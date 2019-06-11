 СБУ викрила схему виведення підприємством в офшор понад $17 млн

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прессцентр СБУ.

У повідомленні зазначається: "Для проведення оборудки підприємці уклали удаваний міжнародний контракт із однією з офшорних структур та перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.

З метою уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів закордон використали підконтрольний комерційний банк, який наразі перебуває в процедурі ліквідації.

Для ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури продовжували терміни розрахунків за валютним контрактом через внесення недостовірних відомостей до фінансової документації.

За висновками фахівців, вказана оборудка призвела до нанесення збитків державі в розмірі понад чотириста тридцять шість мільйонів гривень.

Зараз слідчими ГСУ СБУ оголошено підозру керівнику акціонерного товариства та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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Також, у межах кримінального провадження ініційовано процедуру передачі активів підприємства в рахунок суми нанесених збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до розтрати коштів рефінансування Національного банку України".

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