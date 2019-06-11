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Все про:ВР (4958) Зеленський (1666) КС (309) Шаптала Наталія (2)

 КСУ перейшов до закритої частини розгляду справи про конституційність указу про розпуск ВР, - Шаптала

Велика палата Конституційного суду перейшла до закритої частини розгляду подання народних депутатів про конституційність указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Про це оголосила у вівторок голова суду Наталія Шаптала після завершення розгляду справи у формі усного провадження, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Розгляд справи на відкритій частині пленарного засідання Великої палати Конституційного Суду оголошую закритим. Конституційний Суд України не завершив свою роботу і переходить працювати у закриту частину пленарного засідання для ухвалення рішення у цій справі", - оголосила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС не отримав документів про діяльність коаліції з лютого 2016 року, після виходу з неї трьох фракцій, - суддя Кривенко

Шаптала додала, що остаточне рішення у справі з приводу конституційності указу президента буде оприлюднене на офіційному веб-сайті Конституційного Суду.

Раніше повідомлялося, що Конституційний Суд визначив це подання як невідкладне, і воно має бути розглянуте впродовж місяця з дня відкриття провадження, тобто до 29 червня.

Нагадаємо, у вівторок Велика палата Конституційного Суду у формі усного слухання розглядала подання народних депутатів щодо конституційності Указу президента про розпуск Верховної Ради. Суддею-доповідачем у цій справі виступає Віктор Кривенко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131825
 
 
 Топ коментарі
 
Президент Владимир Зеленский должен предоставить доказательства отсутствия коалиции в ВР, поскольку это не является общеизвестным фактом Об этом заявил судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко во время заседания суда. При этом представитель президента в КСУ Федор Вениславский признал, что отсутствие коалиции нужно доказывать, поскольку это не общеизвестный факт. А сколько зебильчики за последние дни "воды налили" в комментах на эту тему. Как копья ломали. Так оказывается - еще нужно доказать, и именно президенту.
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Представник зелєпупи в Конституційному суді назвав дату припинення існування коаліції. Це нібито сталося 29 березня 2016 року після виходу з коаліція партії Ляшка.Ну звідки ідіотам знати, що після цього дається місяць на формування нової коаліції, яка була сформована шляхом збільшення чисельності фракцій БПП і НФ за рахунок мажоритарних кандидатів. І на момент призначення коаліцією нового прем'єра 14 квітня 2016 року, чисельність коаліційних фракцій БПП і НФ разом складала 227 мандатів. Тобто, коаліція існувала після дати, оголошеної представником клоуна.
Це без врахування членів коаліції, які є позафракційними. Наприклад того ж Парубія, Геращенко, Гопко та інших депутатів.
Тим самим, представники зелепупи не дали поля для маневру Конституційному суду. Суд просто не може визнати указ конституційним, бо коаліція існувала після вказаної дати.
Якщо КС прийме рішення що указ паяца конституційний, це буде повторенням того, що зробив КС за часів Януковича.

Mason Lemberg
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не-а. зяблики на это не способны. уставшие от войны - никакие воины.
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Из стенограммы закрытой части рассмотрения КСУ дела о конституционности указа о роспуске ВР:
«Председательствующий: от клоун хренов, сраный коротышка, подставил шут гороховый. Да хрен с ними, с Конституцией и законами. Тут бы подумать об обеспечении неприкосновенности конституции собственного организма. Я лично пока-что не пробовал, но слышал от знающих людей, что если судье конституционного суда хорошенько с ноги зарядить по кумполу - сразу вся юриспруденция повыскакивает так, шо ни одного параграфа не останется...»
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Смотрела сегодня заседание КС. Имхо, подавшие иск депутаты были совсем неубедительны - ссылались на решение КС 2010 г., которое давно утратило силу в связи с изменениями Конституции и Закона о регламенте. Единственный их довод - в коалицию могут входить отдельные внефракционные депутаты - прямо противоречит действующей Конституции.
А вот назначение Гройсмана могут признать незаконным, т.к. коалиция его не выдвигала - ее в тот момент уже не было. Тогда и все действия правительства незаконны, последствия чего очень велики - в т.ч. и установление тарифов.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКСУ перейшов до закритої частини розгляду справи про конституційність указу про розпуск ВР, - Шаптала
 
 
 
 
 
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