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Все про:Денісова (307) обмін (407) Москалькова (134)

 Ми не говоримо про обміни. Ми говоримо, що країна змінила риторику, - Денісова на зустрічі з Москальковою

Омбудсмени України Людмила Денісова та Росії Тетяна Москалькова вирішили створити робочу групу зі звільнення громадян України, які перебувають у в'язницях РФ і росіян, що містяться в українських в'язницях.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Україна після виборів президента змінила риторику. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

"Я думаю, що ми могли б об'єднати зусилля - ви в Росії, а я в Україні - вже використовуючи те, що є добра воля президента України Володимира Зеленського саме на звільнення усіх. Ми не говоримо про обміни. Ми говоримо, що країна змінила риторику, наш президент говорить про звільнення, я б такі умови з вами хотіла обговорити", - заявила Денісова.

"Ми обговорили питання можливого звільнення громадян України, які містяться в пенітенціарних установах на території Російської Федерації, а також громадян РФ, що містяться в таких установах України ", - додала Денісова в facebook.

"Тому ми домовилися про формат нашої роботи із зазначених питань, зокрема, про створення робочої групи, а також про підписання меморандуму про співпрацю для подальших дій", - повідомила вона.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що Москва "вважає правильним" почати діалог із Києвом щодо обміну затриманими за принципом "всіх на всіх".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131846
 
 
 Топ коментарі
 
про що можна домовлятися з розбійником ?
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Если ты не свободен - твой хлеб уже не твой.
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Все закономірність. Аполітичність і байдужість українського населення в питаннях історії - наслідок 400 річного москалячого поневолення. Для відновлення національного генофонду і рівня свідомості і патріотичності потрібен час. А його в нас нема
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Договорились ,договориться о том,как будут договариваться ..
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Смешно лишь до того момента, пока речь о чужой шкуре, а не собственной любимой.
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розбійник з розбійником завжди зможе домовитись ...
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угу - а Україною керують олігархічні янголи-альтруїсти ...?
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Звісно ні. Вони - кримінальна олігархія але не терористи.
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справа лише в якості розбійників...?
бандит - він і є бандит ... просто кожен грабує на свій лад
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В контексті цієї теми я говорив про країну-терориста, якою московія була ще з часів андрія боголюбського, коли він сплюнрував Київ у 1169, потім за івана грозного ще був знищений Новгород- загинуло 60 тис людей , Тверське князівство, Казань- загинуло 70 тис людей... Відтоді нічого не змінилося
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_Правда? Ну-ну... В оккупированных Крыму и восточной зоне репрессии и убийства украинцев. Если Украина падёт - то заключённых будут миллионы!
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Голодомори показали що з нами буде, якщо ми програємо
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Кажется, слишком многие и слишком много забыли. Беспечные мотыльки однодневки.
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Все закономірність. Аполітичність і байдужість українського населення в питаннях історії - наслідок 400 річного москалячого поневолення. Для відновлення національного генофонду і рівня свідомості і патріотичності потрібен час. А його в нас нема
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NonCFist - это пойдет украинцам на пользу....

Ведь как известно - свободу на хлеб не намажешь...
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Если ты не свободен - твой хлеб уже не твой.
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NonCFist - а теперь пойдите и расскажите это тем 73%....
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Очевидное разве нуждается в доказательствах, а само собою разумеющееся в пояснениях?
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Т.е. Мокшан отдаем , а украинцев далее на подвалах рашки гноить будут ?
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не верьте...что-то опять надо чертовым шантажистам...
свой сброд они и не хотели б получить обратно...а наши у них как заложники и предмет торга
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"животные пля", даже дроздов не выдержал, думаю эмигрирует из их мира ))
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а шо мешает кацапне сразу после обмена набрать новых?в крыму,до сих пор ездящих в мордор в гости и заробитчан,взять в плен (на войне это довольно часто случается)...
ну ладно,не сразу-а после выборов в раду,шоб не портить обедню зелебене...
рычаг воздействия то все равно должен быть...
наверное зря дурные предки во всех воинах военнопленных освобождали после заключения мира...мабуть не знали,что можно и так,как вате кажется правильным.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи не говоримо про обміни. Ми говоримо, що країна змінила риторику, - Денісова на зустрічі з Москальковою
 
 
 
 
 
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