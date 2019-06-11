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 Політика України
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Все про:обстріл (5211) Донбас (12104)

 Два українські воїни мають поранення від початку доби. Ворог п'ять разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Від початку доби ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як передає Цензор.НЕТ така інформація була озвучена на вечірньому брифінгу пресцентру штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив чотири обстрілу позицій Об'єднаних сил, із них:

двічі в районі населеного пункту Широкине, від напрямку Саханка - з автоматичного гранатомета і снайперської гвинтівки;
Водяне від напрямку населеного пункту Ужівка - зі стрілецької зброї;

поблизу Пісків, з боку населеного пункту Веселе - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третина росіян хочуть бачити південний схід України в складі РФ, - опитування "Левада-центру"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

у районі населеного пункту Південне, від напрямку шахти імені Гагаріна - з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих обстрілів два українські військовослужбовці мають поранення. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби на Донбасі зафіксовано три ворожі обстріли, одного українського воїна поранено, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131829
 
 
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Вбийте тварину, яка навіть в заголовку робить кілька помилок/опечаток.
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МОГУТ ВООБЩЕ *** ЛОЖИТЬ НА ВСЕ ПРИКАЗИ ЗЕЛИ, ТАМ ТЕЛА БЕЗ ОПОЗНОВАТЕЛЬНИХ ЗНАКОВ, НА НИХ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ НИКАКИЕ КОНВЕНЦИИ, ОН МОЖЕТ УБИТЬ "БРАТУШКУ" ОСЛУШАВШИСЬ ПРИКАЗА, ЗАЯВИВ ЧТО ОН УГРОЖАЛ ЕГО ЖИЗНИ, И ВСЕ.
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Защитникам Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДва українські воїни мають поранення від початку доби. Ворог п'ять разів порушив перемир'я, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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