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 Політика України, Суспільство
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Все про:Інститут нацпам'яті (104) В'ятрович (148) Горбатюк (273) Небесна Сотня (227)

 Горбатюк має зважитися пояснити письмово, скільки часу ми не зможемо будувати Меморіал Небесної Сотні, - В'ятрович

Управління спецрозслідування ГПУ досі не надало Музею Майдану роз'яснення про перенесення термінів спорудження меморіалу Небесної Сотні на місці, де тривають слідчі експерименти. Музей Майдану просив це зробити кілька тижнів тому, щоб вирішити питання з підрядником, який вже отримав аванс за проведення робіт.

Про це глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Якщо прокуратура вважає, що у 2019 році ми не маємо права починати цих робіт, ми дуже хочемо, щоб прокуратура дала нам письмове підтвердження, щоб не планували нічого робити цього року. Тоді в нас буде аргументована відповідь, чому ми не використали кошти, які ми отримали з державного бюджету на цей рік, і матимемо можливість вести переговори з підрядником. На жаль, прокуратура не дає жодних відповідей. Ми маємо дивну позицію Горбатюка, коли ми не можемо займатися меморіалом, але він не може сказати, коли буде завершено слідчі дії", - зазначив він.

За словами В'ятровича, якщо будівництво меморіалу не може бути реалізовано не тільки в 2019 році, але і в наступні роки до закінчення розслідування, то Інститут нацпам'яті та Музей Майдану чекає від ГПУ цих пояснень у письмовому вигляді, щоб мати юридичні обґрунтування, як вирішити питання з підрядником, і далі планувати роботу:

"Я був би вдячний, якби пан Горбатюк відважився цю свою позицію оформити письмово... Чому не було жодного разу сформульовано, що не треба меморіалу? Хай прокуратура це сформулює і пояснить суспільству, що ми не маємо права зараз говорити про меморіал, тому що це буде якимось чином заважати слідству. Для мене це буде важко сприйняти, але я готовий буду це сприймати. А не половинчасті рішення, які по суті є спробою перекинути відповідальність за відсутність результатів слідства на Музей, і разом з тим стримати побудову меморіалу".

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В'ятрович назвав маніпуляцією спробу висвітлити ситуацію так, що Україна мусить або завершити розслідування, або звести меморіал:

"На жаль, те, що зараз коїться навколо меморіалу і слідства, - це політизація питання. Це може призвести до того, що ми можемо не отримати ані меморіалу, ані слідства. На мою думку, те, що зараз відбувається – це бажання прикрити недостатню діяльність прокуратури по розслідуванню вбивств Майдану тим, що їм стало заважати спорудження меморіалу.

Ми не намагаємося ставити суспільство перед вибором: слідство чи пам'ять. Це злочинний вибір, який, на жаль, часто формулюється з боку прокуратури. Ми намагаємося робити все, щоб люди отримали і були названі ті, хто вбивав героїв Небесної Сотні, і разом з тим, щоб був споруджений меморіал. Важливо спорудити і меморіал, і музей. Це інфраструктура пам'яті, яка дозволить зафіксувати пам'ять про Майдан. У лютому ми проводили соціологічне опитування. Пам'ять про Майдан вивітрюється з суспільства. І те, що ми маємо Зеленського, - це результат того, що ми забуваємо про Майдан".

Також глава УІНП прокоментував інформацію про те, що у разі реалізації проекту меморіалу, який переміг, буде знищений історичний ландшафт і місце розстрілів Небесної сотні:

"Проект передбачає певну зміну Алеї Героїв Небесної Сотні. Закиди, які звучать, що ми не маємо права цього робити, є безпідставними. Для нас важливо увічнити подвиг цих людей, а не зафіксувати їхню смерть. Я завжди відповідаю порівнянням. Колись у Нью-Йорку було багато дискусій з приводу вшанування пам'яті жертв 11 вересня. І було дуже багато людей, які говорили: ті зруйновані вежі мають лишитися. Їм слушно відповіли: нам не треба вшановувати пам'ять терористів, які зробили цей злочин, а треба вшановувати пам'ять людей. Так само коли ми говоримо про Алею Героїв Небесної Сотні, треба говорити про подвиг. Ідея, запропонована проєктом, спрямована в цьому руслі.

Також дивіться: На алеї Героїв Небесної Сотні стартували роботи з будівництва Меморіалу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Є частина людей, для яких важливо зберегти пам'ять про вулицю, ніж пам'ять про людей. Так і хештег # ЗбережиІнститутську свідчить про пріоритет групи. Я можу поставитися до цього з повагою як історик, який розуміє важливість того, який вигляд мала вулиця. Разом з тим як історик я знаю, що вулиця Інститутська неодноразово і добряче мінялася за сотню років, скільки вона існує. Тому коли говорять: ми маємо зафіксувати Інститутську такою, якою вона була тоді, я ставлю питання: тоді - це коли? Станом на 20 лютого? Тоді не повинно бути каплички, яка постала. Меморіалізація – це не обов'язково консервація. Меморіалізація передбачає і більш творчий підхід. Саме такою була запропонована і обрана професійним журі концепція".

Повне інтерв'ю Володимира В'ятровича читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131828
 
   
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При хряке никакого мемориала и не могло быть, т.к. его политика - дискредитация Майдана и героизма добробатов первых месяцев обороны Украины в 2014. Все уже забыли про ДАП, Дебальцево и т.д. - это заслуга хряка.
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Ничего там не спрятано. Просто кое кто забыл, что на дворе 21-й век. Вот под конец и встрепенулись со строительством этого мемориала. А соевый псевдопатриот пытается по-новый волну погнать.
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Горбатюк из тех людей, которым всегда что то мешат, и таких там большинство.
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Наскільки я розумію, по справі розстрілу майданівців всі експертизи повинні були бути завершенні давном-давно... Чого Горбатюк тягне розслідування, як в себе вдома кота за хвіст?
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А ты уверен, что хочешь/готов прямо сейчас узнать всю правду.
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А нужен ли он? Горбатюк должен решиться объяснить письменно, сколько времени мы не сможем строить Мемориал Небесной Сотне, - Вятрович - Цензор.НЕТ 3177Нет я не против, но вопрос не на один МИЛЛИОН?
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Мемориал можно бьіло строить уже после того как попиляли деревья.
Все пули и осколки бьіли там, а не на брусчатке.
Горбатюк походу с єтим делом хочет пойти на пенсию и спокойно передать своему сьіну
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Наивный. Горбатюк має зважитися пояснити письмово, скільки часу ми не зможемо будувати Меморіал Небесної Сотні, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 4256 Шестой год он никому не отвечает, что с делом Майдана. Ему все мешают.
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Треба у Югика краще спитати, ці хлоці йому підзвітні і від нього накази отримують Горбатюк має зважитися пояснити письмово, скільки часу ми не зможемо будувати Меморіал Небесної Сотні, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 7545
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГорбатюк має зважитися пояснити письмово, скільки часу ми не зможемо будувати Меморіал Небесної Сотні, - В'ятрович
 
 
 
 
 
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