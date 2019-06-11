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Все про:Одеса (1931) пожежа (1667) психлікарня (45)

 Причина пожежі в одеській психлікарні не підпал, а занесення стороннього джерела вогню, - Нацполіція

Поліція не вважає, що причиною пожежі в психіатричній лікарні в Одесі став підпал. На думку правоохоронців, сталося випадкове занесення джерела вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського ТБ сказала начальниця відділу комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська.

"Розпочаті кримінальні провадження про порушення правил пожежної безпеки і друге провадження про умисне вбивство… Щодо підпалу, жодна особа з працівників поліції не коментувала про підпал", — сказала вона.

За словами заступника директора департаменту ДСНС Руслана Буханеця, пожежа розпочалась через дії людини.

"Причина пожежі за попередніми даними – це дії людини. Тобто занесення стороннього джерела запалювання. Вона не пов’язана з несправністю обладнання чи іншими подібними причинами", — сказав заступник директора департаменту ДСНС Руслан Буханець.

Нагадаємо, увечері 10 червня загорілося 7-е відділення Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я на вулиці Воробйова. В результаті події чотири людини загинули на місці, ще двоє померли в медичних установах. Серед загиблих - медсестра лікарні.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблих і доручив створити комісію з розслідування інциденту.

Завтрашній день оголошений в Одеській області траурним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131847
 
 
 Топ коментарі
 
Та да ,само по себе загорелось ,ну как давеча склады ...
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Акуеть!прям к.с. в чем разница?занесли огонь и подожгли,или занесли огонь и подожгли.
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в таком заведении...любое предположение может оказаться правильным
и занесли...и подожгли...и курили-недокурили...и ...что угодно...
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Та да ,само по себе загорелось ,ну как давеча склады ...
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а когда мусора стали икспердами по поджогам.Всю жисть этим занималась специальная пожарная инспекция
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Акуеть!прям к.с. в чем разница?занесли огонь и подожгли,или занесли огонь и подожгли.
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уже и спички оружие массового убийства Причина пожара в одесской психлечебнице не поджог, а занесение постороннего источника огня, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2419
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Ну да..... Ящик коктелей Молотова это ведь случайное занесение источника огня.....

Все ЛОГИЧНО!!!!!
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курили в сушилке,подожгли окурком белье?
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Щось поліцаї менжують як циган сонцем. З кожним повідомленням версії все цікавіші.
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В палату номер 6 к Наполеону , Брежневу и поршенко подселили Прометея ?
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в таком заведении...любое предположение может оказаться правильным
и занесли...и подожгли...и курили-недокурили...и ...что угодно...
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Я ж кажу - "пожежа у божевільні" ще вчора було темою для впоротого гумору...
Але сьогодні - трагічна реальність, тут вже не до жартів.
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"доктор покурил вместе перед сном.
сон хороший у больных
говорят, что там сумашедший дом
но мы то знаем, кто есть псих" (С)
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***
в дурдоме всё "неславабогу "
и только старенький главбух
как оказалось адекватен
но бух
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"По мнению правоохранителей произошло случайное занесение источника огня." - до слез ))
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПричина пожежі в одеській психлікарні не підпал, а занесення стороннього джерела вогню, - Нацполіція
 
 
 
 
 
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