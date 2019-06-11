 Пожежа в одеській психлікарні: прокуратура відкрила справу за фактом службової недбалості

Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні про порушення встановлених правил пожежної безпеки в установі та за фактом умисного вбивства, умисного знищення або пошкодження майна, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 КК України). Також прокуратура Одеської області розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться в повідомленні пресслужби обласної прокуратури.
Наразі опрацьовують кілька версій причин пожежі, зокрема щодо занесення джерела загоряння ззовні.
У прокуратурі уточнили, що внаслідок пожежі загинуло четверо пацієнтів і одна співробітниця лікарні. Ще одна людина, за попередньою інформацією, померла від хвороби за кілька годин до пожежі.
У рамках розслідування буде перевірено належне виконання обов'язків відповідальними працівниками Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області щодо перевірок пожежної безпеки в установі.
Досудове розслідування доручено територіальному управлінню Державного бюро розслідувань у Миколаєві.
Нагадаємо, увечері 10 червня загорілося 7-е відділення Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я на вулиці Воробйова. В результаті події чотири людини загинули на місці, ще двоє померли в медичних установах. Серед загиблих - медсестра лікарні.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблих і доручив створити комісію з розслідування інциденту.
Завтрашній день оголошений в Одеській області траурним.
Сценарій "пожежа в божевільні" ще вчора був чимось зі сфери впоротого гумору.
А сьогодні - сувора трагічна реальність.
когда будут открыты уголовные дела по трухану ???
ВИП психбольница, ну надо же корректнее заголовки делать
если психоневрологический интернат это длинно то есть аббревиатура