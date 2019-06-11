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Все про:Facebook (98) Адміністрація_Президента (475) Зеленський (1666)

 "Для вирівнювання балансу думок у коментарях facebook-сторінку Адміністрації президента об'єднали з групою "За Зеленського", - Побєдоносцева

Офіційну сторінку Адміністрації президента в facebook об'єднали зі спільнотою "За Зеленського".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Користувач facebook Максим Саваневський звернув увагу на об’єднання сторінки АП зі спільнотою прихильників нового глави держави. Він обурився, що команда Зеленського приєднала до офіційної сторінки АП 180 тисяч його прихильників.

Для вирівнювання балансу думок у коментарях facebook-сторінку Адміністрації президента обєднали з групою За Зеленського, - Побєдоносцева 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нічим не займається". У "Слузі народу" заявили, що "фінансист Зеленського "Павлюк - "просто знайомий"

Речниця команди Зеленського Ірина Побєдоносцева заявила в коментарі "Українській правді", що це зроблено для вирівнювання балансу думок у коментарях. Вона пояснила, що АП хоче дотримуватися "балансу між функцією інформування населення та забезпеченням гідного спілкування в коментарях".

"Президентські перегони суттєво посилили політизованість українських інтернет-користувачів, що негативно вплинуло на сторінку Адміністрації президента відразу ж після інавгурації. Тож запрошення прихильників чинного президента Володимира Зеленського приєднатися до сторінки Адміністрації президента було логічним кроком", — сказала Побєдоносцева.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131842
 
 
 Топ коментарі
 
Со Скабеевой и Соловьевым соедините! Вообще класс будет! "Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева - Цензор.НЕТ 6520
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Не знаю, вся вата и кцапы за клоуна были.
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Это не главное - Украина в финале Молодёжного ЧМ по футболу а вы всё спите ... "Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева - Цензор.НЕТ 597
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Сам чекаю коли ЦН прокинеться, все таки вперше в історії.
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Ну я бы так не сказал ,в Украине у народа сейчас там мало поводов порадоваться ,что я бы сказал,что это очень существенно.
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На верхней палубе играет оркестр,

И пары танцуют фокстрот,
Стюард разливает огонь по бокалам

И смотрит, как плавится лед.
Он глядит на танцоров, забывших о том,
Что каждый из них умрет.

Но никто не хочет и думать о том,
Пока «Титаник» плывет.
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финал на хлеб не намажешь
вроде так вы говорили про Томас?
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так а кто имне давал переподписаться самим?
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Секта Зе хоче створити для свого кумира максимальний комфорт. І це ще не все. Зєлєнскій вкотре показав, що презИдентом всієї країни він бути не хоче. Він, як і четвертий, неповний недопрезидент вирішив стати презЕдентом Тільки для зєлєбобів.
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Со Скабеевой и Соловьевым соедините! Вообще класс будет!
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А шо, порохоботы сами уже не справляются?
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Петя не клоун, он мародёр!
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В который раз - что лично он украл? Вот хозяин клоуна коломойский - тот да, мародер.
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10 июня 2019 года
За период с 3 по 10 июня 2019 года Канцлерский суд штата Делавэр, который рассматривает иск "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц и организаций, по обвинению в мошенничестве, с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов, путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, провел два заседаний (3 и 5 июня) .

Из 318 объектов рассмотрения суд принял положительное решение о включении в дальнейшее рассмотрение по 128 объектам предварительных слушаний.

По 42 объектам рассмотрения были приняты 63 постановления-запросы в финансово-контрольные органы 11 стран (Канада, Кипр, Литва, Германия , Белиз, Испания, Швеция, Панама, Латвия, Эстония, Великобритания) для выяснения сопутствующих обстоятельств.

2 постановления-запроса направлено Министерству финансов США и одно Государственному департаменту США.

Остальные объекты слушаний будут рассмотрены в период с 10 по 18 июня.

Специальное заседание суд назначил на 18 июня. Именно на этот день, суд потребовал явки представителей Государственного департамента США и направил уведомление в консульскую службу посольства Украины в США с предложением назначить специального представителя консульства на это же судебное слушание . Основанием для этого является то, что в ходе предварительного слушания о внесении дополнительного списка обвиняемых лиц и организаций суд обнаружил у фигуранта расследование признаки возможного наличия государственного иммунитета.
Так как вызывают консульскую службу Украины - фигурант очевидно гражданин Украины.

Мы не знаем кто это и мы не знаем списка тех организаций при рассмотрении которых всплыл этот фигурант. Даже если бы знали, то не сказали Судебная система США трактует разглашение анонимности фигурантов предварительного рассмотрения. как препятствие правосудию, со всеми вытекающими.Хотя собственно это секрет Полишинеля.
Согласно американскому судопроизводству единственное лицо Украины за которым признается наличие государственного иммунитета на территории США - это действующий глава государства Украина.
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"В огороде бузина.." Вы со своим дрыщем " сами-сами-сами"....Соединитесь с русскими гандонами (пардон) и это будет ваше естественное агрегатное состояние. "Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева - Цензор.НЕТ 5585
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ЗЕбил кремлёвский опять флажок сменил..
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Из помойки нужно сделать что-то грандиозное и чем быстрее тем лучше
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А хто такий отой лисуватий дядько праворуч?
То новий чоловік Нелі Штепи? "Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева - Цензор.НЕТ 5689
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а это носитель и охранник её электронного браслета с брюликами.
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Ні,то один з господарів новообраного гідранта.
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пхахах одна ботня..ясно
как и 'сторонники' его.
когда его будем гнать на ростов.в реале его никто не будет защищать
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один бред теперь будет входить в резонанс с другим
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ЗЕнесцыкун - просто подогнал свою подписку на офицальный сайт. для "баланса", конечно.
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Та да, надо было делать как не сцыкун Петя, банинь даже за лайки неугодных!
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неугодных - это разного рода вату с криками, что Украины нет? Как я понимаю, это теперь стратегические союзники зебилов.
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А без об'єднання баланс був кривенький? "Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева - Цензор.НЕТ 2050
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"А почему страницы, которые против зеленского не подключили? Или он президент не для всех, а только для тех, которые за? " (с)
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проститукою
******
На місці Туки, я б образився.

"Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева - Цензор.НЕТ 4661
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він вже давно вибачився,хай петя вибачиться що розводив лохів тим термосом з однієї залежності в іншу
Зеленський вибачився за те, що назвав томос «термосом» - Філарет
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А сегодня Зе снова не запиливал видос "для восточных регионов Украины", как обещал?
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для вирівнювання балансу пора вже починати розумних у команду брати
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«Горбатого» могила не исправит,
Она его из жизни уберёт,
Здесь исключений нет из правил,
Здесь правило железное живёт!
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Там должно быть мнение граждан, а не баланс!
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А хтось тут про Стецьків розповідав... ви на своє Зе подивіться!
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А хтось тут про Стецьків розповідав
*********
Тарас Стецьків: Зеленський - пряме породження п'ятирічного правління Порошенка
(с) 27 лютого, 2019
https://espreso.tv/article/2019/02/27/taras_steckiv_zelenskyy_pryame_porodzhennya_pyatyrichnogo_pravlinnya_poroshenka
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Всем, кто препятствует критике власти следует очень жёстко давать по рукам!
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Такого цирка еще не было "Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева - Цензор.НЕТ 4519 . Предлагаю также объединить страницу администрации президента с обществом рыболовов - охотников и анонимных алкоголиков "Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева - Цензор.НЕТ 5991 .

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Если они будут так же активно вылизывать сраку Зеклоуну как и те что в группе "За клоуна" то обязательно присоединят.
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Хех, могли би одразу з зебільними гілками на ОК+ВК... А чо? Указ РНБО втиху скасувати...
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Я думаю, шо скоро и ВК и Яндекс и все ху.ня вернется, вопрос времени, даже думаю в этом году, они уже поставили в РНБО своего.
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ЗЕбня планирует окупацию и тоталитарный режим похлеще Януковоща. Любит клоун когда его нахваливают, потому и присоеденил своих прихлебаев..Только почему к официальной странице президента Украины присоедениют фан клуб какого то чучела? Это чучело - это не Украина.
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Маладца! Ваша мантра стоит практически на одном уровне с мантрой "о распятом мальчике"!
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Интересно: когда Минстець начнет плодить "зеботов" и перекрашивать "порохоботов"?
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А есть в ФБ группа любителей шаурмы? Если есть, то нужно и ее объединить с группой АП
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Порохоботи! Вас прєдалі!
Мистець вже не є повною монополією "Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева - Цензор.НЕТ 8739
Зараз Зе'боти вас загонять за донбас "Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева - Цензор.НЕТ 3810
Я, доречі, буду за них вболівати "Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева - Цензор.НЕТ 60
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Ушлепков скрестили с довбнями. Получили зебилов.
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Наивный вопрос. Когда Зе-беню этот вопрос смущал?
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Закон это - Я! (с) Людовик Зеленский. "Для вирівнювання балансу думок у коментарях facebook-сторінку Адміністрації президента об'єднали з групою "За Зеленського", - Побєдоносцева - Цензор.НЕТ 6832
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Истина всегда одна и она конечно принадлежит Зеботам, все остальние нехорошие люди.
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Истина всегда одна и она конечно принадлежит Зеботам, все остальние нехорошие люди.
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Осталось еще страницу "квартала 95" туда добавить...и всех захлестнет "зеленое" счастье. "Для вирівнювання балансу думок у коментарях facebook-сторінку Адміністрації президента об'єднали з групою "За Зеленського", - Побєдоносцева - Цензор.НЕТ 8215
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Что будет, если скрестить ужа и ежа "Для вирівнювання балансу думок у коментарях facebook-сторінку Адміністрації президента об'єднали з групою "За Зеленського", - Побєдоносцева - Цензор.НЕТ 2018 Бедный Зе-беня, уже не в состоянии видеть как его кроют на сайте АП.
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..і снітся нам не сайт"у ПРЄЗІДЄНТА"
зельоная..Зельоная трава...))
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Порохоботи якісь недалекі: Порошенко зробив все, щоб вибрали не його, а винен Зеленський. А замість того, щоб дати копняка кормчому за самовпевненість, вони звинувачують людей у тому, що не плазують перед їхнім вождем. Ідіоти якісь.
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Вообще удивляет, почему на сайте Президента Украины обе ссылки на фейсбук ведут не к аккаунтам администрации и Президента, а к аккаунту администрации. У президента Украины нет аккаунта?
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А цілування Лисого в лобік ще не ввели в офіційний протокол?
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Объедините ещё с обществом анонимных алкоголиков и наркоманов. Там вообще все ЗЕлины люди. "Для вирівнювання балансу думок у коментарях facebook-сторінку Адміністрації президента об'єднали з групою "За Зеленського", - Побєдоносцева - Цензор.НЕТ 4542
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Осталось армии обьеденить😂 И страньі...фанатьі-зебанатьі в большинстве своем там.7
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Присвячується зебанатам.
" В душной переполненной палате В тапочках и в байковом халате
Он сидит на краешке кровати И не понимает ничего
Может быть всё это просто снится Может быть он вовсе не в больнице
И врачей участливые лица Плод воображения его

Пожилой приветливый профессор С положеньем в обществе и весом
Заострив вниманье на рефлексах Говорит собравшимся врачам
"Идеомоторные процессы Изменились в результарте стресса
Случай безусловно интересный, Редкий случай, доложу я вам."

А больной вздыхает обреченно Он не слышит разговор ученых.
Бисером блестят в стекле оконном Капли чистой дождевой воды.
В душной переполненной палате В тапочках и в байковом халате
Он вдыхает, сидя на кровати, Запах лазарета и беды."
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Для вирівнювання балансу думок у коментарях facebook-сторінку Адміністрації президента об'єднали з групою "За Зеленського", - Побєдоносцева
 
 
 
 
 
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