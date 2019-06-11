 Клімкін знову просить Раду відправити його у відставку

Про це Клімкін написав у тwitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Дубль №2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, спасибі. Заздалегідь", - написав глава МЗС.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав подання про відставку міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Зеленський хоче бачити на посту глави МЗС Вадима Пристайка.

Павло Клімкін був призначений на пост міністра закордонних справ України в 2014 році.

17 травня 2019 року він заявив, що написав заяву про свою відставку з поста глави МЗС. Дипломат повідомив, що заздалегідь поінформував Зеленського про свій намір.

30 травня президент України вніс до Верховної Ради проекти подань про звільнення міністра закордонних справ Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака і глави СБУ Василя Грицака.

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31 травня Клімкін звернеться до депутатів Верховної Ради за підтримкою своєї заяви про відставку з поста міністра закордонних справ.

Проте 6 червня Верховна Рада відмовила президенту Зеленському в звільненні Клімкіна, Полторака і Грицака. Увечері того ж дня представник президента України в парламенті Руслан Стефанчук висловив переконання, що Зеленський наступного тижня знову внесе подання на звільнення Клімкіна, Полторака і Грицака, а також генерального прокурора України Юрія Луценка.

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