 СБУ викрила схему виведення підприємством в офшор понад $17 млн

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прессцентр СБУ.
У повідомленні зазначається: "Для проведення оборудки підприємці уклали удаваний міжнародний контракт із однією з офшорних структур та перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.
З метою уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів закордон використали підконтрольний комерційний банк, який наразі перебуває в процедурі ліквідації.
Для ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури продовжували терміни розрахунків за валютним контрактом через внесення недостовірних відомостей до фінансової документації.
За висновками фахівців, вказана оборудка призвела до нанесення збитків державі в розмірі понад чотириста тридцять шість мільйонів гривень.
Зараз слідчими ГСУ СБУ оголошено підозру керівнику акціонерного товариства та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Також, у межах кримінального провадження ініційовано процедуру передачі активів підприємства в рахунок суми нанесених збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.
Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до розтрати коштів рефінансування Національного банку України".
А ныне что не так?
В Украине Луценко каждый день (рабочий), говорил что Коломойский каким то чудным образом вывел миллиарды и он преступник, а в выходной день ехал к нему пить кофе.
Аналогично доблестное высокопрофессиональное СБУ и подруга детства Гонтарева, как то не заметили вывод этих миллиардов. А тут на те, оказывается не так просто вывести деньги.
Вывод денег в офшоры - благо для Украины. (с) Порошенко
А тут ось у НАЗК роботи прибуло (заразом і перевірка ЗМІ на вошивість):
Константин Нескоромный
Спостерігаю цікаву ситуацію:
у п'ятницю з'являється інфа, що Зе збрехав у деклараціях:https://www.facebook.com/ze.live.official/posts/415456945706432
І знаєте що?
А всі мовчать Усі ЗМІ, антикорупціонери, "розслідувачі", новостворені ГО, які там щось обіцяли. Всі тупо мовчать. Не новина. Нічого не трапилося.
Нагадаю, що за 3 тисячі доларів ПП - гай стояв такий що хоч ФБ не відкривай.
Тут не зрозуміло що сталося з 1,7 млн фунтів - і тиша.
Подвійні стандарти? Ні, не чули.
Карьера. С 25 января 2013 - руководитель ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 -руководитель ООО "Студия Квартал-95".
На имя Ивана Баканова зарегистрированы компании ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал-95". Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу.