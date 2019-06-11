 Клімкін знову просить Раду відправити його у відставку

Про це Клімкін написав у тwitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Дубль №2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, спасибі. Заздалегідь", - написав глава МЗС.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав подання про відставку міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Зеленський хоче бачити на посту глави МЗС Вадима Пристайка.
Павло Клімкін був призначений на пост міністра закордонних справ України в 2014 році.
17 травня 2019 року він заявив, що написав заяву про свою відставку з поста глави МЗС. Дипломат повідомив, що заздалегідь поінформував Зеленського про свій намір.
30 травня президент України вніс до Верховної Ради проекти подань про звільнення міністра закордонних справ Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака і глави СБУ Василя Грицака.
31 травня Клімкін звернеться до депутатів Верховної Ради за підтримкою своєї заяви про відставку з поста міністра закордонних справ.
Проте 6 червня Верховна Рада відмовила президенту Зеленському в звільненні Клімкіна, Полторака і Грицака. Увечері того ж дня представник президента України в парламенті Руслан Стефанчук висловив переконання, що Зеленський наступного тижня знову внесе подання на звільнення Клімкіна, Полторака і Грицака, а також генерального прокурора України Юрія Луценка.
все должно быть по людски.тогда и народ потянется.
Ну ты радуйся, продажные судьи КС сегодня показали свое лицо. Посидят твои воры из БПП и НФ лишних три месяца у кормушки - ты счастлив?
свічка @svecha62 3 ч.3 часа назад
Kantar Україна (ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна», Kantar Ukraine) - представник світового дослідницького бренду Kantar (Лондон, Об'єднане Королівство), проводив "Експрес дослідження громадської думки" (30.05.2019-07.06.2019)
Но я бы на месте Зеленского, если КС отменит выборы, записал обращение к народу - прийти и вынести в мусорник и раду, и КС. И ЕСЛИ люди бы проигнорили, то ушел в отставку - значит их устраивает, что на их мнение все срут.
Во первых 32% - это его голоса в 1-ом туре...., - а во 2-ом было протестное голосование...(это все признают)
И пускай за него проголосовало бы и 99%, это не отрицает тот факт, что выбрали глупца-марионетку...
Это очевидно всем уже....
Не возможно долго пытаться говорить на черное, что это белое...
Самим же надоест, если вы делаете это за бесплатно конечно...
Идиота нужно убирать от власти, пока он вместе с своим Кварталом 95 нас всех не похоронит..
А вот рошен издавал такой раз 19, причем в 2014-2015 как раз с пресловутым запретом даже на ответный огонь "при провокационных обстрелах".
А про те, що в 2014-му були накази "на перемир'я", ніхто не заперечую. Але то були накази на стільки Порошенка, як Меркель з Оландом. І для того, щоб довести ситим довольним буржуям, що такі накази є злочином відносно наших - потрібні були жертви... Війна - це така брудна штука... зі смертями, з жертвами. Тільки тоді ті жертви були необхідні для утворення міжнародної антипутінської коаліції; а тиждень тому - даремні, і навіть злочинні. До речі, всі інші накази "на перемир'я" з нашого боку не забороняли нашим стріляти (і навіть на упередження) заради збереження життів воїнів. Так що "не надо ла-ла".
- вообще-то я сам председатель.
- а сидеть тоже вы будете?(с)
- всегда.
- крепитесь, запад с нами. заграница нам поможет.
Йозеф Кнехт @jozefkneht1 50 мин.50 минут назад
Країна змінила риторику. Денисова: є добра воля президента України Володимира Зеленського саме на звільнення всіх.
Ми не говоримо про обміни. ЗВІЛЬНЕННЯ ВСІХ, А НЕ ОБМІН. Якщо це не здача національних інтересів, тоді я не знаю, що таке зрада.
Не знаю причины его ухода,но вожможно он понимает,что политика круто изменится и не хочет выглядеть дебилом.
Кстати,уже иду переговары о возвращении Парашки в ОБСЕ! Поздравляю....
зеркаль вот настоящий кандидат на мид
зеля добивается ее увольнения? мешает "работать"?