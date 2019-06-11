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 Збірна України вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату світу з футболу U-20

Молодіжна збірна України з футболу вийшла у фінал чемпіонату світу серед 20-річних. Поєдинок проти Італії на міському стадіоні в Гдині (Польща) завершився з рахунком 1: 0.

Обидві команди, враховуючи температуру повітря (+30), відмовилися від атакуючого стилю гри, повідомляє Цензор.НЕТ sз посиланням на УНІАН.

За перші 15 хвилин глядачі не побачили жодного удару в площину воріт. Велику частину часу захисники як однієї, так і іншої команди, неспішно перепасовувалися на своїй половині поля, лише зрідка далекими передачами оживляючи матч.

Після прострілу Юхима Коноплі Сергій Булеца вколотив м'яч у сітку з центру штрафного майданчика.

На 80-й хвилині Україна залишилася в меншості - Денис Попов за фол у верховій боротьбі отримав другу жовту картку і залишив межі поля. Таким чином, провідний захисник збірної пропустить фінальний матч.

У компенсований час українська збірна пропустила, але гол було скасовано арбітром після перегляду відеоповтору - італієць Джанлука Скамакка фолив перед тим, як відправити м'яч у сітку.

Суперник української збірної по фіналу визначиться у протистоянні Еквадору і Південної Кореї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У футбольному відбірковому циклі Євро-2020 Україна перемагає в домашньому матчі Люксембург

Фінальний матч відбудеться 15 червня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131845
 
   
 Топ коментарі
 
Збірна України вийшла до фіналу юніорського чемпіонату світу з футболу. У півфінальному матчі українці з мінімальним рахунком 1:0 перемогли збірну Італії, граючи в меншості. Сборная Украины впервые в истории вышла в чемпионат мира по футболу U-20 - Цензор.НЕТ 8606
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Збірна України вийшла до фіналу юніорського чемпіонату світу з футболу. У півфінальному матчі українці з мінімальним рахунком 1:0 перемогли збірну Італії, граючи в меншості. Сборная Украины впервые в истории вышла в чемпионат мира по футболу U-20 - Цензор.НЕТ 8606
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А при хряке такое могло быть возможным? Молодежь поддержала престиж страны, а значит и ЗЕ. ))
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прошла зима, настало лето
спасибо партии ЗЕ это ))))
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звыняй, то ты уже отвечал другому...
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Эта молодежь выросла как раз при Порошенко и знает что Украина воюет с россией, в отличае от зебилов, а вот если бы смотрели 95 квартал то хрен бы когда то научилась играть....
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Наши просто герои! А макаронники лучшие по прическам
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Ці хлопці знають, що таке Україна. І знають слова гімну. І гордяться своїм прапором. Удачі вам! Ваша перемога підніме і наш дух!
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Допоміг ЦН "безвоздмездно, т. е даром" перекласти новину державною українською мовою. Сборная Украины впервые в истории вышла в чемпионат мира по футболу U-20 - Цензор.НЕТ 254

Молодіжна збірна України з футболу вийшла у фінал чемпіонату світу серед 20-річних. Поєдинок проти Італії на міському стадіоні в Гдині (Польща) завершився з рахунком 1: 0. Обидві команди, враховуючи температуру повітря (+30), відмовилися від атакуючого стилю гри, повідомляє Цензор. НЕТ з посиланням на УНІАН. За перші 15 хвилин глядачі не побачили жодного удару в площину воріт. Велику частину часу захисники як однієї, так і іншої команди, неспішно перепасовувалися на своїй половині поля, лише зрідка далекими передачами оживляючи матч.

Після прострілу Юхима Коноплі Сергій Булеца загнав м'яч в сітку з центру штрафного майданчика. На 80-й хвилині Україна залишилася в меншості - Денис Попов за фол у верховій боротьбі отримав другу жовту картку і залишив межі поля. Таким чином, провідний захисник збірної пропустить фінальний матч. Читайте на Цензор.НЕТ: У футбольному відбірковому циклі Євро-2020 Україна перемагає в домашньому матчі Люксембург.

У компенсований час українська збірна пропустила, але гол був відмінений арбітром після перегляду відеоповтору - італієць Джанлука Скамакка фолив перед тим, як відправити м'яч у сітку. Суперник української збірної по фіналу визначиться в протистоянні Еквадору і Південної Кореї. Фінальний матч пройде 15 червня.
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Після прострілу Юхима Коноплі
***********
Конопля - наше фсьо.


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Новина в оригіналі була українською мовою.
Так, що навпаки, новина перекладалась з української на русскій язик.
Це політикаЦензора: «новость на русском язикє должна бьіть первой».
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Главное сейчас не подумать что уже чемпионы. В финале соперник будет не из элиты и на день меньше им отдыхать, но вижу что наш тренер молодец, настроит.
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Того кацабыдла журналиста наверно вообще разорвёт. Оно аж усералось визжало когда Украина обыграла Сербию. Так то только отборочные были и на ЧЕ, а тут финал чемпионата Мира...А если Украина выиграет ЧМ мира? Хоть бы оно здохло от горя...
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УРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРАААА !!!!
СЛАВА УКРАЇНІ !
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Команда очень боевая и это безусловно радует .шансы в финале будут неплохие !
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Мені вона нагадує ранній Металіст Мирона Маркевича...
Гравці були впевнені в собі і розуміли добре, що саме від них бажає тренер!
Тут теж саме з Петраковим!
Бажаю перемоги у фіналі!
Гадаю, що це будуть еквадорці...
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Как минимум стадион будет на нашей стороне а дальше всё в наших руках Збірна України вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату світу з футболу U-20 - Цензор.НЕТ 9322верней в их ногах ..
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Ось що з гравцями Конопля робить!😛
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Велика подяка, хлопцi, не зупиняйтесь и докладiть максимум зусиль у фiналi. Ви гідні перемоги! Вболіваємо за вас!
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Цензор.НЕТНовиниСпортЗбірна України вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату світу з футболу U-20
 
 
 
 
 
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