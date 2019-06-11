 Окупанти затримали кримськотатарську активістку Гульсум Алієву

Про це повідомив адвокат Алієвої Олексій Ладін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Як пояснили співробітники правоохоронних органів, Алієва перебуває в розшуку, заявленому ФСБ. Її доставили у відділення поліції в Армянську і змусили в супроводі адвоката очікувати прибуття співробітників ФСБ.

За словами адвоката, Алієву збиралися відпускати з відділення поліції тільки після того, як знімуть відбитки пальців. Захист відмовився це робити.

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Після складання протоколу про затримання активістку все ж відпустили, повідомив у facebook журналіст Антон Наумлюк. Вдалося з'ясувати, що в розшук вона була внесена з ініціативи слідчого ФСБ Олександра Компанійцева. Захист Алієвої і вона сама розцінює дії слідчого як прояв особистої неприязні.

У липні 2018 року на Гульсум Алієву вже складали протокол за статтею 282 Кримінального кодексу Росії (розпалювання міжнаціональної ворожнечі) за репост у facebook. Справу проти неї було припинено в січні 2019 року.

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Після окупації Криму російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".

При цьому окупаційна влада заперечує, що на півострові порушується право громадян на свободу слова.