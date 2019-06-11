 "Владико Філарет, схаменіться!" - Ярош про спроби відтворити УПЦ КП

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Ярош зазначив: "Намагаюсь ніколи не влазити у релігійно-церковні справи, але те, що робить шановний Патріарх українського православ`я Філарет перебуває поза межею мого розуміння...
Я український греко-католик, але вважаю, що створення Помісної Української Православної Церкви - це справа не тільки православних. Ця подія, окрім релігійного, має й ідеологічне та державницьке стратегічне значення для "мертвих, живих і ненароджених" українців.
Владико Філарет, схаменіться! Не підігруйте Кремлю! Особливо зараз - коли реванш імперії як ніколи небезпечний.
Люди кажуть: "Якщо Бог когось хоче покарати, то відбирає розум".
Не треба, саме зараз, послаблювати українство і християнство. Схаменіться!
Хай Вас, Владико, Бог надоумить!" - закликав він.
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
Попу не надорви .)))
Да ну? После "страшного преследования" миллиардов украденных Овощем и прочей дрянью, после "расследований" убийств активистов и ..... ну как же так шоп с Тутмасом намахали то? Странно, правда?
Тем более веруна(ов) в говорящих змей - грех не развести)
Это как бы племена с островов карго-культа говорили: о, вот опять прилетели эти примитивные чудаки на железных птицах, дикари-с
Питаю одного проповідника (скоріше всього із баптистів): чи правильно зробив Самсон із біблії, що прибив сорок чоловік через їхній одяг? А він: так йому бог так сказав.
Я тоді йому відповідаю: так от - мій Бог мені такого ніколи не скаже. А якщо хтось штовхатиме на подібне, то я знаю - хто таке робить.
Осталось только выяснить, какое оно НАСТОЯЩЕЕ христианство!?
По перше, а при чому тут ХРИСТИЯНИ?
По друге, а чому ти слова Біблія і Бог, пишеш з маленької літери?
Ти совкотеїст?
будь-яка релігія нетерпима до інших
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У Туреччині ж проживає Вселенський патріарх Варфоломій, який дав автокефалію Українській церкві, яку тепер не визнає Філарет.
Ну, це, якщо коротко. Зрозуміло?
гнида ПеПе - створив на рівному місті проблему...
інші дурні підтримують її накал...
хто ти такий, Ярош, щоб лізти в церкву?
коли проводиться антидержавна пропаганда з амвонів спі..арашеної фсб секти,котра помилково називається церквою...
лізти в конфлікт зі сторони - роздмухувати його...
Ярош- церковний діяч?
- ні!!!
Не може відпустити..
Пишуть Кукін....
Україну звільнив...
можна і церкву розвалити....
батюшка ярош будет исповедовать?
Не хочет ложиться под турок.