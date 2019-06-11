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Все про:офшор (191) СБУ (4398)

 СБУ викрила схему виведення підприємством в офшор понад $17 млн

Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США та подальшого їх виведення в офшори.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прессцентр СБУ.

У повідомленні зазначається: "Для проведення оборудки підприємці уклали удаваний міжнародний контракт із однією з офшорних структур та перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.

З метою уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів закордон використали підконтрольний комерційний банк, який наразі перебуває в процедурі ліквідації.
Для ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури продовжували терміни розрахунків за валютним контрактом через внесення недостовірних відомостей до фінансової документації.
За висновками фахівців, вказана оборудка призвела до нанесення збитків державі в розмірі понад чотириста тридцять шість мільйонів гривень.
Зараз слідчими ГСУ СБУ оголошено підозру керівнику акціонерного товариства та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступники голови СБУ Фролов і Косинський звільнені через можливу причетність до протиправних діянь під час виборчої кампанії, - Рябошапка

Також, у межах кримінального провадження ініційовано процедуру передачі активів підприємства в рахунок суми нанесених збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.
Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до розтрати коштів рефінансування Національного банку України".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131843
 
 
 Топ коментарі
 
А чому напис ;офшор; на зеленому фоні? Це натяк на шість офшорів Зеленського?
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Зебіл, і Беня - з Приватбанку?
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ну тепер зрозуміло навіщо Зе впихнув свого дружбана без фаху, без досвіду, без звання, до СБУ ?
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Пока там СБУ выводила кого-то ,сборная Украины вывела себя в Финал ЧМ по Футболу среди юниоров и за это им Респект и Уважуха !
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коментар відмічено як спам  
 
Зебіл, і Беня - з Приватбанку?
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А чому напис ;офшор; на зеленому фоні? Це натяк на шість офшорів Зеленського?
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ну тепер зрозуміло навіщо Зе впихнув свого дружбана без фаху, без досвіду, без звання, до СБУ ?
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Да, это не куп Юра, который только звиздит, что Коломойский преступник, но его предприятия свободно работают, он не в розыске, а генпрокурор сам лично летает к нему попить кофе.
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Может нужно с щедрых чиновников НБУ начать.
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Стоп! Я что то ничего не понимаю...Нам же пять лет твердили, что выводить в оффшоры капитал - это на благо Украины!
А ныне что не так?
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Оооо, "Г+Г", кандидати Ткаченки-Дубинські і не таку фігню морозили... Це - квіточки...
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Вам ? Это где ? Кто ?
В Украине Луценко каждый день (рабочий), говорил что Коломойский каким то чудным образом вывел миллиарды и он преступник, а в выходной день ехал к нему пить кофе.
Аналогично доблестное высокопрофессиональное СБУ и подруга детства Гонтарева, как то не заметили вывод этих миллиардов. А тут на те, оказывается не так просто вывести деньги.
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Как СБУ?
Вывод денег в офшоры - благо для Украины. (с) Порошенко
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Молодці. Тільки ніби як економічну складову в СБУ збирались забирати ? Уже три роки.
А тут ось у НАЗК роботи прибуло (заразом і перевірка ЗМІ на вошивість):

Константин Нескоромный
Спостерігаю цікаву ситуацію:

у п'ятницю з'являється інфа, що Зе збрехав у деклараціях:https://www.facebook.com/ze.live.official/posts/415456945706432
І знаєте що?
А всі мовчать СБУ викрила схему виведення підприємством в офшор понад $17 млн - Цензор.НЕТ 6760 Усі ЗМІ, антикорупціонери, "розслідувачі", новостворені ГО, які там щось обіцяли. Всі тупо мовчать. Не новина. Нічого не трапилося.

Нагадаю, що за 3 тисячі доларів ПП - гай стояв такий що хоч ФБ не відкривай.
Тут не зрозуміло що сталося з 1,7 млн фунтів - і тиша.
Подвійні стандарти? Ні, не чули.


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Иван Геннадьевич Баканов - назначен зеленским первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией (офшорами):

Карьера. С 25 января 2013 - руководитель ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 -руководитель ООО "Студия Квартал-95".

На имя Ивана Баканова зарегистрированы компании ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал-95". Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСБУ викрила схему виведення підприємством в офшор понад $17 млн
 
 
 
 
 
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