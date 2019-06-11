 Ексмер Полтави і потенційний кандидат у депутати Мамай роздавав квитки на концерти Винника і "Антитіл", - ОПОРА

Як повідомляє громадянська мережа ОПОРА, 10 червня 450 переможців конкурсу, який влаштував Мамай, могли безкоштовно отримати 350 квитків на концерт "Антитіл" 15 червня і 100 - на концерт Олега Винника 19 червня, передає Цензор.НЕТ.

Конкурс відбувався з 30 травня по 5 червня. На своїй сторінці в facebook Мамай ставив питання про історію Полтави, а автори правильних відповідей отримали квитки.

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Фото: oporaua.org

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10 червня в офісі політичної партії "Совість України" усі переможці мали змогу отримати по два квитки на концерти. Для цього необхідно було мати при собі паспорт та заповнити реєстраційну карту, де необхідно було вказати ініціали, адресу проживання, місце роботи, дату та контактний телефон.

Як зазначає ОПОРА, квитки на концерт гурту "Антитіла" коштують від 350 до 550 гривень, а на Винника - від 350 до 600 гривень.

Громадянська мережа повідомляє, що в січні 2019 Мамай взяв участь у з'їзді партії Медведчука і Рабиновича "Опозиційна платформа "За життя", на якому підтримав Юрія Бойка на виборах президента. Також він заявив, що очолює відділення партії в Полтавській області.

У кінці квітня Вадим Рабинович сказав, що хоче бачити Мамая в списку партії. Втім поки на сайті "платформи" і в держреєстрі керівником організації значиться Олександр Попенко.

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Зареєструватися кандидатом у депутати від політичної сили можна було до 10 червня. Однак Мамай ще може зареєструватися як самовисуванець - згідно із законом це можна робити до 20 червня.

Нагадаємо, 14 вересня 2018 року депутати Полтавської міської ради ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Мамая. За відповідне рішення проголосували 29 з 42 депутатів.