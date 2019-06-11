 "Владико Філарет, схаменіться!" - Ярош про спроби відтворити УПЦ КП

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Ярош зазначив: "Намагаюсь ніколи не влазити у релігійно-церковні справи, але те, що робить шановний Патріарх українського православ`я Філарет перебуває поза межею мого розуміння...

Я український греко-католик, але вважаю, що створення Помісної Української Православної Церкви - це справа не тільки православних. Ця подія, окрім релігійного, має й ідеологічне та державницьке стратегічне значення для "мертвих, живих і ненароджених" українців.

Владико Філарет, схаменіться! Не підігруйте Кремлю! Особливо зараз - коли реванш імперії як ніколи небезпечний.

Люди кажуть: "Якщо Бог когось хоче покарати, то відбирає розум".

Не треба, саме зараз, послаблювати українство і християнство. Схаменіться!

Хай Вас, Владико, Бог надоумить!" - закликав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми скликаємо помісний собор на 20 червня. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде, - Філарет

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".