 У першу десятку списку "Батьківщини" увійдуть Кириленко, Кожем'якін, Немиря, Власенко і Дубіль, - джерело

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело в партії "Батьківщина".

Так, згідно з даними джерела, друга п'ятірка зі списку "Батьківщини" виглядає так:

Іван Кириленко;

Андрій Кожем'якін;

Григорій Немиря;

Сергій Власенко;

Валерій Дубіль.

Всі вони - чинні народні депутати від "Батьківщини".

Нагадаємо, напередодні партія оприлюднила першу п'ятірку свого виборчого списку. До неї увійшли Юлія Тимошенко, Сергій Тарута, Валентин Наливайченко, Сергій Соболєв та Олена Кондратюк.

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