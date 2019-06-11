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Все про:Філарет (200) Ярош (102)

 "Владико Філарет, схаменіться!" - Ярош про спроби відтворити УПЦ КП

Один з лідерів українських націоналістів Дмитро Ярош виступив проти спроб владики Філарета відтворити Українську православну церкву Київського патріархату.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Ярош зазначив: "Намагаюсь ніколи не влазити у релігійно-церковні справи, але те, що робить шановний Патріарх українського православ`я Філарет перебуває поза межею мого розуміння...

Я український греко-католик, але вважаю, що створення Помісної Української Православної Церкви - це справа не тільки православних. Ця подія, окрім релігійного, має й ідеологічне та державницьке стратегічне значення для "мертвих, живих і ненароджених" українців.

Владико Філарет, схаменіться! Не підігруйте Кремлю! Особливо зараз - коли реванш імперії як ніколи небезпечний.

Люди кажуть: "Якщо Бог когось хоче покарати, то відбирає розум".

Не треба, саме зараз, послаблювати українство і християнство. Схаменіться!

Хай Вас, Владико, Бог надоумить!" - закликав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми скликаємо помісний собор на 20 червня. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде, - Філарет

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131836
 
   
 Топ коментарі
 
Ярош говорит правильно, но Филарет витает в таких сферах, куда слова уже не доходят. Доходят только нейролептики.
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при Петре многое чего приличней было!
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100500% согласен сейчас с Ярошом.. интересы Филарета и РПЦ (ФСБ РФ) совпадают..
Филарет должен прекратить свой беспредел!
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Игорь вы невыносимый человек. Судя по вам вы просто няшка для мошенников и аферистов, хоть бери на вас и земли паши, лично для вас отрывок из нашей Википедии про Болгарскую церковь.. Игорь им не подарили Болгарский патриархат ! Они завоевали его! Никто на таком уровне просто так ничего не дарит..===== Після повної поразки Болгарії 1018 року імператор Василій ІІ скасував автокефалію Болгарської церкви, зробивши її архієпіскопією із центром в Охриді. Хоча перший Охридський архієпископ був поставлений з болгар, наступні єпископи були греками.Після повстання братів Петера і Асеня 1185-1187 рр. Болгарія звільнилася від візантійського панування й відновила церковну незалежність. В 1204 році за царя Калояна, була підписана друга унія з римською курією, що тривала до 1235 року, коли православний собор у Лампсаку відновив статус Тирновської патріархії. В XI століттіБолгарія стала центром ісіхазму, на чолі зі св. Патріархами Феодосієм, Евфімієм Тирновськими та їхніми учнями..
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зипал. Я тебе сотый раз говорю для ПАТРИАРХАТА нужно набрть необходимое количтесво прихожна. У болгар на это ушло какое то веремя у нас тоже нчали собирть в ПЦУ, если бы Фтларет сума не сошел. Все равно что дворвая комнда назала себя сборной по футболу и захотела выступать на ЧМ.
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Я для кого Википедию постил? Какие приходы? //uk.wikipedia.org/wiki/Болгарська_православна_церква вот тебе история Болгарской церкви- читай сам! Они завоевали независимость своей церкви и своей Родины от Византии в момент расцвета ее империи а такие как вы продали свой патриархат за кусок бумаги когда ее уже и на карте нет.
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при чем тут вики? Болгары имели свою госудаственно ВСЕГДА!! ! Украина получила сравнительно недавно. При этом пользовалась Московкой православной церковью! Что бы создать СВОЮ нужно набрать ПРИХОЖАН! Не ужели эт так трудно понять?
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для сравнения у УПЦ (МП) более 13 тясяч приходов. ПУЦ не более одной тысячи.
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Еще раз читай Википедию внимательно! Это история, не нравится википедия прочитай другие источники там тоже самое. Болгария была частью Византийской империи до 12 века и только завоевав свою независимость с оружием в руках они получили своего патриарха до этого были греки. .
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Да ти шо,вот так взял и поверил в чуждого божка с далеких Аравийских пустынь ?
Попу не надорви .)))
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то что это был лохотрон стало понятно слишком поздно...\\\\\\

Да ну? После "страшного преследования" миллиардов украденных Овощем и прочей дрянью, после "расследований" убийств активистов и ..... ну как же так шоп с Тутмасом намахали то? Странно, правда?
Тем более веруна(ов) в говорящих змей - грех не развести)
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Ну конечно же Ярош веропитек, так как тут как сказал Гена Москаль: у нас (на ЗК), если не бегаешь по цырквям и не беснуешься вместе со всеми - то смотрят как на дикаря.....
Это как бы племена с островов карго-культа говорили: о, вот опять прилетели эти примитивные чудаки на железных птицах, дикари-с
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Філарет колишній митрополит, а не "владика" і тим більше не "патріарх". Він просто служить своїм гріхам: гордині і властолюбству, а не Богу і Україні.
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Был в Тайланде мне очень понравился Буддизм. Не запрещает другие веры, проповедует только мир и радость. Каждый таец дожен раз в жизни побыть монахом, минимум пол года. Это означает ходить только в оранжевой робе нигде не работать и питаться только подояниями. Никаких попов с зелотыми крестам и мэрсами, все для человека.
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А ще, ця релігія ніколи не несла смерть, на відміну від ісламу та християнства...
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Справжнє хрестиянство ніколи не несло смерть. Всі відомі в історії дії творили юдеохристияни. поєднання старого завіту із хрестиянською проповіддю і є отаким юдеохристиянством.
Питаю одного проповідника (скоріше всього із баптистів): чи правильно зробив Самсон із біблії, що прибив сорок чоловік через їхній одяг? А він: так йому бог так сказав.
Я тоді йому відповідаю: так от - мій Бог мені такого ніколи не скаже. А якщо хтось штовхатиме на подібне, то я знаю - хто таке робить.
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"Справжнє хрестиянство ніколи не несло смерть"

Осталось только выяснить, какое оно НАСТОЯЩЕЕ христианство!?
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Тільки хотів запитати, як відрізнити справжнє від несправжного і хто буде суддею цьомку спору?
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«Питаю одного проповідника (скоріше всього із баптистів): чи правильно зробив Самсон із біблії, що прибив сорок чоловік через їхній одяг? А він: так йому бог так сказав. »


По перше, а при чому тут ХРИСТИЯНИ?
По друге, а чому ти слова Біблія і Бог, пишеш з маленької літери?
Ти совкотеїст?
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це міф.
будь-яка релігія нетерпима до інших
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На ней плавал дедушка Яроша? А может отец Филарета? На хрена эта фотка здесь, да ещё со свастикой на флажке?
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Значить, так, - розповідаю. Підводний човен Ю-20 затоплений командою 14 вересня 1944 року біля берегів Туреччини (місто Зонгулдак) у точці з координатами 41°10′ с. ш. 30°47′ в. д.HGЯO.
У Туреччині ж проживає Вселенський патріарх Варфоломій, який дав автокефалію Українській церкві, яку тепер не визнає Філарет.
Ну, це, якщо коротко. Зрозуміло? "Владико Філарет, схаменіться!" - Ярош про спроби відтворити УПЦ КП - Цензор.НЕТ 2276
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Не зрозуміло. Варфоломей какое имеет отношение к немецкой подводной лодке? Он вроде бы как грек по национальности, а совсем не немец. Возле берегов Турции в разные времена много чего утонуло.
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А я поддерживаю Филарета. Церковь, созданная руками политика и афериста Порошенка не может быть быть церковью. ПЦУ - филиал администрации президента Порошенка. Надеюсь, при Зеленском эта псевдоцерковная мистификация сойдёт на нет.
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Ну вот интересно, хватит ли у Яроша духу убивать верных УПЦ КП? Ответ - не хватит, потому что такого (как выяснилось) прокацапского урода как Яроша с его гоп-компанией намерения только одни - бабки.
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Ярош - прокацапский???? Почему? Ты с дуба рухнул, Андрюха?
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Ну а кто этот ублюдок если он угрожает Патриарху УПЦ КП? Кто, кроме цапской нечисти способен на такое?
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Да ладно, а полоумный обнаглевший нацик не может?
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дубовик- ольгінський провокатор і брехунець. пора знати
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а чего же он правый сектор продал и под агента лолиту лёг?
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приклад того, що виходить, коли своїм рилом лізуть не в свою парафію...
гнида ПеПе - створив на рівному місті проблему...
інші дурні підтримують її накал...
хто ти такий, Ярош, щоб лізти в церкву?
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Ярош справжній патріот України, а тому він, як і інші патріоти України, які сповідують хоистиянство східного обряду , боляче сприймає чвари в українському православ"ї.
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Ярош вообще то, греко - католик. Какого хрена он лезет в церковь, к которой отношения не имеет. Может он тогда ещё к мусульманам с советами попрётся? На Украине живут суниты так пусть Ярош расскажет им что они должны объединится с шиитами. А есть ещё и баптисты да салоли ещё конфессий и сект. Он ко всем полезет с комментариями?
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Грекокатолики мають таке саме віросповідання, як і православні. Тільки перебувають у єдності ( підчиняються) з Римом. Відновлена за законами православних церков ПЦУ підчиняється Константинополю. Армяни завжди мали свою власну церкву і з ними ніхто не якшається. Якби частина українських віруючих не ходила до МП, то УПЦ КП можна було б потихеньку вводити в спілкування з іншими православними. Але москва - проти. А всі болгари з румунами і греки прислухаються до москви. Отака чудодійна сила газпромовських грошей.
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Куда ходит молится человек - это личное дело человека. С кем дружить, с какой женщиной(для мужчин) жить - личное дело человека. И так ещё много у человека личного, куда ни одна собака(Порошенко, Ярош и т.п.), в том числе и государство не должны вмешиваться.
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але не у час війни.
коли проводиться антидержавна пропаганда з амвонів спі..арашеної фсб секти,котра помилково називається церквою...

"Владико Філарет, схаменіться!" - Ярош про спроби відтворити УПЦ КП - Цензор.НЕТ 5479
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Ці чвари , створені штучно...відомим піарщиком...заради свого піару...
лізти в конфлікт зі сторони - роздмухувати його...
Ярош- церковний діяч?
- ні!!!
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Дедуси пора в монастырь (перед смертью отмаливать свои грехи)!
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Він і так є монахом. Але владолюбство його побідило.
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иуда-ярош продал пс и его оттуда вышвырнули.
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Наверое не все так просто. Наверняка ***** нарыл на Филарета гебешное прошлое и теперь тот пошел в отказ.
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Есть мнение, шо на даже Страшном Суде все будут предстоять пред Господом нагими и только один Филарет - в патриаршем кукле.
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А ещё есть мнение, что полезные советы лучше всего давать любимой бабушке.
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Філарет відвойовує владу.
Не може відпустити..
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Госпоа, старику 90 лет... Вы помните песню Высоцкого - Тридцать лет - это возраст вершины, а потом начинаешь спускаться, каждый шаг осторожненько взвеся... 50 - это так же как двадцать, ну а семьдесят - так же как десять.... А ему 90!!!!! Он перестал узнавать людей и даже соратников... Это называется старческий маразм... Но гадостей натворить ещё в состоянии. Вот моя тёща в 89 лет электрический чайник поставила на газ... Так что его просто нужно изолировать в соответствующем лечебном заведении... Ну неужели Вы не видите, что он не вменяем???
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Росію вже переміг...
Україну звільнив...
можна і церкву розвалити....
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вообще какого... это лезет в церьковь?
батюшка ярош будет исповедовать?
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шло богослужение...молодой священник ходил вокруг патриарха и махал....случайный удар кадилом оказался для старика фатальным....
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"владыка филарет, у меня просьба к вам. сходите в церковь и поставте свечку, потому что вы неверующий человек. вас господь попустит" (из советов неизвестного автора)
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Впердь будет всем наука, как залазить политикам в религиозные темы для саморекламы. Было трий правосланых церкви теперь их четрые. Дообъединялись.
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було їх більше, не суть, стало більше - розкол посилився. І якраз там, де не очікували. Думали, шо мп розколиться, побіжать в нову церкву люди за канонічністю. А воно луснуло там, де намагались склеїти
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поэтому никогда не нужно торопить события. Все должно идти своим чередом.
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кацап, іди смокчи у Кирила, яка тобі справа до України?
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Так справа в тім і полягає , що владика - вже ніякий не владика , а звичайний собі старий пердун , з погано працюючою головою . Жадібний , мстивий , заздрісний і сповнений гордині і люті . До церкви , до людей , до Бога . Ото й увесь "владика" .
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Ну от питається, а яка справа іудею до православ'я? Ну справді, це ж нонсенс.
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Владика Філарет як був Патріархом, так і залишився, а от ваш, коцабе, Кирил як був безбожником і лиходієм, так і залишився лайном.
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ВЛАДИКА хочет стать владитчицей морскою...(как про золотую рьібку бабка хотела.только чтобьі ей рьібка служила. а тут попьі киевские бьіли на посьілках...) уймите вьі уже кто етого маразматика старого..у него пошатнулся разум...ну человеку 90 лет...не шутка...старческий маразм.... хочется власти.... бьіл герой а стал сумасшедшим раскольником на пользу МАСКВЕ! надоел он уже за неделю ету..усмерительную рубашку и в дурку его ...((
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Странный этот Филарет. "Владико Філарет, схаменіться!" - Ярош про спроби відтворити УПЦ КП - Цензор.НЕТ 5628
Не хочет ложиться под турок.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Владико Філарет, схаменіться!" - Ярош про спроби відтворити УПЦ КП
 
 
 
 
 
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