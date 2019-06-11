 ЦВК зареєструвала ще 23 кандидати в народні депутати

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку ЦВК, на ньому зареєстровано 23 самовисуванці.

"Всього станом на 11 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 118 кандидатів у народні депутати України, зокрема: які балотуються у порядку самовисування – 111, висунутих політичними партіями – 7", - уточнюють у Комісії.

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Також під час сьогоднішнього засідання, розглянувши відповідне звернення, Центрвиборчком зареєстрував 13 офіційних спостерігачів від Національного демократичного інституту міжнародних відносин. Всього станом на 11 червня зареєстровано 24 офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій.

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