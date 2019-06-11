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Все про:декларація (539) Квартал-95 (22) квартира (159) Бухарєв Владислав (1)

 Бухарєв задекларував квартири по сусідству із Зеленським у Києві та Криму, він також організовує виступи "Кварталу 95" на Сумщині, - Слідство.Інфо

Народний депутат від "Батьківщини" Владислав Бухарєв все життя працює на державних посадах, і в його деклараціях чимало нерухомості, десятки тисяч заощаджень готівкою і на рахунках в іноземних банках, дорогі автомобілі і годинник.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Слідство.Інфо, відразу після служби в армії в 1992 році Владислав Бухарєв почав працювати в СБУ, і пропрацював там 15 років на різних посадах. Від 2007-го по 2010 рік був першим заступником начальника податкової служби. У Службу безпеки повернувся в березні 2014-го — на посаду першого заступника СБУ його призначив в.о. президента Олександр Турчинов. З липня до жовтня того ж року Бухарєв також працював офіцером з особливих доручень голови СБУ.

У тому ж 2014-му Бухарєв став народним депутатом — його обрали на мажоритарному окрузі на Сумщині від "Батьківщини". Він часто навідується у свій округ й в останні роки організовує там виступи "Кварталу 95" та "Ліги Сміху". Разом з ними також виступає й молодша донька Бухарєва Юлія, яка активно підтримує президента Зеленського.

У грудні 2018 року Владислав Бухарєв серед іще 200 депутатів потрапив до санкційного списку Росії, що передбачає повне заморожування коштів, цінних паперів і майна в РФ

Владислав Бухарєв усе життя працював у держструктурах, а його дружина Олена — вчителька російської мови та світової літератури в київському ліцеї.

Та в декларації народного депутата Бухарєва за 2018 рік чимало нерухомості, кілька автівок і коштовності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Отримав 10 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб", - Бухарєв про наявність у нього медалі ФСБ. ФОТО

Зокрема, у власності Бухаревих дві квартири в столиці на 100 й майже 220 квадратів. Їм належить будинок на 700 квадратів і земля в селі Вишеньки під Києвом. Приблизна вартість подібного будинку в тому районі — близько 40 мільйонів гривень.

Також доньці Юлії належить земельна ділянка та квартира на понад 75 квадратних метрів у житловому комплексі DESNA residence у передмісті столиці. Така квартира коштує понад 1,2 мільйона гривень.

Одна з квартир Бухарєва — на Білоруській вулиці в Києві, де раніше був один зі штабів Володимира Зеленського. Саме там під час передвиборчої гонки поліція знайшла "прослушку".

Окрім іншого, Олена Бухарєва володіє нерухомістю в окупованому Криму. У 2011 році вона придбала квартиру в елітному житловому комплексі по сусідству з Лівадійським палацом в Ялті. Там, до речі, має квартиру й перша леді Олена Зеленська. Ціна за квадратний метр у цьому комплексі стартує від 3,5 тисяч доларів.

Також сім’я задекларувала чотири автомобілі — два Lexus, Toyota Land Cruiser і Volkswagen Multivan 2017 року, вартістю від 1,3 мільйона гривень, який Бухарєву передала в безоплатне користування людина на ім’я Олександр Коротєєв. Він же торік подарував доньці Бухарєва Юлії два подарунки на майже в 1,5 мільйони гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор Одеської області Жученко відмовляється вручати підозру депутату Матвєєву за обман під час подання декларації, - Бутусов

Сам Владислав Бухарєв також подарував доньці два подарунки на понад 15 мільйонів гривень. Щоправда, торік депутат заробив лише 817 тисяч, а його дружина — 91 тисячу гривень. Також Олена Бухарєва отримала півмільйона як відсотки з рахунку в Латвії, де зберігає 400 тисяч доларів. Окрім цього, вона також зберігає майже 85 тисяч євро в Австрії. У готівці в родини Бухарєвих — 7 тисяч доларів, 6 тисяч євро та 58 тисяч гривень. Також Бухарєв задекларував чотири коштовні годинники, однак їхню вартість не вказав.

Нагадаємо, 11 червня главою Служби зовнішньої розвідки призначений Владислав Бухарєв, який є чинним народним депутатом з фракції "Батьківщина".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131839
 
 
 Топ коментарі
 
Ждем оправдательных комментариев Зедебилов и просто лохов про "честность" данного "нового лица" и, всё перечисленное не правда а принадлежите его жене. Альфонс? Бухарев задекларировал квартиры по соседству с Зеленскими в Киеве и Крыму, а также организует выступления "Квартала 95" на Сумщине, - Слідство.Інфо - Цензор.НЕТ 8022
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Италия - Украина - 0:1
Украина в финале
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Дивне питання , коли замість голови дупа то чим та можна розуміти ?
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Я знаю,хто такі зелебобики. Це і, кому не подобається вогонь у відповідь наших воїнів, ті, кому не до вподоби закон про державну мову, ті, з о сміється з Тому, ті, хто привиконанні державного гімну показують язика. Всі розмови про "злочинну владу" були димовою завісою. Нова влада робить ті самі, ба, навіть гірші і важчі злочини, до владних крісел впираються не просто родичі, а й друзі дитинства і просто добрі знайомі, передвиборчі обіцянки не виконуються.Відмінність лише одна - бездуховність, неприкрита наглість і патологічнеукраїнофобство.
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Воїни самі обрали свій шлях - сидіти в окопах під кулями, і бути обкраденими, і захищати обкрадання своїх рідних. То ж кому, а їм плакати нема про що.
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Це не зовсім так. Це одна з маніпуляцій Зєкоманди. У зоні ООС окрім воїнів голосували і місцеві жителі, які так і не злізли з пропагандистської голки кремля. І до речі, заіейкові ДЛНР воюють їхні родичі. Тому не все так однозначно.
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До чого тут це? військо, як то казали раніше, несвідоме. Як можна воювати проти ворога під командуванням ворога?
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Це прототип Петі Порошенка, та і взагалі типового українського чиновника.
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кацап по всьму видно ти, але не в тому питання, а в тому, що в тебе пронос.
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З осені почнемо валити цей зебільний режим.
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Чому з осені?
Після 21 липня буде повна влада від Зе' Бухарев задекларировал квартиры по соседству с Зеленскими в Киеве и Крыму, а также организует выступления "Квартала 95" на Сумщине, - Слідство.Інфо - Цензор.НЕТ 4753
Починайте валити Бухарев задекларировал квартиры по соседству с Зеленскими в Киеве и Крыму, а также организует выступления "Квартала 95" на Сумщине, - Слідство.Інфо - Цензор.НЕТ 4753
Наваляшки соєві Бухарев задекларировал квартиры по соседству с Зеленскими в Киеве и Крыму, а также организует выступления "Квартала 95" на Сумщине, - Слідство.Інфо - Цензор.НЕТ 4753
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тоже кристально честный богач из держслужбовцив? гарант, что ты творишь? ты же обещал спецпроверки любому назначаемому на должность! опять лапша на уши украинцев???
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нє, банулися одиниці, і вже давно, а тепер більшість це нарешті помітила.
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нравится мне твой оптимизм Бухарев задекларировал квартиры по соседству с Зеленскими в Киеве и Крыму, а также организует выступления "Квартала 95" на Сумщине, - Слідство.Інфо - Цензор.НЕТ 4249.у вас в палате все такие жизнелюбы?
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ну як.. це таки оптимізм, бо не песимізм. Але оптимізм вже навиворіт від того, що був.
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хорошая палата,веселенькая...только вот шансы на выздоровление минимальные...
выздоровление наступает после кризиса.а какой кризис у верящих в свою непогрешимость? Бухарєв задекларував квартири по сусідству із Зеленським у Києві та Криму, він також організовує виступи "Кварталу 95" на Сумщині, - Слідство.Інфо - Цензор.НЕТ 6533
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скажи мені, яка в тебе посада - і я скажу, хто твій друг
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И он ездил на Мальдивы! Мальдивы!!!! Доколе?!?!?!
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Блин, как не зайди... Вопят всем зелентрестом, швыряются какахами. Все им порохоботы мешают...э... а что мешают? Что делается и кем, чтобы тому мешать? Ну Зеля там издает всякие указивки, понятно. Ну, не нравятся его телодвижения, их критикуют и высмеивают- что в том противоестественного? Он ведь през или куда? Зеленявые по идее в противовес что то и могли бы предоставить в поддержку своего идола. Они и спешат, тычут свою поддержку, тычут вовсю...э ... кого? *****, ору- Порошенко... Даун тауны, да разродитесь хоть чем то, хоть каплей покращення от Зели! В натуре гавноеды- в меню нет хорошего от Зе а а лишь дрянь про По...
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Зебики будут визжать про Петю ещё 5 лет. Это для них единственное оправдание обсеронов клоуна. Как только клоун обсераеца, сразу прибегают ЗЕбики и начинают визжать про Петю. По ихней версии это сразу должно оправдать клоуна и автоматически сменить его обосранные памперсы. Им по зарез нужен козёл отпущения, ведь никаких адекватных аргументов оправдать клоуна и них нет и быть не может. Единственный выход сразу визжать про Петю.
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Які 5 років !? А 25 не хочеш ? Он люди з "Білого братства" які влипли в НЛП цвігунші до цього часу не можуть вилікуватись . А ті кого трахнуло НЛП від Г+Г це безнадійні і далі стан буде лише погіршуватись .
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Та главное што зелюки верят-
UA sulima ivan
Не знаю переважну більшість з членів команди Зеленського, але мені цього і знати не потрібно. Буду судити по їх справах. Поки що справи кажуть, що президент - нормальний.
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Ні , він курить сушені терті мухомори навпіл з конячим кізяком . От і вставляє походу .
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Сусід шмаляє , вже весь під'їзд просмердів . І що цікаво всі його речі слово в слово як цей пост , та ще й закінчуються прикметником нормальний . До чого тут зєля коли ви обрали бєню , а т.з. президень лише гучномовець з драним диффузором .
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Ага . В радянські часи гасив гідрашку . Тепер набридло і голова не болить.
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Какие именно дела об этом говорят?? можешь привести пример реальных дел, или просто балаболишь как сектант своих хозяев??
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Эмм.. Это вы ко мне? Или к Сулиме Ивану, которого я цитировал?
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Зацитував то маєш відповісти , а то як зєля на аналізах викручуєшся .
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Вы точно поняли мой пост? Тот в котором цитата?
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не звертайте увагу на соєвих ботів - кого цікавить їх скавчання перед близьким безробіттям ? ..))
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По степени дебелизма с этим самым Сулимой может поспорить только Таня лайф и Игорь Д!
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Та ні , ти не маєш рації , то просто в них така дебільна робота , на яку приймають лише дебілів .
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Это не дебилизм, это способность двоемыслия. Ну и откровенное нежелание признать, шо с зелей они **********
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Работая на более скромных должностях он разбогател намного больше чем его зубажилая хозяйка нищенка. Значит он более талантлив. Нужно выгнать бездарную нищенку зубажилую и назначить его главой партии. Если он смог сам разбогатеть то и страну поднимет!!
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Отличная родословная, чего прицепились Бухарев задекларировал квартиры по соседству с Зеленскими в Киеве и Крыму, а также организует выступления "Квартала 95" на Сумщине, - Слідство.Інфо - Цензор.НЕТ 2173)))
Как раз подходит для новой команды зе-бариг Бухарев задекларировал квартиры по соседству с Зеленскими в Киеве и Крыму, а также организует выступления "Квартала 95" на Сумщине, - Слідство.Інфо - Цензор.НЕТ 2173
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+1. Зебикам самое время поорать как они барыг сменили...на барыг и сепаров.
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спасибо Зе за то что помог определиться с выбором
на предстоящих парламентских буду голосовать за партию Белецкого
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Бухарев - полнейшее дно. С точки зрения политических мордобоев, это назначение уместно. Пока весь админресурс захвачен шоколадно-рюкзаковскими партизанами и рыгеональными феодалами- без вот таких, как этот бухарев наверно не обойтись. Но, ни от крЫмля, ни от олигархической мафии, ни от коррупции и клановых договорняков - с такими кадрами мы точно не оторвёмся
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😌Невже Ти вважав, що зазелі такі ж зомбовані як ви? Ось така неприхована реакція, та несприйняття цього призначення. А тепер згадай яка була ваша реакція на аморальні дії Петра?
Петре Боже наш🙄
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"а также организует выступления "Квартала 95" на Сумщине" так он зелин импресарио ...
там хоть один не блатной есть? ))))
прозрачность )))))))))))))
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так нові чесні люди. хіба 73% не цього хотіли? зате без пороха
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Наполеон когда пришел к власти, министром иностранных дел назначил Толейрана. Бонапарт знал, что этот парень подлец, взяточник и предатель, но лучшего профессионала в тот момент не было во всей Европе. Конечно смешно сравнивать Зеленского с Наполеоном, но сегодняшнее назначение его выбор и его ответственность..
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Хотел спросить, мировую литературу и конкретно русских типа Толстого в Украине на украинской мове преподают в школах? У нас в Беларуси в дискуссиях про образование после Лукашенко думают мировую на беларуской мове, а вот русских спорно, то ли по русски, то ли на беларуской.
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В якому завгодно виді кацапського язика спрямовуйте в жопу , бо лишній раз користуватись свиноязом цt прив'язувати себе і свою країну до оголоблі кремлівського возика . Мова - це найголовніший інструмент експансії імперії кацапів .
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а вы говорите зкбожіння
и никакого кумовства, все пачесному-паконкурсу
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всі поросенківські кадри , разом із ним , на смітник !
Бухарєв задекларував квартири по сусідству із Зеленським у Києві та Криму, він також організовує виступи "Кварталу 95" на Сумщині, - Слідство.Інфо - Цензор.НЕТ 4061
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниБухарєв задекларував квартири по сусідству із Зеленським у Києві та Криму, він також організовує виступи "Кварталу 95" на Сумщині, - Слідство.Інфо
 
 
 
 
 
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