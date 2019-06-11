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Все про:відставка (509) Клімкін (1414)

 Клімкін знову просить Раду відправити його у відставку

Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликає народних депутатів підтримати подання президента Володимира Зеленського про його відставку.

Про це Клімкін написав у тwitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Дубль №2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, спасибі. Заздалегідь", - написав глава МЗС.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав подання про відставку міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Зеленський хоче бачити на посту глави МЗС Вадима Пристайка.

Павло Клімкін був призначений на пост міністра закордонних справ України в 2014 році.

17 травня 2019 року він заявив, що написав заяву про свою відставку з поста глави МЗС. Дипломат повідомив, що заздалегідь поінформував Зеленського про свій намір.

30 травня президент України вніс до Верховної Ради проекти подань про звільнення міністра закордонних справ Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака і глави СБУ Василя Грицака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після рішень міжнародних судів РФ буде змушена сісти за стіл переговорів щодо Криму, - Клімкін

31 травня Клімкін звернеться до депутатів Верховної Ради за підтримкою своєї заяви про відставку з поста міністра закордонних справ.

Проте 6 червня Верховна Рада відмовила президенту Зеленському в звільненні Клімкіна, Полторака і Грицака. Увечері того ж дня представник президента України в парламенті Руслан Стефанчук висловив переконання, що Зеленський наступного тижня знову внесе подання на звільнення Клімкіна, Полторака і Грицака, а також генерального прокурора України Юрія Луценка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Є дуже серйозні речі", - Клімкін продовжить очолювати МЗС у перехідний період і готуватиметься до походу в політику

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131844
 
 
 Топ коментарі
 
Эти говноеды скорее усрутся, чем дадут президенту, избранному 73%, нормально работать в его прямой сфере ответственности.
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нормально работать-это когда все по закону...выборы в раду согласно конституции,увольнение предыдущих министров одновременно с представлением новых,соблюдение сроков избираемости генпрокурора,назначение в силовые ведомства профессионалов,а не рядовых запаса без профильного образования.
все должно быть по людски.тогда и народ потянется. Климкин вновь просит Раду отправить его в отставку - Цензор.НЕТ 669
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дура, Міністрів не Президент звільняє. А Верховна Рада. У нас - парламентсько-президентська держава. А коли була президентсько-парламентська - то повставали Майдани.
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Эти говноеды скорее усрутся, чем дадут президенту, избранному 73%, нормально работать в его прямой сфере ответственности.
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получил он за барыжные отрыжки из ПАСЕ чтоб больше не прыгали мародёрские марионетки.
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нормально работать-это когда все по закону...выборы в раду согласно конституции,увольнение предыдущих министров одновременно с представлением новых,соблюдение сроков избираемости генпрокурора,назначение в силовые ведомства профессионалов,а не рядовых запаса без профильного образования.
все должно быть по людски.тогда и народ потянется. Климкин вновь просит Раду отправить его в отставку - Цензор.НЕТ 669
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чтоб президенту уволить министра нужно одновременно представить нового? закусывать вам нужно.
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дура, Міністрів не Президент звільняє. А Верховна Рада. У нас - парламентсько-президентська держава. А коли була президентсько-парламентська - то повставали Майдани.
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Не "дура" а прєдставітєль бальшинства. Будьте політкоректним!
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Климкин профи и работать с шантропой не будет. Если зебло изрыгнёт замену то ВР отпустит министра. С ним уйдёт огромный личный архив, огромный массив информации в голове, нужные и полезные связи. Уйдет в небытие целая постмайдановская эпоха. Оборвётся связь между прошлым и будущим. Климкин, на самом деле фигура знаковая.
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А зачем увольнять ключевого министра в непростое время, не предложив нового? Чтобы министерство было ослаблено? Просто хочется уволить? Хотя зебилы конечно схавают все.
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У нас, сколько лет нет министра здравоохранения и нового не назначают, и никто не возражал раньше или здоровье украинцев это дело последнее и ненужное вовсе?
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Во первых мид - это не минздрав. Во вторых у нас есть кандидат на должность, он назван и работает. Ну она, но не важно. Тоесть никто не говорил, что кого нибудь назначим, потом. Так и тут - фамилию пусть назовет. Точнее сегодня он ее назвал. Вот как есть претендент - можно говорить.
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Какой народ подтянется и куда? Сектанты 25%(на самом деле уже 6%), а на 73% и насрать?
Ну ты радуйся, продажные судьи КС сегодня показали свое лицо. Посидят твои воры из БПП и НФ лишних три месяца у кормушки - ты счастлив?
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Да, зебилы конечно всегда были не очень умные, но сейчас вообще шедевр. Если ты говоришь про cейчас уже 6%, то тогда уже и клоун сейчас 40%, а не 73. Тоесть большинство уже против.
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это за май...но стех пор столько воды утекло...и до выборов еще столько утечет Климкин вновь просит Раду отправить его в отставку - Цензор.НЕТ 3309
свічка‏ @svecha62 3 ч.3 часа назад

Kantar Україна (ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна», Kantar Ukraine) - представник світового дослідницького бренду Kantar (Лондон, Об'єднане Королівство), проводив "Експрес дослідження громадської думки" (30.05.2019-07.06.2019)

Климкин вновь просит Раду отправить его в отставку - Цензор.НЕТ 6399
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Ну партия клоуна - то одельный разговор. Но рыги всех мастей - только 4% - как то подозрительно сладко рисуют.
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600 респондентов? Топ. Крупные опросы показывают слегка иные цифры, а главное динамику.
Но я бы на месте Зеленского, если КС отменит выборы, записал обращение к народу - прийти и вынести в мусорник и раду, и КС. И ЕСЛИ люди бы проигнорили, то ушел в отставку - значит их устраивает, что на их мнение все срут.
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Я совсем не против, чтобы была сенсорная кнопка. Но каким боком это вобще хоть чему то поможет? Ну будет депутат сидеть в раду и сам давить, при этом сидя в планшете по своим делам, вместо дежурного по фракции. Как то законы от этого изменятся?
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Pituch - 73% ?

Во первых 32% - это его голоса в 1-ом туре...., - а во 2-ом было протестное голосование...(это все признают)
И пускай за него проголосовало бы и 99%, это не отрицает тот факт, что выбрали глупца-марионетку...
Это очевидно всем уже....
Не возможно долго пытаться говорить на черное, что это белое...
Самим же надоест, если вы делаете это за бесплатно конечно... Климкин вновь просит Раду отправить его в отставку - Цензор.НЕТ 5434
Идиота нужно убирать от власти, пока он вместе с своим Кварталом 95 нас всех не похоронит..
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Один ты, блеать, интеллектуал. Фанат мародера. Вот посадят свинью с гарантией его не возвращения - можно и на Зеленского наезжать будет, а пока все телодвижения против Зе направлены на возвращение петиной жопы на трон.
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При Пете не было стыдно за страну, как при твоём Бенином клоуне. Это унылое говно за 3 недели ввело страну в режим хаоса под чутким командованием людей коломойского и ускорено сдает страну мокшам и рыгам, зелененький ты интеллект.
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Если тебе не было стыдно за мародера и его друзей-свинарчуков, то с тобой все ясно.
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Мне стыдно за Богдана,за приказ не стрелять по рашистам и другую нечисть, которую вы,зебилоиды, привели. За Пороха ни капельки не стыдно.
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Приказа не стрелять ещё даже не было.
А вот рошен издавал такой раз 19, причем в 2014-2015 как раз с пресловутым запретом даже на ответный огонь "при провокационных обстрелах".
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Справді, офіційно від зебіла не було такого наказу. Офіційно не було. Але: хто повірить, що, мовляв, не було, якщо арті заборонили шуганути ворожу батарею, що вийшла на позицію і розверталась для бойових стрільб по нашим хлопцям?
А про те, що в 2014-му були накази "на перемир'я", ніхто не заперечую. Але то були накази на стільки Порошенка, як Меркель з Оландом. І для того, щоб довести ситим довольним буржуям, що такі накази є злочином відносно наших - потрібні були жертви... Війна - це така брудна штука... зі смертями, з жертвами. Тільки тоді ті жертви були необхідні для утворення міжнародної антипутінської коаліції; а тиждень тому - даремні, і навіть злочинні. До речі, всі інші накази "на перемир'я" з нашого боку не забороняли нашим стріляти (і навіть на упередження) заради збереження життів воїнів. Так що "не надо ла-ла".
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Дебил, ты приведешь что то, что он украл? Вот настоящий мародер -коломойский - тот только начал раворачиваться.
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зРада сама уже в отставке и полностью импотентна ,впрочем она такой всегда и была а Украина в Финале Молодёжного ЧМ по футболу !
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О, новая фишка у зибилов. Во всем плохом про клоуна тулить про футбол.
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- вам председатель нужен.
- вообще-то я сам председатель.
- а сидеть тоже вы будете?(с)
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тут надо наоборот....просить оставить - снимут точно...
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Ну, якщо вже є достойна заміна - то можна. Нехай відпочине, нехай йде на вибори.
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К тестю ! дамой ! солнце , пальмы , вата , вата , вата .......без-виз ...упс Климкин вновь просит Раду отправить его в отставку - Цензор.НЕТ 985
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- ваше жизненное кредо?
- всегда.
- крепитесь, запад с нами. заграница нам поможет.
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Та нехай вже йде н@хай Климкин вновь просит Раду отправить его в отставку - Цензор.НЕТ 7572 Где визовый режим с паРашкой ? Климкин вновь просит Раду отправить его в отставку - Цензор.НЕТ 8613
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Где то между Томосом и Свинарчуком ?
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Ну хоть зебилы правильно томас научиличь писать. А упоминание свинарчуков уже автоматически означает, что человек или врет, или умственно неполноценный. Везде турлить мелких вором 3 летней давности после того, как хозяин клоуна ворует миллиардами - это именно или лжец, или умственно неполноценный.
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Клоун 5 лет был у власти и нес со сцены всякую сладкую чушь , цирк уехал и ему указали на двери а сейчас Президент Украины Владимир Зеленский .Научись правильно называть своего Президента порохусос или ты НЕ уважаешь символы государственной власти ?
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Неа........ фигляра, играющего на рояле не руками, называть по имени-отчеству это абсолютный бред.
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Я думаю вам не треба пояснюваати скільки вбивць українців спокійно звалить навіть без суду..

Климкин вновь просит Раду отправить его в отставку - Цензор.НЕТ 1974 Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 50 мин.50 минут назад
Країна змінила риторику. Денисова: є добра воля президента України Володимира Зеленського саме на звільнення всіх.
Ми не говоримо про обміни. ЗВІЛЬНЕННЯ ВСІХ, А НЕ ОБМІН. Якщо це не здача національних інтересів, тоді я не знаю, що таке зрада.

Климкин вновь просит Раду отправить его в отставку - Цензор.НЕТ 723
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шо-шо, але мокшанський інтерфакс бездумно конспектувати не слід. А Притула на цьому не раз горіла...
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они щас все проситься будут ,что бы успеть помажоритарить на попадание к корыту...
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в деревню, к тётке, в глушь, в саратов!
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Ну пока недвижимость у оккупантов только у клоуна находят.
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ну так за 5 лет он много чего там успел накопить, кроме не свечного заводика. теперь вот обещал и кабаретисту помочь, по доброму )))
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Та це називається знущатися. Кворуму ж нема. Це Клімкін такий єхидний чи обставини єхидні?
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До речі. Сьогодні знов буде "Слабода слова" 22-25. Будуть представлені ще кілька партій, в тому числі і партія "Слабода".
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РЕСПЕКТИЩЕ Павел 👍👍👍работать под руководством тупого выродка это удел шлюх
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предлагаю ввести должность министр-администратор, и назначить порошенка. соответственно, администраторка марыня, и минометчик-администратор. надо зарегистрировать петицию.
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Угу, спешит откреститься от этой кодлы, чтобы не терять репутацию на Западе.
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Его репутация на Западе тесно связана с предидущей кодлой, тестем-освободителем и женой, длительное время работавшей связной с общественностью в Голландии, да так эффективно, что та общественность провалила нашу острыбану атсосиацию у себя на референдуме, после чего для ее ратихвикации пришлось "без лишнего шума" вносить изменения в текст.
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РЕСПЕКТ КЛИМКИНУ за всё что он сделал, вместе с Порошенко, для международного имиджа УКРАИНЫ. !!!!!!
Не знаю причины его ухода,но вожможно он понимает,что политика круто изменится и не хочет выглядеть дебилом.
Кстати,уже иду переговары о возвращении Парашки в ОБСЕ! Поздравляю....
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Ну відпустіть людину.Я б теж на стелю почав би дряпатись,якби мені прийшлось кожен день спілкуватись з Зебілом.
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странно... какой то пристайко
зеркаль вот настоящий кандидат на мид
зеля добивается ее увольнения? мешает "работать"?
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