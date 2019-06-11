 У мешканки Черкаської області вилучено півтонни фальсифікованих тютюнових виробів і тютюнової сировини, - ДФС. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС,

У повідомленні зазначається: "В рамках проведення операції" Акциз - 2019 "була встановлена ​​мешканка регіону, яка в одному з торгово-складських приміщень Черкас здійснювала зберігання і реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів (махорки) і тютюнової сировини.

Реалізацію фальсифікату правопорушниця здійснювала в т.ч. через сайт безкоштовних оголошень в мережі "Інтернет" і спеціально створені закриті групи в месенджерах.

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За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання близько 470 кілограмів тютюнової сировини та тютюнових виробів (махорки) без марок акцизного податку України загальною вартістю майже 600 тис. гривень.

У рамках такої громадянки складено протокол про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 177 2 КУпАП".



