 Збірна України вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату світу з футболу U-20

Обидві команди, враховуючи температуру повітря (+30), відмовилися від атакуючого стилю гри, повідомляє Цензор.НЕТ sз посиланням на УНІАН.
За перші 15 хвилин глядачі не побачили жодного удару в площину воріт. Велику частину часу захисники як однієї, так і іншої команди, неспішно перепасовувалися на своїй половині поля, лише зрідка далекими передачами оживляючи матч.
Після прострілу Юхима Коноплі Сергій Булеца вколотив м'яч у сітку з центру штрафного майданчика.
На 80-й хвилині Україна залишилася в меншості - Денис Попов за фол у верховій боротьбі отримав другу жовту картку і залишив межі поля. Таким чином, провідний захисник збірної пропустить фінальний матч.
У компенсований час українська збірна пропустила, але гол було скасовано арбітром після перегляду відеоповтору - італієць Джанлука Скамакка фолив перед тим, як відправити м'яч у сітку.
Суперник української збірної по фіналу визначиться у протистоянні Еквадору і Південної Кореї.
Фінальний матч відбудеться 15 червня.
спасибо партии ЗЕ это ))))
Молодіжна збірна України з футболу вийшла у фінал чемпіонату світу серед 20-річних. Поєдинок проти Італії на міському стадіоні в Гдині (Польща) завершився з рахунком 1: 0. Обидві команди, враховуючи температуру повітря (+30), відмовилися від атакуючого стилю гри, повідомляє Цензор. НЕТ з посиланням на УНІАН. За перші 15 хвилин глядачі не побачили жодного удару в площину воріт. Велику частину часу захисники як однієї, так і іншої команди, неспішно перепасовувалися на своїй половині поля, лише зрідка далекими передачами оживляючи матч.
Після прострілу Юхима Коноплі Сергій Булеца загнав м'яч в сітку з центру штрафного майданчика. На 80-й хвилині Україна залишилася в меншості - Денис Попов за фол у верховій боротьбі отримав другу жовту картку і залишив межі поля. Таким чином, провідний захисник збірної пропустить фінальний матч. Читайте на Цензор.НЕТ: У футбольному відбірковому циклі Євро-2020 Україна перемагає в домашньому матчі Люксембург.
У компенсований час українська збірна пропустила, але гол був відмінений арбітром після перегляду відеоповтору - італієць Джанлука Скамакка фолив перед тим, як відправити м'яч у сітку. Суперник української збірної по фіналу визначиться в протистоянні Еквадору і Південної Кореї. Фінальний матч пройде 15 червня.
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Конопля - наше фсьо.
Так, що навпаки, новина перекладалась з української на русскій язик.
Це політикаЦензора: «новость на русском язикє должна бьіть первой».
СЛАВА УКРАЇНІ !
Гравці були впевнені в собі і розуміли добре, що саме від них бажає тренер!
Тут теж саме з Петраковим!
Бажаю перемоги у фіналі!
Гадаю, що це будуть еквадорці...