосовується і в ХХІ сторіччі.
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Застосовується.Але досить невдало.Кращій патрон Другої Світової війни 7,92*57 Маузер.Від цього патрона є похідними більшість ***********.Зменшили тільки калібр та висоту гільзи:з'явився патрон НАТО.
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Маузер 98 взагалі то еталонний ґвер.
Але то зброя піхоти.19 століття .
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Вести из-за поребрика: "В Калининградской области во время военно-морских учений успешно отдвухсотился один морской пехотинец, утонув вместе с бронетранспортером. Солдаты НАТО по-прежнему еще даже не начали зашнуровывать берцы" https://www.obozrevatel.com/russia/bronetransporter-ne-doplyil-v-rossii-sluchilos-ocherednoe-smertelnoe-chp-na-more.htm …
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Щупальца Вейшнории до самых скреп достали. И даже глубже.
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"если бы морпех не утонул, то на его месте мог быть солдат нато"
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После петрухи и муженко со взорванными складами - это огромная помощь!
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це приблизно 1% від того , що втрачено ..((
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Значительно меньше 1%. Не говоря уже о том, что там были утеряны снаряды, мины и ракеты, а не только патроны для автоматов.
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Pituch. 1 июня на одном из военных заводов в российском городе Дзержинске прогремели мощные взрывы, после которых над местом взрыва начал расти гриб, напоминающий ядерный.
https://24tv.ua/ru/blog_media_tag5427

Литва передала Украине почти 1 млн единиц боеприпасов, - Delfi - Цензор.НЕТ 6307
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Зв'язок Порошенка/Муженка з підривом арсеналів.
ПРУФ.
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Они ответственны за то, что не предотвратили этого!
ТРИ, *****, ПОДРЯД КРУПНЕЙШИХ СКЛАДА!
Причем в калиновке ****** на ДР петрухи, в его вотчине - это позор!
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Литва бандеровская-- смерть кацапским оккупантам
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очень пригодиться...чтобы наши не экономили ответки... пока те никак не успокоятся
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Пригодяца когда ЗЕкоманда будет проводить рихвирендум за дружбу с Рациюшкой и сливать Украину гебне. А к этому явно всё идёт..воняет кацапнёй от ЗЕкоманды за милю...
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https://mil.in.ua/v-90-h-obladnannya-dlya-rezervnogo-patronnogo-zavodu-bulo-prodano-iraku/
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Хорошо что уже Порошенко не дотронется до боеприпасов,он умеет взрывать
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їм для сепарів нежалко Литва передала Украине почти 1 млн единиц боеприпасов, - Delfi - Цензор.НЕТ 2375. я б теж їм дроти з електрикою відрізав і воду по великих Українських святах подавав.
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Зараз наші геройсмани оприходують і перепродадуть з гідністю...
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патронов на 100лет вперед, зачем тебе завод? бабло пилить?
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Ты забыло чмо паРашинское, сколько при хряке складов взорвалось? Я напомню - 5 самых крупных. Например патронов 12,56 у нас нет, ВОГи закупаем у болгар, снайперские патроны пораздавали для пулеметов ... Мда, чеэто я мечу бисер перед свиньями. ПНХ хрякотролятина.
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Так здається вже і був базар про будівництво заводу (під стандарти НАТО ) Литва передала Украине почти 1 млн единиц боеприпасов, - Delfi - Цензор.НЕТ 3053
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Полудурок, "снайперских" (на самом деле целевых патронов для СВД) у нас не так и много, зато 7,62*54R, с пулей ЛПС, как дерьма. Стволов не хватит все сжечь. А что за патрон 12,56? это к чему?
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розібрали і вивезли в РФію ... а нового , за 5 років , так і не побудовано ...
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Чому ж?
Пан Аваков презентував недавно такий.
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Кирпичев:где-где, в пи@е!Глубоко мною ненавидимый товарищ Сталин своё дело крепко понимал:попробуй у обычной сигареты штангелем померять диаметр фильтра.Ясное дело,фильтр мягкий,это тебе не часть болта без резьбы.Но ты не поленись,поменяй несколько раз.Знаешь,что получится? 7,62!Это не диаметр пули,это калибр ствола...
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Идиот, это просто три десятых дюйма.
Байку лет сорок травят.
Придурки
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Что есть одна десятая дюйма?Правильно,линия.Т.е.2,54мм.А что значит трехлинейка?Да оружие калибра 7,62 -т.е.три линии.
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Друже, це просто 3 дюйми.
3 inch.
Просто практично вся промисловість ссср створювалась з американського устаткування.
У тому числі і фабрики по виробництву цигарок.
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Причем абсолютно тупой высер, расчитаный на лоха.
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Я, как и многие другие, занимаюсь релоадингом (перезарядкой) патронов, и не потому что их нет, а потому, что патрон, как и винтовку, подгоняют под себя, под винтовку и прочие. И скажу вам как эксперт, не может раскрыться ствол от перезаряженного патрона. Это фейк, рассчитанный на идиотов, типа NNN, Кирпичева, Дениса Юхименко.
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а от в рашке уже не только самалёты тяжелее воздуха делают, но и бронетранспортёры тяжелее воды уже научились клепать! ))
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И пусть они убивают друг друга как можно больше?
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Ну конечно, а пока украинцы убивают украинцев.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономЛитва передала Україні майже 1 млн одиниць боєприпасів, - Delfi
 
 
 
 
 
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