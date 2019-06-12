 За альтернативним проєктом меморіалу в Бабиному Яру стоять гроші російських олігархів, - В'ятрович

Про це глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"На сьогодні є два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Перший - державний, який передбачає створення меморіалу на тому місці Бабиного Яру, яке не забудоване і збереглося до наших днів. Меморіал має об'єднати суперечливу пам'ять про трагедію Бабиного Яру. Також державний проєкт передбачає створення двох музеїв - музей Бабиного Яру і музей Голокосту. Відповідно до плану розвитку державного заповідника, затвердженому Кабінетом міністрів у 2018 році, була розроблена концепція комплексної меморіалізації. Також є концепція музею Бабиного Яру.
Інший проєкт - Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". Серед його ініціаторів - зокрема олігархи Михайло Фрідман, Павло Фукс і Герман Ханн, що викликає критику цього цього проєкту. Також його підтримує Віктор Пінчук. На сайті Центру анонсовано спорудження меморіалу Голокосту "Бабин Яр" в 2023 році. Планується побудувати його на земельній ділянці біля державного заповідника "Бабин Яр".
"Я вважаю, що українська держава змушена була б з більшою увагою ставитися до пам'яті про Бабин Яр і докладати більше зусиль до того, щоб реалізовувати державний проєкт. Голокост - це невід'ємна частина пам'яті українців. В Україні знищено близько 1,5 мільйона євреїв. Це другий після Голодомору геноцид, який був на українській території. Ми маємо його інкорпорувати в українську національну пам'ять, зокрема пам'ять про знищення євреїв. Це одна з тих важких трагедій, які ми повинні переосмислити. Віповідною повинна бути державна політика, спрямована на цю інкорпорацію. Тому я докладаю зусиль для того, щоб рухати державний проєкт. Він рухається важко, але рухається. Я дуже радий, що вже затверджена концепція цього меморіалу.
Паралельно є інший проєкт. Він наймовірніше приватний, тому що за ним стоять гроші російських олігархів. Я боюся, що гроші російських олігархів так чи інакше будуть впливати на зміст цього проєкту, і він буде далекий від того, щоб показати особливості злочину в Бабиному Яру. Ми розуміємо, що для сучасної Росії і для Путіна важливо дискредитувати Україну, показати українців як найбільш завзятих антисемітів і погромників.
У концепції цього російського меморіалу, який ми вже бачили, немає жодних суперечливих речей. Але там немає інкорпорації Голокосту в українську історію. Тобто Бабин Яр і Голокост вирвані з української історії. Там немає нічого, що дає зрозуміти, чому це сталося тут. Я вважаю, що це дуже шкідливо, так як це суперечить тим цілям, які ставимо ми перед собою", - сказав він, оцінюючи альтернативний проєкт.
На питання, що в наглядовій раді з реалізації цього проєкту є знакові для України громадські активісти та діячі, зокрема, Святослав Вакарчук та Володимир Кличко, він відповів:
"Я не впевнений, що наглядова рада є органом, який буде визначати те, яким буде цей меморіал. Очевидно, що є бажання творців цього меморіалу максимально представити його з позитивного боку, і для цього використовуються певні суспільні авторитети. Долучається і істориків, українських та зарубіжних. Але це не знімає моїх побоювань, що російські гроші можуть бути визначальними в реалізації цього проєкту".
Повне інтерв'ю Володимира В'ятровича читайте ТУТ.
Не часть памяти, а часть жизни
иди работай Вятрович, халява закончилась!
такое козырное место у корыта досталось
ни делать никуя не надо, ни отвечать ни за что
главное не забыть в каком году голодомор был
но Вовка не тупой, наверняка татуху себе на запястье замастырил 1932, а на вторую 1933
І да, тупий не той Вовка, бо цей взагалі-то дисертацію захистив і купу книг написав...
... только честно ответь
тебя на работе заставили прочитать
думал ты обычный пересечный
историю детям преподаёшь?
я щас уэльса читаю, необходимая осторожность, думал он только по фантасике выступает
прикольный роман. он там под диккенса закосил, один в один стиль
отличить практически невозможно)
диккенса ********** чарльза?))
Хаскли ваще не знаю кто такой
... не обязательно читать все 30 томов, прочитай хотя бы записки пиккивинского клуба
раз под образованого косишь)
хотя згоден) ключевой в вашем посту проходять)) так кем работаешь пасипака?)
думаю може на третье высшее замахнуться, будешь темой моего дисера если шо)
кем працюешь?
бюджетник что ле?)
а шо такое аналитик? типа порохобот?
со вчерашнего дня)
только мне за это никто не платит(
аналитики наверное только в киеве
я бы тебя вместо Вятровича поставил
у тебя свежие идеи есть
и имя красивое
как у *****)))
Ще б відкрити музей Війни п'яти королів. Все таки 20 тисяч загинуло лише біля Чорноводної.
https://gameofthrones.fandom.com/ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
Анонсы дело таке.
..У Бабиному Яру вандали знищили пам'ятник членам ОУН, розстріляним фашистами - Укрaїнa - TCH.ua ...
!!! По ссылке есть сканы договора
После Вадим Рабинович преподнес в дар государству Израиль 700-килограммовый золотой семисвечник. Чуть позже за это площадь в Иерусалиме назвали именем украинского Рабиновича.
1. Апаратно-студійний комплекс телебачення ("Карандаш")
2. Вищу партійну школу (нині університет міжнародних відносин)
3. Спорткомплекс "Зеніт".
4. Спорткомплекс "Сокіл". Нагадаю, хокейна команда "Сокіл" були улюбленцями першого секретаря, тихого українофоба, дніпропетровця за народженням, Щербицького.
Це почула немолода пані, звукорежисер, яка зайшла до Охмака в якихось справах. Мовчала про це протягом кількох років, розповіла нам коли вже отримала виїздні документи. Вона у подбіних питаннях ніколи не брехала, я поруч із нею працював близько 10 років на той момент.
начальника института национальной памяти зовут как Ленина?
и чем его родители там думали во львове в 1977- ом?
60 - лет великой октябрьской отмечали?
Поэтому главной задачей на сегодня будет добиться от России публичных гарантий выполнения решений судов ЕС. Ну не бепредельщиками же они себя позиционируютв ЕС?
Тогда Украина имеет право на судебное разбирательство, решение которого Россия обязалась выполнить.
Конечно, они будут петлять. Но не очень долго. Вариантов у них не слишком много. С каждым игнором решения суда репутация целой страны Россия будет всё ниже и ниже. И может опуститься до уровня прокажённого. А если игнор продолжится, то репутация утвердится на очень и очень долго. На века.