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 Ексмер Полтави і потенційний кандидат у депутати Мамай роздавав квитки на концерти Винника і "Антитіл", - ОПОРА

Колишній міський голова Полтави Олександр Мамай, який планує балотуватися в народні депутати, влаштував розіграш квитків на концерти співака Олега Винника і групи "Антитіла".

Як повідомляє громадянська мережа ОПОРА, 10 червня 450 переможців конкурсу, який влаштував Мамай, могли безкоштовно отримати 350 квитків на концерт "Антитіл" 15 червня і 100 - на концерт Олега Винника 19 червня, передає Цензор.НЕТ.

Конкурс відбувався  з 30 травня по 5 червня. На своїй сторінці в facebook Мамай ставив питання про історію Полтави, а автори правильних відповідей отримали квитки.

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Ексмер Полтави і потенційний кандидат у депутати Мамай роздавав квитки на концерти Винника і Антитіл, - ОПОРА 01
Ексмер Полтави і потенційний кандидат у депутати Мамай роздавав квитки на концерти Винника і Антитіл, - ОПОРА 02
Ексмер Полтави і потенційний кандидат у депутати Мамай роздавав квитки на концерти Винника і Антитіл, - ОПОРА 03
Фото: oporaua.org

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК зареєструвала ще 23 кандидати в народні депутати

10 червня в офісі політичної партії "Совість України" усі переможці мали змогу отримати по два квитки на концерти. Для цього необхідно було мати при собі паспорт та заповнити реєстраційну карту, де необхідно було вказати ініціали, адресу проживання, місце роботи, дату та контактний телефон.

Як зазначає ОПОРА, квитки на концерт гурту "Антитіла" коштують від 350 до 550 гривень, а на Винника - від 350 до 600 гривень.

Громадянська мережа повідомляє, що в січні 2019 Мамай взяв участь у з'їзді партії Медведчука і Рабиновича "Опозиційна платформа "За життя", на якому підтримав Юрія Бойка на виборах президента. Також він заявив, що очолює відділення партії в Полтавській області.

У кінці квітня Вадим Рабинович сказав, що хоче бачити Мамая в списку партії. Втім поки на сайті "платформи" і в держреєстрі керівником організації значиться Олександр Попенко.

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Зареєструватися кандидатом у депутати від політичної сили можна було до 10 червня. Однак Мамай ще може зареєструватися як самовисуванець - згідно із законом це можна робити до 20 червня.

Нагадаємо, 14 вересня 2018 року депутати Полтавської міської ради ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Мамая. За відповідне рішення проголосували 29 з 42 депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131848
 
 
 Топ коментарі
 
Отака вона "совість України"
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А должен был на Квартал?
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тю, а шо, ожидали шо он будет билеты на битву пересвета с челубеем раздавать?
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Я так понял сенсанция в том, что раздавал билеты, а не устраивал эти концерты в свою поддержку как все состоятельные политики за всю историю Украины.
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Хех. Є у нас забігайлівка яку всі називають Мамай.
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тю, а шо, ожидали шо он будет билеты на битву пересвета с челубеем раздавать?
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Володимир Кашуба:
Экс-мэр Полтавы и потенциальный кандидат в депутаты Мамай раздавал билеты на концерты Винника и "Антител", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 709Экс-мэр Полтавы и потенциальный кандидат в депутаты Мамай раздавал билеты на концерты Винника и "Антител", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3127Цього лайна в Україні взагалі не повинно було бути .
Але дякуючи пороху , вони живі , здорові і не сидячі ...
За 5 років підняли голови і сьогодні вже пруться не на зону а в Парламент...Экс-мэр Полтавы и потенциальный кандидат в депутаты Мамай раздавал билеты на концерты Винника и "Антител", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 7179
Экс-мэр Полтавы и потенциальный кандидат в депутаты Мамай раздавал билеты на концерты Винника и "Антител", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9665ДЯКУЄМО...!!! Экс-мэр Полтавы и потенциальный кандидат в депутаты Мамай раздавал билеты на концерты Винника и "Антител", - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4619
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Вы наверное не в курсе кто эти люди, но 2 крайних справа в парламенте лет 15, тот что посредине тоже бывалый депутат и никуда не пропадал. Карьера крайнего слева бурно развилась при Порошенко, и они со 2 слева публично поддерживали порошенка.
Так что если им кто "головы и опускал" то это только в картинках Вашего агитдизайнера или того кто ему ставит задания.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЕксмер Полтави і потенційний кандидат у депутати Мамай роздавав квитки на концерти Винника і "Антитіл", - ОПОРА
 
 
 
 
 
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