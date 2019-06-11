 "Для вирівнювання балансу думок у коментарях facebook-сторінку Адміністрації президента об'єднали з групою "За Зеленського", - Побєдоносцева

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Користувач facebook Максим Саваневський звернув увагу на об’єднання сторінки АП зі спільнотою прихильників нового глави держави. Він обурився, що команда Зеленського приєднала до офіційної сторінки АП 180 тисяч його прихильників.
Речниця команди Зеленського Ірина Побєдоносцева заявила в коментарі "Українській правді", що це зроблено для вирівнювання балансу думок у коментарях. Вона пояснила, що АП хоче дотримуватися "балансу між функцією інформування населення та забезпеченням гідного спілкування в коментарях".
"Президентські перегони суттєво посилили політизованість українських інтернет-користувачів, що негативно вплинуло на сторінку Адміністрації президента відразу ж після інавгурації. Тож запрошення прихильників чинного президента Володимира Зеленського приєднатися до сторінки Адміністрації президента було логічним кроком", — сказала Побєдоносцева.
И пары танцуют фокстрот,
Стюард разливает огонь по бокалам
И смотрит, как плавится лед.
Он глядит на танцоров, забывших о том,
Что каждый из них умрет.
Но никто не хочет и думать о том,
Пока «Титаник» плывет.
вроде так вы говорили про Томас?
За период с 3 по 10 июня 2019 года Канцлерский суд штата Делавэр, который рассматривает иск "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц и организаций, по обвинению в мошенничестве, с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов, путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, провел два заседаний (3 и 5 июня) .
Из 318 объектов рассмотрения суд принял положительное решение о включении в дальнейшее рассмотрение по 128 объектам предварительных слушаний.
По 42 объектам рассмотрения были приняты 63 постановления-запросы в финансово-контрольные органы 11 стран (Канада, Кипр, Литва, Германия , Белиз, Испания, Швеция, Панама, Латвия, Эстония, Великобритания) для выяснения сопутствующих обстоятельств.
2 постановления-запроса направлено Министерству финансов США и одно Государственному департаменту США.
Остальные объекты слушаний будут рассмотрены в период с 10 по 18 июня.
Специальное заседание суд назначил на 18 июня. Именно на этот день, суд потребовал явки представителей Государственного департамента США и направил уведомление в консульскую службу посольства Украины в США с предложением назначить специального представителя консульства на это же судебное слушание . Основанием для этого является то, что в ходе предварительного слушания о внесении дополнительного списка обвиняемых лиц и организаций суд обнаружил у фигуранта расследование признаки возможного наличия государственного иммунитета.
Так как вызывают консульскую службу Украины - фигурант очевидно гражданин Украины.
Мы не знаем кто это и мы не знаем списка тех организаций при рассмотрении которых всплыл этот фигурант. Даже если бы знали, то не сказали Судебная система США трактует разглашение анонимности фигурантов предварительного рассмотрения. как препятствие правосудию, со всеми вытекающими.Хотя собственно это секрет Полишинеля.
Согласно американскому судопроизводству единственное лицо Украины за которым признается наличие государственного иммунитета на территории США - это действующий глава государства Украина.
То новий чоловік Нелі Штепи?
как и 'сторонники' его.
когда его будем гнать на ростов.в реале его никто не будет защищать
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На місці Туки, я б образився.
Зеленський вибачився за те, що назвав томос «термосом» - Філарет
Она его из жизни уберёт,
Здесь исключений нет из правил,
Здесь правило железное живёт!
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Тарас Стецьків: Зеленський - пряме породження п'ятирічного правління Порошенка
(с) 27 лютого, 2019
https://espreso.tv/article/2019/02/27/taras_steckiv_zelenskyy_pryame_porodzhennya_pyatyrichnogo_pravlinnya_poroshenka
цукербергам с кушнерами виднее...
Маладца?
Мистець вже не є повною монополією
Зараз Зе'боти вас загонять за донбас
Я, доречі, буду за них вболівати
Порохоботи! Вас прєдалі!
зельоная..Зельоная трава...))
" В душной переполненной палате В тапочках и в байковом халате
Он сидит на краешке кровати И не понимает ничего
Может быть всё это просто снится Может быть он вовсе не в больнице
И врачей участливые лица Плод воображения его
Пожилой приветливый профессор С положеньем в обществе и весом
Заострив вниманье на рефлексах Говорит собравшимся врачам
"Идеомоторные процессы Изменились в результарте стресса
Случай безусловно интересный, Редкий случай, доложу я вам."
А больной вздыхает обреченно Он не слышит разговор ученых.
Бисером блестят в стекле оконном Капли чистой дождевой воды.
В душной переполненной палате В тапочках и в байковом халате
Он вдыхает, сидя на кровати, Запах лазарета и беды."