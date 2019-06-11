 Великий склад боєприпасів виявлено поліцією на Рівненщині. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили в відділі комунікацій Нацполіції Рівненської області.
У повідомленні наголошується: "У селі Сіянці поблизу будинку у садку на глибині півтора метри був закопаний схрон боєприпасів: 109 корпусів гранати РГД-5, 39 — корпусів гранати Ф1, 126 запалів до гранат типу УЗРГМ-2, 28 – підствольних гранат ВОГ-25, 6 – протитанкових гранат РПГ-7М, 29 – реактивних протитанкових гранат РПГ-22, 6 – реактивних протитанкових гранат РПГ-26, 5 ящиків набоїв калібру 7,63 і один – калібру 9,00.
Усе вилучене скеровуватиметься для проведення експертизи, за результатами якої ухвалюватиметься процесуальне рішення.
У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України поліцейські встановлюють походження боєприпасів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років".
для детей.
Правильно
Но спасает РУЧКА И БУМАЖКА.
Вот вам для примера 2 варианта:
1. По пьяни перед кем-то похвастался.
2. Заложил сосед, который заметил что-то подозрительное.
3. Выследили цепочку от того места, где этот мужик все это украл и вышли на него.
Чекав на російські танки і обзивав всіх «сатаною»: у Рівному затримали ********.
У Рівному патрульні затримали чоловіка, який тримав у руках портрет Миколи ІІ та кричав, що чекає на російські танки, а коли вони приїдуть, буде вішати українців.
Окрім того, чоловік обзивав українців «мазепинськими та бандерівськими зрадниками», казав, що тут - не Україна, а Київська Русь, а чоловіка, який викликав патрульних і зняв відео, обізвав «сатаною».
http://www.volynpost.com/news/117271-chekav-na-rosijski-tanky-i-obzyvav-vsih-satanoyu-u-rivnomu-zatrymaly-********-video