 Литва передала Україні майже 1 млн одиниць боєприпасів, - Delfi

Ці боєприпаси підходять для легкої стрілецької зброї радянського виробництва - автоматів, кулеметів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Рішення про передачу боєприпасів уряд Литви ухвалив ще на початку лютого.
Крім того, наголошується, що Литва і раніше передавала Україні набої і деякі елементи озброєнь. Вперше такий вантаж був доставлений в Україну в 2014 році, коли Росія окупувала Крим. За останні 5 років Литва виділила Україні допомоги на кілька мільйонів євро.
Пишуть R "ето сокращєніє: «русскій»".
Фіґ-вам.
Це 7,62×54 Rimmed.
RIMMED у перекладі з індоєвропейского англосаксонського ОБОДОК.
Ніт.
Це один із варіянтів екстраційної системи: «зброя-патрон».
Широко застосовується і в ХХІ сторіччі.
Але то зброя піхоти.19 століття .
https://24tv.ua/ru/blog_media_tag5427
ПРУФ.
ТРИ, *****, ПОДРЯД КРУПНЕЙШИХ СКЛАДА!
Причем в калиновке ****** на ДР петрухи, в его вотчине - это позор!
«Хто всрався....»
Пан Аваков презентував недавно такий.
Байку лет сорок травят.
Придурки
3 inch.
Просто практично вся промисловість ссср створювалась з американського устаткування.
У тому числі і фабрики по виробництву цигарок.