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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (4958) Зеленський (1666) КС (317) Шаптала Наталія (3)

 КСУ перейшов до закритої частини розгляду справи щодо конституційності указу про розпуск ВР, - Шаптала

Велика палата Конституційного суду перейшла до закритої частини розгляду подання народних депутатів про конституційність указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Про це оголосила у вівторок голова суду Наталія Шаптала після завершення розгляду справи у формі усного провадження, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Розгляд справи на відкритій частині пленарного засідання Великої палати Конституційного Суду оголошую закритим. Конституційний Суд України не завершив свою роботу і переходить працювати у закриту частину пленарного засідання для ухвалення рішення у цій справі", - оголосила вона.

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Шаптала додала, що остаточне рішення у справі з приводу конституційності указу президента буде оприлюднене на офіційному веб-сайті Конституційного Суду.

Раніше повідомлялося, що Конституційний Суд визначив це подання як невідкладне, і воно має бути розглянуте впродовж місяця з дня відкриття провадження, тобто до 29 червня.

Нагадаємо, у вівторок Велика палата Конституційного Суду у формі усного слухання розглядала подання народних депутатів щодо конституційності Указу президента про розпуск Верховної Ради. Суддею-доповідачем у цій справі виступає Віктор Кривенко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131825
 
 
 Топ коментарі
 
Президент Владимир Зеленский должен предоставить доказательства отсутствия коалиции в ВР, поскольку это не является общеизвестным фактом Об этом заявил судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко во время заседания суда. При этом представитель президента в КСУ Федор Вениславский признал, что отсутствие коалиции нужно доказывать, поскольку это не общеизвестный факт. А сколько зебильчики за последние дни "воды налили" в комментах на эту тему. Как копья ломали. Так оказывается - еще нужно доказать, и именно президенту.
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посмотрела трансляцию, было интересно, а главное судьи КС буквального раздавили своими вопросами тупого представителя Зенарика который тараторил одно и тоже бездоказательное утверждение, что "всё законно, все знают, все хотят" … выглядел он полным болваном на уровне самого клоуна …
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не-а. зяблики на это не способны. уставшие от войны - никакие воины.
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Ну то что у вас в кацапстане закон это манипуляция ни для кого не секрет, а в нормальных странах Закон это Закон. Вот Конституционный Суд и докажет что есть шулерство: выход из коалиции за 4 дня до инаугурации или оторванные от реальности хотелки новоизбранного президента-зебила.
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Распустить провальную Раду это "хотелки" подавляющего большинства украинского общества. Поэтому пусть судьи КС хорошенько подумают прежде чем становиться на сторону наперсточников.
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Ха-ха, про що і писалось у першому пості. Запит суспільства, так кацапчику? Хоча для тебе мабуть зрозумілішим буде формулювання "по просьбах трудящихся". От тільки те що це запит суспільства і є лише хотєлка, крім слів не підкріплена абсолютно нічим, що мало б якусь силу в юрисприденції. Чи може в тебе є результат референдуму де "подавляющее большинство украинского общества" підтримало розпуск ВР? Нема? Отож бо.
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Ну вот и посмотрим, порохоботик, насколько запрос общества это "пшик". Янук с Порохом тоже так думали и где сейчас они? На свалке, где скоро будет и такая ботва как ты.
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Проблема втом, что процедура роспуска Рады прописана в Законе, и там нет такого понятия каа "запит суспильства". Так будем по Закони или по хотелкамабстрактного "суспильства"?
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Вы так говорите о Законе будто это какое-то божество, а не общественный инструмент. Даже в странах с вековыми традициями демократии, законы переписываются, дополняются и отменяются. В такой же стране как Украина - происходит еще только формирование законодательной базы и , что еще важнее, ее системного применения. Говорить о законе в современной Украине также как говорят о нём в развитых странах Запада - это значит уже врать и искажать правду по определению. Общества основанного на законе в Украине нет и ему только предстоит формироваться на основе положительного опыта (куда , в числе много другого, непременно войдет и этот случай с отменой манипуляций барыжной Рады). Исполнение буквы закона в обстановке беззакония есть форма беспредела со стороны властьимущих.
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Да, Закон - это божество. И любое действие либо законно, либо незаконно. Если вас не устраивает ситуация - меняйте сначала закон. Но в любой момент времени поступать надо ПО ЗАКОНУ, действующему на данный момент. Исполнение буквы закона - основа государственности и любые инсинуации на эту тему есть наглая попытка прикрыть собственные незаконные действия в личных меркантильных интересах.
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Закон это Божество только в тех обществах , которые прошли стадии реального применения закона с постоянной их корректировкой. Всяко иначе мы получаем Рашку - где, формально, все по закону, а на деле авторитарный беспредел. К черту такую "законность". К черту приравнивание махинаций с законом к законопочитанию. Это именно то чем Рада сейчас и занимается и именно в упомятых вами корыстных целях. Властные законы в Украине только пишутся. На данный момент Зеленским и прогрессивной частью общества. Наступит время когда Украина стане страной Закона. Настоящих, а не шулерских законов барыг и воров.
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Бабка надвое сказала!Если бы реально нам нужен срочный розпуск этой отрыжки совковой из Страны Советов-Верховного Совета-150-т дупотатов уже бы сложили свои полномочия и bye bye .Гораздо важнее проверить правдивость нынешнего Конституционного Суда и его лояльность Президенту для дальнейших действий.К тому же инертность админресурса старой барыжной системы на новые выборы мы учитываем тоже-сделаем их вместе шаг за шагом!
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Состав КС левый: набор из протеже Бандита и Барыги. Надеюсь только на их чувство самосохранения и на достаточный интеллектуальный уровень для понимания того что Украина больше никогда не будет прежней , а писать против ветра опасно.
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Лояльность суда к перзиденту? У суда должна быть только одна лояльность - ЛОЯЛЬНОСТЬ К ЗАКОНУ!
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Вам пофамильно или по назначениям Порошенко?Лояльные к Порошенко судьи КС:Николай Мельник, Сергей Сас,Игорь Слиденко,Сергей Головатый,Василий Лемак,Ирина Завгородняя,Олег Первомайский...
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Перенесут выборы на осень - СН получит не 40, а 60%.
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Нет, без шуток. 4% - поддержка ВР. Поэтому получится или нет у Зеленского досрочно распустить ВР, но хайп на этой теме принесёт ему дополнительные голоса. Если же нардепы при помощи КС ещё и упрутся против роспуска, то будет эффект, подобный эффекту от судебного заседания, когда Зеленского "пытались" снять с выборов. Конечно НФ и Гросе и так уже ничего не светит, но рейтинг БПП-ПЕС в случае переноса выборов может серьёзно пострадать.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКСУ перейшов до закритої частини розгляду справи щодо конституційності указу про розпуск ВР, - Шаптала
 
 
 
 
 
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