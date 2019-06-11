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 Великий склад боєприпасів виявлено поліцією на Рівненщині. ФОТОрепортаж

11 червня за отриманою управлінням карного розшуку інформацією оперативники, слідчі, кінологи та вибухотехніки поліції області за процесуального керівництва прокуратури під час проведення обшуку виявили на подвір’ї 45-річного жителя Острозького району один із найбільших в Україні склад боєприпасів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в відділі комунікацій Нацполіції Рівненської області.

У повідомленні наголошується: "У селі Сіянці поблизу будинку у садку на глибині півтора метри був закопаний схрон боєприпасів: 109 корпусів гранати РГД-5, 39 — корпусів гранати Ф1, 126 запалів до гранат типу УЗРГМ-2, 28 – підствольних гранат ВОГ-25, 6 – протитанкових гранат РПГ-7М, 29 – реактивних протитанкових гранат РПГ-22, 6 – реактивних протитанкових гранат РПГ-26, 5 ящиків набоїв калібру 7,63 і один – калібру 9,00. 

Усе вилучене скеровуватиметься для проведення експертизи, за результатами якої ухвалюватиметься процесуальне рішення. 

У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України поліцейські встановлюють походження боєприпасів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Торговця боєприпасами викрили на Луганщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

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Великий склад боєприпасів виявлено поліцією на Рівненщині 02
Великий склад боєприпасів виявлено поліцією на Рівненщині 03
Великий склад боєприпасів виявлено поліцією на Рівненщині 04
Великий склад боєприпасів виявлено поліцією на Рівненщині 05
Великий склад боєприпасів виявлено поліцією на Рівненщині 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131822
 
 
 Топ коментарі
 
Просто украинцы домовитые и такой арсенал должен быть в каждой хате ,тогда власть будет боятся своего народа а значит уважать. Крупный склад боеприпасов обнаружен полицией на Ривненщине - Цензор.НЕТ 629
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Молодец мужик, заранее приготовился защищать Украину от хуйла, если тот начнет наступать.
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край упівської слави Крупный склад боеприпасов обнаружен полицией на Ривненщине - Цензор.НЕТ 1659
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Менти полізли грабувати будинок і знайшли гранату.
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Коли вже прийде українська влада щоб все це можна було тримати вдома законно? Захопив в бою з сепарами РПГ або танк, отримав довідку в частині і зберігаєш в себе вдома абсолютно законно!!!! Якби влада дозволила громадянам тримати вдома бойові машини та танки, то в 2014 році не прийшлось би терміново ремонтувати БТР та БМП, вони самі б приїхали на фронт своїм ходом!
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Очень жаль, вероятнее всего эти боеприпасы предназначались для благого дела
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о це так припаси ))) а їх сотні .. думаю це аргумент для любої влади - терпіння у людей не безмежне !
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влада тупорила, та продавайте Ви все це лайно громадянам легально! Це ж мільярди доларів додаткових надходжень щороку!
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Эта они еще два Града и Буцефала не нашли.
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И вот шо интересно - ни фото ямы нету, а она таки нехилая должна быть; ни земли не видно. И даже политилен не запотевший, при таких то дождях.
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Просто украинцы домовитые и такой арсенал должен быть в каждой хате ,тогда власть будет боятся своего народа а значит уважать.
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И главное-он не взорвется как те что охраняло государство.
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Просто тут фсё. Содержимое военного склада боеприпасов по соседству распределяют для хранения населением. Боятся диверсий. Уже было вот и страхуются
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Молодец мужик, заранее приготовился защищать Украину от *****, если тот начнет наступать.
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Нічого такого дивного. Один мій прадід тримав гранати під долівкою у коморі, а під грушею закопав австрійські набої. Набої знайшли, коли корчували пень. А гранати загубилися, тому що комору знесли раніше.
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мабуть машинним маслом поливав садочок Крупный склад боеприпасов обнаружен полицией на Ривненщине - Цензор.НЕТ 9971
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К третьему Майдану парни готовятся. Уже так безкарно власть и полицаи не сможет расстреливать безоружных людей.
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По п'яні чоловік розбалакався, потім хтось вломив.
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И с кем он на ривненщине собрался воевать?
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Как показала практика, власть и армия не сможет защитить народ от внешнего и внутреннего врага. Скорее даже наоборот перейдут на сторону врага. Судьба Украины в руках самого народа.
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Судьба Украины в руках самого народа.

Правильно
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Власть поменялась и снова начали находить тайники с припасами. Помню в начале президентства Пети чуть ли не каждый день находили подобные тайники в разных областях и в самых неожиданных местах. Даже посреди какого-то поля могли найти. Объясните мне простому человеку, как они их находят под землёй? У них там экстрасенсы работают или как?
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Спочатку менти їх там закопують а потім тіпа знаходять. В прокурора Б.дністровського Одеської області був більший арсенал, щось не чути що з ним зробили, мабуть перезаховали а прокурора відпустили.
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Да от у меня тоже складывается такое впечатление. Может у них там строгий план находить по одному тайнику раз в месяц. Вот и приходиться выкручиваться. Сначала сами закапывают а потом сами находят. То с такой 100%-й эффективностью наших силовиков может их лучше использовать для поиска сокровищ. Глядишь ещё скифское золото найдут, и другие клады.
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Так и есть. Ето еще из совка так у мусоров заведено. Приходит время к концу года и мусору нужно очередное звание и повышение, он идет собирает по всех знакомых оружие, в основном даже старый металолом и подкидывает в нужное место. А потом типо находит и получает повышение и даже приглашение в чью то партию. А ведь сейчас взять и прошерстить всех мусоров выше майора выяснится что звания они получили за раскрытие мелочевки и разгоны наркоманов.
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В давнину, в одному містечку, щоби стати зрілим чоловіком, треба було спіймати дикуна. А дикун в тому місті мешкав тільки один. Тому парубки ловили дикуна по черзі.
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Более-менее сообразительная собака помнит, где закопала косточку. Но тут конечно может быть и пробой.
Но спасает РУЧКА И БУМАЖКА.
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Фантазия у вас, простой человек, ни к черту.
Вот вам для примера 2 варианта:
1. По пьяни перед кем-то похвастался.
2. Заложил сосед, который заметил что-то подозрительное.
3. Выследили цепочку от того места, где этот мужик все это украл и вышли на него.
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Хлопця разом з усім добром на полігон, тренуватись))) щоб потім дати кацапам прочухана!!!
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І ніхто тут навіть не подумав, що всі ********** КРАДЕНІ. А в кого вкрадені? - у нашої армії
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А може i не краденi, а просто хлопець на Сходi назбирав)
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Теперь понятно почему взрывались склады боеприпасов? Так это сотая доля украденого, а сколько эшелонов ушли втихаря?
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Біндери готуються дати відсіч прокацяпській владі.
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Треба припиняти цей цирк. Люди хочуть мати вдома зареєстровану армійську зброю. Де закон про резервістів? Лише армія по швейцарському зразку дасть можливість українцям самим себе захистити від російської агресії. Українці завжди були озброєні і вільні люди. Ніяка влада не зможе перетворити їх в холуйське бидло.
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Треба перевірити, чи не цей дідок наскладав зброї. )))

Чекав на російські танки і обзивав всіх «сатаною»: у Рівному затримали ********.



У Рівному патрульні затримали чоловіка, який тримав у руках портрет Миколи ІІ та кричав, що чекає на російські танки, а коли вони приїдуть, буде вішати українців.
Окрім того, чоловік обзивав українців «мазепинськими та бандерівськими зрадниками», казав, що тут - не Україна, а Київська Русь, а чоловіка, який викликав патрульних і зняв відео, обізвав «сатаною».
http://www.volynpost.com/news/117271-chekav-na-rosijski-tanky-i-obzyvav-vsih-satanoyu-u-rivnomu-zatrymaly-********-video
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