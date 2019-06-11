 У Криму 188 дітей ростуть без батьків через кримінальні переслідування, - правозахисниця Салієва

Про це в коментарі Громадському повідомила активістка правозахисного об'єднання "Кримська солідарність" Муміне Салієва, передає Цензор.НЕТ.

"До сьогодні таких дітей в Криму було 170. Після облав (затримань в Криму 10 червня. — Ред.) ця цифра збільшилась — сьогодні 188 дітей кримських в’язнів, які залишаються без батьків. І ми очікуємо, що народиться 189-та дитина", — сказала вона.

Нагадаємо, 10 червня російські силовики в анексованому Криму затримали 8 кримських татар в межах так званої "справи Хізб ут-Тахрір".

"Хізб ут-Тахрір" - міжнародна ісламська політична партія, яка публічно і вільно діє в країнах Європи і в США.

Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав політв'язнями 24 ув'язнених фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" і вимагає звільнити їх.

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