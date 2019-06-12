 Горбатюк має зважитися пояснити письмово, скільки часу ми не зможемо будувати Меморіал Небесної Сотні, - В'ятрович

Про це глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Якщо прокуратура вважає, що у 2019 році ми не маємо права починати цих робіт, ми дуже хочемо, щоб прокуратура дала нам письмове підтвердження, щоб не планували нічого робити цього року. Тоді в нас буде аргументована відповідь, чому ми не використали кошти, які ми отримали з державного бюджету на цей рік, і матимемо можливість вести переговори з підрядником. На жаль, прокуратура не дає жодних відповідей. Ми маємо дивну позицію Горбатюка, коли ми не можемо займатися меморіалом, але він не може сказати, коли буде завершено слідчі дії", - зазначив він.

За словами В'ятровича, якщо будівництво меморіалу не може бути реалізовано не тільки в 2019 році, але і в наступні роки до закінчення розслідування, то Інститут нацпам'яті та Музей Майдану чекає від ГПУ цих пояснень у письмовому вигляді, щоб мати юридичні обґрунтування, як вирішити питання з підрядником, і далі планувати роботу:

"Я був би вдячний, якби пан Горбатюк відважився цю свою позицію оформити письмово... Чому не було жодного разу сформульовано, що не треба меморіалу? Хай прокуратура це сформулює і пояснить суспільству, що ми не маємо права зараз говорити про меморіал, тому що це буде якимось чином заважати слідству. Для мене це буде важко сприйняти, але я готовий буду це сприймати. А не половинчасті рішення, які по суті є спробою перекинути відповідальність за відсутність результатів слідства на Музей, і разом з тим стримати побудову меморіалу".

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В'ятрович назвав маніпуляцією спробу висвітлити ситуацію так, що Україна мусить або завершити розслідування, або звести меморіал:

"На жаль, те, що зараз коїться навколо меморіалу і слідства, - це політизація питання. Це може призвести до того, що ми можемо не отримати ані меморіалу, ані слідства. На мою думку, те, що зараз відбувається – це бажання прикрити недостатню діяльність прокуратури по розслідуванню вбивств Майдану тим, що їм стало заважати спорудження меморіалу.

Ми не намагаємося ставити суспільство перед вибором: слідство чи пам'ять. Це злочинний вибір, який, на жаль, часто формулюється з боку прокуратури. Ми намагаємося робити все, щоб люди отримали і були названі ті, хто вбивав героїв Небесної Сотні, і разом з тим, щоб був споруджений меморіал. Важливо спорудити і меморіал, і музей. Це інфраструктура пам'яті, яка дозволить зафіксувати пам'ять про Майдан. У лютому ми проводили соціологічне опитування. Пам'ять про Майдан вивітрюється з суспільства. І те, що ми маємо Зеленського, - це результат того, що ми забуваємо про Майдан".

Також глава УІНП прокоментував інформацію про те, що у разі реалізації проекту меморіалу, який переміг, буде знищений історичний ландшафт і місце розстрілів Небесної сотні:

"Проект передбачає певну зміну Алеї Героїв Небесної Сотні. Закиди, які звучать, що ми не маємо права цього робити, є безпідставними. Для нас важливо увічнити подвиг цих людей, а не зафіксувати їхню смерть. Я завжди відповідаю порівнянням. Колись у Нью-Йорку було багато дискусій з приводу вшанування пам'яті жертв 11 вересня. І було дуже багато людей, які говорили: ті зруйновані вежі мають лишитися. Їм слушно відповіли: нам не треба вшановувати пам'ять терористів, які зробили цей злочин, а треба вшановувати пам'ять людей. Так само коли ми говоримо про Алею Героїв Небесної Сотні, треба говорити про подвиг. Ідея, запропонована проєктом, спрямована в цьому руслі.

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Є частина людей, для яких важливо зберегти пам'ять про вулицю, ніж пам'ять про людей. Так і хештег # ЗбережиІнститутську свідчить про пріоритет групи. Я можу поставитися до цього з повагою як історик, який розуміє важливість того, який вигляд мала вулиця. Разом з тим як історик я знаю, що вулиця Інститутська неодноразово і добряче мінялася за сотню років, скільки вона існує. Тому коли говорять: ми маємо зафіксувати Інститутську такою, якою вона була тоді, я ставлю питання: тоді - це коли? Станом на 20 лютого? Тоді не повинно бути каплички, яка постала. Меморіалізація – це не обов'язково консервація. Меморіалізація передбачає і більш творчий підхід. Саме такою була запропонована і обрана професійним журі концепція".

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