 У мешканки Черкаської області вилучено півтонни фальсифікованих тютюнових виробів і тютюнової сировини, - ДФС. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС,
У повідомленні зазначається: "В рамках проведення операції" Акциз - 2019 "була встановлена мешканка регіону, яка в одному з торгово-складських приміщень Черкас здійснювала зберігання і реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів (махорки) і тютюнової сировини.
Реалізацію фальсифікату правопорушниця здійснювала в т.ч. через сайт безкоштовних оголошень в мережі "Інтернет" і спеціально створені закриті групи в месенджерах.
За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання близько 470 кілограмів тютюнової сировини та тютюнових виробів (махорки) без марок акцизного податку України загальною вартістю майже 600 тис. гривень.
У рамках такої громадянки складено протокол про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 177 2 КУпАП".
в вечері, по закінченні виставки збираються колеги - і то тих "виробників" -
розказуйте як шо - ті кажуть як завжди мішаємо шо є підрукою) відходи дерева, сіно, барвники,
гі-но), і трохи махорки)), на фінальній стадії!
ааа, всетакі)))махорку додаєте!!! от секрет успіху!!!
от така новина! - палити)) треба зав'язувати!
а куда лепить акцизные марки?
ой....я такой от этого далекий... еще и не курю! ))))
на самом деле - нет фото брендовых папирос, тогда и редактор был бы прав
Ты путаешь понятия фальсификат и контрафакт. Она продавала подакцизный товар без уплаты обязательного акциза. Это признак фальсификата. Ее табак может быть суперкачественный, но это уже фальсификат. А если бы она еще и набивала этим табаком гильзы с надписью "мальборо" то производила бы еще и контрафактную продукцию.
А если бы она продавала под видом табака еще и опилки то сразу бы загремела по той же статье по самой тяжелой ее части "с причинением вреда здоровью", хотя ее и так могут по этой части привлечь