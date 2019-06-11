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Все про:Черкащина (267) ДФС (2244)

 У мешканки Черкаської області вилучено півтонни фальсифікованих тютюнових виробів і тютюнової сировини, - ДФС. ФОТО

Співробітники податкової міліції ДФС у Черкаській області в рамках акції "Акциз - 2019" вилучили з незаконного обігу велику партію фальсифікованих тютюнових виробів і тютюнової сировини.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС,

У повідомленні зазначається: "В рамках проведення операції" Акциз - 2019 "була встановлена ​​мешканка регіону, яка в одному з торгово-складських приміщень Черкас здійснювала зберігання і реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів (махорки) і тютюнової сировини.

Реалізацію фальсифікату правопорушниця здійснювала в т.ч. через сайт безкоштовних оголошень в мережі "Інтернет" і спеціально створені закриті групи в месенджерах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час одержання хабара в розмірі $1,8 тис. затримано співробітниць управління ДФС у Києві, - ДБР. ФОТОрепортаж

За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання близько 470 кілограмів тютюнової сировини та тютюнових виробів (махорки) без марок акцизного податку України загальною вартістю майже 600 тис. гривень.

У рамках такої громадянки складено протокол про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 177 2 КУпАП".

У мешканки Черкаської області вилучено півтонни фальсифікованих тютюнових виробів і тютюнової сировини, - ДФС 01
У мешканки Черкаської області вилучено півтонни фальсифікованих тютюнових виробів і тютюнової сировини, - ДФС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131816
 
 
 Топ коментарі
 
Вже й до махорки шакали Стратєга з УКраїнської стратєгії добралися. Все вірно, якщо бюджет бариги розкрадають. то його потрібно наповнювати. А наповнюють його завжди за рахунок найбідніших. Багаті знайдуть спосіб не платити податки.
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а что фальсифицировала то? махорка не махорка? купажировала с разным..непотребом?
а куда лепить акцизные марки?
ой....я такой от этого далекий... еще и не курю! ))))
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как табак может быть сфальсифицирован.Нарезали камыша и продавали под видом табака.Табак -это растительный продукт, как морковка или буряк только выглядит по другому. Не видел, чтоб овощи из папье маше продавали вместо настоящих.
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Пойдите на любой рынок-бабки табаком торгуют.
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да ты в интернет-магазинах посмотри...выписывай себе хоть полтонны,хоть тонну...без проблем.
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Вже й до махорки шакали Стратєга з УКраїнської стратєгії добралися. Все вірно, якщо бюджет бариги розкрадають. то його потрібно наповнювати. А наповнюють його завжди за рахунок найбідніших. Багаті знайдуть спосіб не платити податки.
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ох уж эти борыги...даже из ростова умудряются бабок табаком затаривать У жительницы Черкасской области изъято полтонны фальсифицированных табачных изделий и табачного сырья, - ГФС - Цензор.НЕТ 1201
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как табак может быть сфальсифицирован.Нарезали камыша и продавали под видом табака.Табак -это растительный продукт, как морковка или буряк только выглядит по другому. Не видел, чтоб овощи из папье маше продавали вместо настоящих.
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Мені було достатньо президенства порошенка... я покинув...
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Мне смотреть нечего, я и так знаю, это Вы в ГУ ГФС, а то у них порой такие "открытия", вроди офис ГУ ГФС находится на Марсе, а сотрудники с него никогда не выходят.
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При совку з цим були проблеми, а тепер бери-ніхачу. Ось і купила.

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анекдот!))) на виставці тютюнових виробів - народ атакує один виставковий стенд,
в вечері, по закінченні виставки збираються колеги - і то тих "виробників" -
розказуйте як шо - ті кажуть як завжди мішаємо шо є підрукою) відходи дерева, сіно, барвники,
гі-но), і трохи махорки)), на фінальній стадії!
ааа, всетакі)))махорку додаєте!!! от секрет успіху!!!
от така новина! - палити)) треба зав'язувати! У жительницы Черкасской области изъято полтонны фальсифицированных табачных изделий и табачного сырья, - ГФС - Цензор.НЕТ 9264
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а что фальсифицировала то? махорка не махорка? купажировала с разным..непотребом?
а куда лепить акцизные марки?
ой....я такой от этого далекий... еще и не курю! ))))
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или редактор дурак, или бабушка на мешок табака лепила "мальборо" ) а если фальсифицировала табак опилками - то это не подакцизный товар, это вроде мошенничество )) вобщем, тема сисек не раскрыта.
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табак как раз подакцизный товар, подакцизней не бывает
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читай внимательней: а если фальсифицировала табак опилками - то это не ... (вместо табака продавала опилки), т.е. все верно.

на самом деле - нет фото брендовых папирос, тогда и редактор был бы прав
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Читай внимательней - в рамках акции "акциз 2019". При чем тут "брендовые папиросы"?
Ты путаешь понятия фальсификат и контрафакт. Она продавала подакцизный товар без уплаты обязательного акциза. Это признак фальсификата. Ее табак может быть суперкачественный, но это уже фальсификат. А если бы она еще и набивала этим табаком гильзы с надписью "мальборо" то производила бы еще и контрафактную продукцию.
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ок. что-то у меня с понятиями тогда не лады. или лады?) т.е. табак, растущий на моём огороде в момент продажи мною становится фальсификатом? или любой подакцизный товар - по определению фальсификат, пока на него не наклеили марку? он же ничего не подделывает, не фальсифицирует, нужен другой термин же. я считал, что фальсификатом можно/нужно считать товар, который продавала бы женщина под видом табака, как то опилки и т.п. ? контрафакт не трогаем пока, ок.
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Да, что то вроде того. Собрав и высушив листья табака ты уже производишь фальсифицированный табак. Мало того даже просто угощая своего приятеля таким доморощенным табаком, ты уже совершаешь преступление согласно статьи 212 "О производстве и сбыте подакцизных товаров" по части второй - "сбыт".
А если бы она продавала под видом табака еще и опилки то сразу бы загремела по той же статье по самой тяжелой ее части "с причинением вреда здоровью", хотя ее и так могут по этой части привлечь
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а у кацапни другие проблемы...народ видать проголодался.решили из под трактора сыры и помидоры доставать и кормить голодных

У жительницы Черкасской области изъято полтонны фальсифицированных табачных изделий и табачного сырья, - ГФС - Цензор.НЕТ 214
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Харків,на любому ринку або біля метро торгують тютюном із лугандона,діляться з мєнтами і далі торгують
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ мешканки Черкаської області вилучено півтонни фальсифікованих тютюнових виробів і тютюнової сировини, - ДФС. ФОТО
 
 
 
 
 
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