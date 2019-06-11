 "Нічим не займається". У "Слузі народу" заявили, що "фінансист Зеленського "Павлюк - "просто знайомий"

Про це він сказав журналістці Слідства.Інфо під час з'їзду партії в неділю, 9 червня, інформує Цензор.НЕТ .

"Є така людина. Ми її знаємо — хтось більше, хтось менше, — розповів Корнієнко. А також прокоментував роль Павлюка в партії "Слуга народу". — Ніяку не відіграє роль. Ну він мій знайомий, знайомий інших людей. Хтось з кимось знайомий у цьому світі. Ну яку він може роль відігравати? Я начальник штабу".

У штабі кандидата в президенти Зеленського Ілля Павлюк відповідав за фінанси й координацію роботи регіональних штабів. Про його функції "фінансиста" стало відомо з Telegram-листування штабістів "Зе команди", який опублікували Bihus.Info.

Павлюка називають "контрабандистом західної митниці". Як писали журналісти Bihus.Info, його робота полягала у "вирішенні питань" перевезення вантажів через митницю. Павлюк, до речі, був помічником нардепа Ігоря Калєтніка 6 скликання Верховної Ради, який згодом очолював Державну митницю.

Слідство.Інфо з’ясувало, що донька Іллі Павлюка Софія з 16 років володіє підприємством "Бізнес-центр "Буковинський" разом з Валерієм Чинушем. Її бізнес-партнер упродовж трьох скликань Верховної Ради працює помічником нардепа від БПП Віктора Короля. На початку 90-х Король очолював управління карного розшуку МВС, був заступником міністра МВС, а згодом — начальником податкової міліції. Віктор Король підтвердив Слідство.Інфо, що знає Іллю Павлюка.

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