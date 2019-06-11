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Все про:Зеленський (1666) Слуга народу (41) Корнієнко (4)

 "Нічим не займається". У "Слузі народу" заявили, що "фінансист Зеленського "Павлюк - "просто знайомий"

Керівник виборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко підтвердив, що в "Зе команді" знайомі з "фінансистом Зеленського" Іллею Павлюком. Але, за словами Корнієнка, Павлюк у партії "нічим не займається".

Про це він сказав журналістці Слідства.Інфо під час з'їзду партії в неділю, 9 червня, інформує Цензор.НЕТ .

"Є така людина. Ми її знаємо — хтось більше, хтось менше, — розповів Корнієнко. А також прокоментував роль Павлюка в партії "Слуга народу". — Ніяку не відіграє роль. Ну він мій знайомий, знайомий інших людей. Хтось з кимось знайомий у цьому світі. Ну яку він може роль відігравати? Я начальник штабу".

У штабі кандидата в президенти Зеленського Ілля Павлюк відповідав за фінанси й координацію роботи регіональних штабів. Про його функції "фінансиста" стало відомо з Telegram-листування штабістів "Зе команди", який опублікували Bihus.Info.

Павлюка називають "контрабандистом західної митниці". Як писали журналісти Bihus.Info, його робота полягала у "вирішенні питань" перевезення вантажів через митницю. Павлюк, до речі, був помічником нардепа Ігоря Калєтніка 6 скликання Верховної Ради, який згодом очолював Державну митницю.

Слідство.Інфо з’ясувало, що донька Іллі Павлюка Софія з 16 років володіє підприємством "Бізнес-центр "Буковинський" разом з Валерієм Чинушем. Її бізнес-партнер упродовж трьох скликань Верховної Ради працює помічником нардепа від БПП Віктора Короля. На початку 90-х Король очолював управління карного розшуку МВС, був заступником міністра МВС, а згодом — начальником податкової міліції. Віктор Король підтвердив Слідство.Інфо, що знає Іллю Павлюка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно чесно врегулювати питання опозиції, - Стефанчук про один з перших законів "Слуги народу"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131834
 
 
 Топ коментарі
 
ничем не занимаетса- просто ходит, вино пьйот, шаурма кушает
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Ну, он мой знакомый, знакомый других людей. Кто-то с кем-то знаком в этом мире.Источник: https://censor.net.ua/n3131834

Зе команда продолжает кормить зебилов дерьмом... "Ничем не занимается": в "Слуга народа" заявили, что "финансист Зеленского" Павлюк - "просто знакомый" - Цензор.НЕТ 9101
Продолжение следует...
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ничем не занимаетса- просто ходит, вино пьйот, шаурма кушает
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От и вся страна в трансе
Никто ни за что не отвечает,а денюжку отдай
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А ЧЕМ ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАНИМАЕТСЯ кто то мне пояснт подпись ставит под Указами которые тянут на пачку уголовных делю импичмент или раскладушкув Ростове.. понты его достали хватает только на 50-59 секунд и все видимо с 60 секунды у Зеленского полный тормозняк наступает.... он в КСУ правда уложился чуть более 2 минут видимо неделю тренировался и все равно с извинениями поторы по 5-6 раз..а потом ну типа я пошел.. не хватало только приседаний... и поклонов... "Нічим не займається". У "Слузі народу" заявили, що "фінансист Зеленського "Павлюк - "просто знайомий" - Цензор.НЕТ 9031
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а ХЗе, глава НБУ он вже кричить про поребу домовленостей з МВФ, а значить вже є поки що невидимі для суспільства загрози. Фінансисти мають особливий таоант попереджати про крищи.А Зе зараз кадрове питання більше турбує
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Как это напоминает , #этанемы #настамнет.
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Вся команда мутная.. ****, скользкие какие-то "Ничем не занимается": в "Слуга народа" заявили, что "финансист Зеленского" Павлюк - "просто знакомый" - Цензор.НЕТ 5030
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Он знает,а я не знаю
А ну быстро наапечатали его поднаготную)))
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А дэ Киса Порошнянинов?)))
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А он батюшкой московского патриархата случайно не порабатывает?
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батюшкой Московского Патриархата подрабатывает кандидат от БЮТ под № 20 в списке.

Валерий Дубиль его зовут.
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Сергій Іваніф - получается Зе-вирус уничтожает цвета нашего флага..
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Ви вже знайшли кацапське паливо у цьому зображенні?
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Слоган для «слуги народу» - Зробимо вже зроблене!
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Стоп. То це не анекдот? Ну це, про жителів Кривого Рогу, яким страшно виходити на вулицю, бо ловлять і відразу ж відправляють або у "Слугу без рода", або на державну службу?
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Клас. Російська графіка. Як я люблю цапів, що кидають бруд в Юлю і Зєлю "Ничем не занимается": в "Слуга народа" заявили, что "финансист Зеленского" Павлюк - "просто знакомый" - Цензор.НЕТ 5590
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А я люблю козлов по сравнению с которыми настоящие козлы- просто мудрецы. "Ничем не занимается": в "Слуга народа" заявили, что "финансист Зеленского" Павлюк - "просто знакомый" - Цензор.НЕТ 7352
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Ну, он мой знакомый, знакомый других людей. Кто-то с кем-то знаком в этом мире.Источник: https://censor.net.ua/n3131834

Зе команда продолжает кормить зебилов дерьмом... "Ничем не занимается": в "Слуга народа" заявили, что "финансист Зеленского" Павлюк - "просто знакомый" - Цензор.НЕТ 9101
Продолжение следует...
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***
- скажите, а точно, что все собранные на этом благотворительном аукционе деньги пойдут детям?
- нуу...все мы чьи-то дети...
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Не тільки Павлюк, а усі там нічого не роблять.
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Не знаю переважну більшість з членів команди Зеленського, але мені цього і знати не потрібно. Буду судити по їх справах. Поки що справи кажуть, що президент - нормальний.
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"...президент - нормальний.." В смысле, не шизофреник?
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жалко что я не еврей.... пошел бы в зе команду.... вот невезет по жизни.... родился украинцем и умру им.
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Sharl,
расскажу Вам одну историю из жизни...... в Германии Майдан стали в СМИ больше освещать в конце января начале февраля 2014......
Соседи (в основном коренные немцы) всегда спрашивали как/что...... желали удачи и поддерживали....... вот с того момента начала гордиться, что я - украинка.......
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ну и как хорошо гордится живя в Германии? вы еврейка? давно из Украины выехали? а чего в Украине не остались гордиться? есть и у меня такие одноклассники по школе на киевском подоле и сокурсники по киевполитеху котопые по еврейской квоте в Нимеччину рыанули и тоже страшно гордяться! но назад в Киев почему то не хотят! вот скажите нам то что от вашей гордости???
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Sharl,
В Германии с 2007, работаю, есть семья......, каждый год ездим к моим родителям в Украину (Херсон) или родители к нам приезжают......
не хотела Вас чем-то обидеть
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и Вы меня простите, у нас твориться то, что мне не нравиться! сначала я тоже гордился, а теперь только возмущаюсь и нервничаю. стал терять веру в будущее. а это плохо!
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Ну то, что ничем не занимается - верю......., НО как «финансист», то 100% имеет все таки какую-то «выгоду»........
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вы хотели сказать гешефт, не скромничайте....
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По крайней мере, в ЕС нет левых сук, знакомых по детсаду и приводам в детскую комнату милиции за наркоту
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так и напрашиваеться не европейская солидарность а еврейская солидарность.....
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Блть. Казав і повторю - в мене враження, ніби я впоровся чимось галюциногенним і в мене довгий і реалістичний тріп "Ничем не занимается": в "Слуга народа" заявили, что "финансист Зеленского" Павлюк - "просто знакомый" - Цензор.НЕТ 2543
Причому це вже доволі bad trip.
Але ні, так довго навіть "сибір" або "драгонфлай" (це особливо потужні модифікації ЛСД) ковбасити не можуть.
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А им как то пофиг, что там о них пишут. Пипл если и прочитает, то не вдуплится.
Пипл подумает - ну я же смотрел Слугу Народа, все будет как там. Вот вот Голобородько проявится в лице Зеленского, и покажет им кузькину мать.
пипл хавает шоу.
"Ничем не занимается": в "Слуга народа" заявили, что "финансист Зеленского" Павлюк - "просто знакомый" - Цензор.НЕТ 9397
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Зелики - это он вам язык показывает. Он мог бы и на рояле, и с булавой. но это после парламенских.
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Він просто за ціцю себе притиснув надто сильно, тому язик і вивалився "Нічим не займається". У "Слузі народу" заявили, що "фінансист Зеленського "Павлюк - "просто знайомий" - Цензор.НЕТ 5028
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Та це якась next gen наркота: впоровся Вован - а ковбасить, плющить та телепузить усю країну.
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"Зеленский напоминает мне актрису из немецких фильмов для взрослых, которая готова принять любое количество с любой стороны" (с)

"Ничем не занимается": в "Слуга народа" заявили, что "финансист Зеленского" Павлюк - "просто знакомый" - Цензор.НЕТ 3662 . "Ничем не занимается": в "Слуга народа" заявили, что "финансист Зеленского" Павлюк - "просто знакомый" - Цензор.НЕТ 445 .
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ОПГ БЕ-ЗЁ продолжает порочную практику назначать братавьев и кумавьев на государственные должности.
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угадайте, кто такой? Ничем не занимается, весь день бродяжничает по ЗЕ-оффису, любит копаться в компьютере бухгалтера, временами делая какие-то бухгалтерские проводки, при этом никакой роли не играет ... Правильно, это финансист ЗЕкоманды - Илюша Павлюк, кличка "просто знакомый" "Ничем не занимается": в "Слуга народа" заявили, что "финансист Зеленского" Павлюк - "просто знакомый" - Цензор.НЕТ 7426
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Але,зеленский,когда 7 ямок перед московским мостом заделаешь? Работы на пол дня а пробки не проходят. И это я еще зарплату в 400 дол.не требую пока
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Меня зовут Вова, просто Вова,
Учусь в Президенты хожу на работу.
Я знаю три слова, три матерных слова,
На этом словарный запас мой исчерпан.
У-У, в руке банка Колы,
В кармане пакетик с киви.
У-У, и я самый модный,
И, видимо, самый красивый.
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Просто знайомий. Нічого особистого "Нічим не займається". У "Слузі народу" заявили, що "фінансист Зеленського "Павлюк - "просто знайомий" - Цензор.НЕТ 5053
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Знаете чего, зебильные довбни? Чтоб вам повылазило. Все повылазило, поскольку ум из вас уже давно вылез. А без ума и остальное не нужно.
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Хороший в Зелі фінансито - контрабандисто )))
Чесна людина, як сам преЗЕдент 😃😅🤣
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- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружелюбно насупившись, проговорил кот, - и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.. .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Нічим не займається". У "Слузі народу" заявили, що "фінансист Зеленського "Павлюк - "просто знайомий"
 
 
 
 
 
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