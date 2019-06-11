 Збірна України вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату світу з футболу U-20

Обидві команди, враховуючи температуру повітря (+30), відмовилися від атакуючого стилю гри, повідомляє Цензор.НЕТ sз посиланням на УНІАН.

За перші 15 хвилин глядачі не побачили жодного удару в площину воріт. Велику частину часу захисники як однієї, так і іншої команди, неспішно перепасовувалися на своїй половині поля, лише зрідка далекими передачами оживляючи матч.

Після прострілу Юхима Коноплі Сергій Булеца вколотив м'яч у сітку з центру штрафного майданчика.





На 80-й хвилині Україна залишилася в меншості - Денис Попов за фол у верховій боротьбі отримав другу жовту картку і залишив межі поля. Таким чином, провідний захисник збірної пропустить фінальний матч.

У компенсований час українська збірна пропустила, але гол було скасовано арбітром після перегляду відеоповтору - італієць Джанлука Скамакка фолив перед тим, як відправити м'яч у сітку.

Суперник української збірної по фіналу визначиться у протистоянні Еквадору і Південної Кореї.

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Фінальний матч відбудеться 15 червня.



