 КСУ перейшов до закритої частини розгляду справи про конституційність указу про розпуск ВР, - Шаптала

Про це оголосила у вівторок голова суду Наталія Шаптала після завершення розгляду справи у формі усного провадження, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Розгляд справи на відкритій частині пленарного засідання Великої палати Конституційного Суду оголошую закритим. Конституційний Суд України не завершив свою роботу і переходить працювати у закриту частину пленарного засідання для ухвалення рішення у цій справі", - оголосила вона.
Шаптала додала, що остаточне рішення у справі з приводу конституційності указу президента буде оприлюднене на офіційному веб-сайті Конституційного Суду.
Раніше повідомлялося, що Конституційний Суд визначив це подання як невідкладне, і воно має бути розглянуте впродовж місяця з дня відкриття провадження, тобто до 29 червня.
Нагадаємо, у вівторок Велика палата Конституційного Суду у формі усного слухання розглядала подання народних депутатів щодо конституційності Указу президента про розпуск Верховної Ради. Суддею-доповідачем у цій справі виступає Віктор Кривенко.
«Председательствующий: от клоун хренов, сраный коротышка, подставил шут гороховый. Да хрен с ними, с Конституцией и законами. Тут бы подумать об обеспечении неприкосновенности конституции собственного организма. Я лично пока-что не пробовал, но слышал от знающих людей, что если судье конституционного суда хорошенько с ноги зарядить по кумполу - сразу вся юриспруденция повыскакивает так, шо ни одного параграфа не останется...»
А вот назначение Гройсмана могут признать незаконным, т.к. коалиция его не выдвигала - ее в тот момент уже не было. Тогда и все действия правительства незаконны, последствия чего очень велики - в т.ч. и установление тарифов.