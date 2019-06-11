 "Нічим не займається". У "Слузі народу" заявили, що "фінансист Зеленського "Павлюк - "просто знайомий"

Про це він сказав журналістці Слідства.Інфо під час з'їзду партії в неділю, 9 червня, інформує Цензор.НЕТ .
"Є така людина. Ми її знаємо — хтось більше, хтось менше, — розповів Корнієнко. А також прокоментував роль Павлюка в партії "Слуга народу". — Ніяку не відіграє роль. Ну він мій знайомий, знайомий інших людей. Хтось з кимось знайомий у цьому світі. Ну яку він може роль відігравати? Я начальник штабу".
У штабі кандидата в президенти Зеленського Ілля Павлюк відповідав за фінанси й координацію роботи регіональних штабів. Про його функції "фінансиста" стало відомо з Telegram-листування штабістів "Зе команди", який опублікували Bihus.Info.
Павлюка називають "контрабандистом західної митниці". Як писали журналісти Bihus.Info, його робота полягала у "вирішенні питань" перевезення вантажів через митницю. Павлюк, до речі, був помічником нардепа Ігоря Калєтніка 6 скликання Верховної Ради, який згодом очолював Державну митницю.
Слідство.Інфо з’ясувало, що донька Іллі Павлюка Софія з 16 років володіє підприємством "Бізнес-центр "Буковинський" разом з Валерієм Чинушем. Її бізнес-партнер упродовж трьох скликань Верховної Ради працює помічником нардепа від БПП Віктора Короля. На початку 90-х Король очолював управління карного розшуку МВС, був заступником міністра МВС, а згодом — начальником податкової міліції. Віктор Король підтвердив Слідство.Інфо, що знає Іллю Павлюка.
Никто ни за что не отвечает,а денюжку отдай
А ну быстро наапечатали его поднаготную)))
Валерий Дубиль его зовут.
Живыми мы им не сдадимся.
Зе команда продолжает кормить зебилов дерьмом...
Продолжение следует...
- скажите, а точно, что все собранные на этом благотворительном аукционе деньги пойдут детям?
- нуу...все мы чьи-то дети...
расскажу Вам одну историю из жизни...... в Германии Майдан стали в СМИ больше освещать в конце января начале февраля 2014......
Соседи (в основном коренные немцы) всегда спрашивали как/что...... желали удачи и поддерживали....... вот с того момента начала гордиться, что я - украинка.......
В Германии с 2007, работаю, есть семья......, каждый год ездим к моим родителям в Украину (Херсон) или родители к нам приезжают......
не хотела Вас чем-то обидеть
🙂
Причому це вже доволі bad trip.
Але ні, так довго навіть "сибір" або "драгонфлай" (це особливо потужні модифікації ЛСД) ковбасити не можуть.
Пипл подумает - ну я же смотрел Слугу Народа, все будет как там. Вот вот Голобородько проявится в лице Зеленского, и покажет им кузькину мать.
пипл хавает шоу.
. .
Учусь в Президенты хожу на работу.
Я знаю три слова, три матерных слова,
На этом словарный запас мой исчерпан.
У-У, в руке банка Колы,
В кармане пакетик с киви.
У-У, и я самый модный,
И, видимо, самый красивый.
Чесна людина, як сам преЗЕдент 😃😅🤣