 Причина пожежі в одеській психлікарні не підпал, а занесення стороннього джерела вогню, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського ТБ сказала начальниця відділу комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська.
"Розпочаті кримінальні провадження про порушення правил пожежної безпеки і друге провадження про умисне вбивство… Щодо підпалу, жодна особа з працівників поліції не коментувала про підпал", — сказала вона.
За словами заступника директора департаменту ДСНС Руслана Буханеця, пожежа розпочалась через дії людини.
"Причина пожежі за попередніми даними – це дії людини. Тобто занесення стороннього джерела запалювання. Вона не пов’язана з несправністю обладнання чи іншими подібними причинами", — сказав заступник директора департаменту ДСНС Руслан Буханець.
Нагадаємо, увечері 10 червня загорілося 7-е відділення Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я на вулиці Воробйова. В результаті події чотири людини загинули на місці, ще двоє померли в медичних установах. Серед загиблих - медсестра лікарні.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблих і доручив створити комісію з розслідування інциденту.
Завтрашній день оголошений в Одеській області траурним.
Все ЛОГИЧНО!!!!!
и занесли...и подожгли...и курили-недокурили...и ...что угодно...
Але сьогодні - трагічна реальність, тут вже не до жартів.
сон хороший у больных
говорят, что там сумашедший дом
но мы то знаем, кто есть псих" (С)
в дурдоме всё "неславабогу "
и только старенький главбух
как оказалось адекватен
но бух