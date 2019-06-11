EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  486  7
Матеріали за темою:
Все про:затримання (2918) Крим (6895) кримські татари (1352) Наумлюк (24)

 Окупанти затримали кримськотатарську активістку Гульсум Алієву

Гульсум Алієва, дочка фігуранта ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір" Мусліма Алієва, була затримана на адмінмежі з окупованим Кримом. Її звинуватили в "порушенні ненависті або ворожнечі" за пост в facebook.

Про це повідомив адвокат Алієвої Олексій Ладін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Як пояснили співробітники правоохоронних органів, Алієва перебуває в розшуку, заявленому ФСБ. Її доставили у відділення поліції в Армянську і змусили в супроводі адвоката очікувати прибуття співробітників ФСБ.

За словами адвоката, Алієву збиралися відпускати з відділення поліції тільки після того, як знімуть відбитки пальців. Захист відмовився це робити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Криму 188 дітей ростуть без батьків через кримінальні переслідування, - правозахисниця Салієва

Після складання протоколу про затримання активістку все ж відпустили, повідомив у facebook журналіст Антон Наумлюк. Вдалося з'ясувати, що в розшук вона була внесена з ініціативи слідчого ФСБ Олександра Компанійцева. Захист Алієвої і вона сама розцінює дії слідчого як прояв особистої неприязні.

У липні 2018 року на Гульсум Алієву вже складали протокол за статтею 282 Кримінального кодексу Росії (розпалювання міжнаціональної ворожнечі) за репост у facebook. Справу проти неї було припинено в січні 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На адмінмежі з Кримом затримано розшукуваного учасника "самооборони Криму", - прокуратура АРК

Після окупації Криму російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".

При цьому окупаційна влада заперечує, що на півострові порушується право громадян на свободу слова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131837
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А МОЖЕТ ПОРА НАМ ВСЯКИХ МЕРТВЕТЧУКОВ АРЕСТОВИВАТЬ И МЕНЯТЬ НА НАШИХ? С ТАКИМИ ТЕМПАМИ ТАК ПЕРЕСАЖАЮТ ВСЕХ, И ЧТО ПОТОМ?
 показати весь коментар
 
А хто конкретно будет проводить арест Медведчука ? У нас же нет таких спецслужб .
 показати весь коментар
 
 
А этот , клоун луценко .
Знатный арестовыватель , гроза коррупции .
 показати весь коментар
 
Расизм в раше - обычное дело. Только почему они называют это "Русский мир"?
 показати весь коментар
 
 
Это как надо относиться к женщине, чтобы в 40-градусную жару заставить её так одеться.

На хер здесь эта дикая мусульманская орда.
Они пока украинок не переоденут не успокоятся.
 показати весь коментар
 
Да вы ксенофоб батенька. Да ещё и безграмотное. В средней Азии халаты в жару носят , может скажете почему ?)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїОкупанти затримали кримськотатарську активістку Гульсум Алієву
 
 
 
 
 
 вгору