 У першу десятку списку "Батьківщини" увійдуть Кириленко, Кожем'якін, Немиря, Власенко і Дубіль, - джерело

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело в партії "Батьківщина".
Так, згідно з даними джерела, друга п'ятірка зі списку "Батьківщини" виглядає так:
Іван Кириленко;
Андрій Кожем'якін;
Григорій Немиря;
Сергій Власенко;
Валерій Дубіль.
Всі вони - чинні народні депутати від "Батьківщини".
Нагадаємо, напередодні партія оприлюднила першу п'ятірку свого виборчого списку. До неї увійшли Юлія Тимошенко, Сергій Тарута, Валентин Наливайченко, Сергій Соболєв та Олена Кондратюк.
А то ведь Кожумакин как-то не вписался в перечисленный тупорый шаблон порохососов !
Бригадир так может премии лишить
Идея новых лиц не принадлежит Вове , это были лишь эмоции Михо в своё время , а глупые эти гасла подхватили , забыв одну мудрость, что тот , кто сегодня новый , завтра уже станет нафталином .
ЮВТ всегда её осмеивала , бо сама же в 2007-2010 её активно проглотила как наживку ввиде Портнова и киндер-сюрприза Антоши Яценко ...
Но преимущество Вовы и его молодости и неискушённости , как и всей новой генерации -- она не фитиширует свои догмы и быстро учится . Увидев преграду Магомет идёт не в гору , а идёт в обход горы . Поняв ущербность одной идеи они быстро переключаются на другую возможно более точно вписывающуюся в существующуют на сегодня reallity .
А "новые лица" это всего лишь гасло-инструмент , но не конечная цель . Понимание того , что старые и проверенные временем борцы с мафией и олигархатом куда сильнее игроки , чем те самые "новые лица" приходит быстро . Как и понимание того, что и казак Гаврилюк ещё в 2014 году был "новым лицом" ... Так же как и Лесик Довгий в 2007 , Тоха Яценко - тоже !
Эт вам нужны зарабатывать - тупо ярлыки вешая и с трудом отличая одних "вражеских" политиков от других и постоянно таким образом садясь в море калюжи из мочевины .
Приходится констатировать , что порохоботы не многим более развитые , нежели канувшие в лета рыгоблевотные троли . Скорее всего - многие порохоботы это всего лишь перекрасившиеся рыгоблевотные .
Чувак , я вот уже 17 лет поддерживаю всего одну политсилу ...
кстати,евреи качественнее знают рускавую грамматику,нежели кацапня чужие страны
Кем приходится министр отцу сына
министра?
Не говоря уже за активно топивших за Пэпу в обоих турах Допу и Труху .
Куда там Кожемякину и Власенко (оба надцать лет всего в одной партии) до флюгеров БПП .
А Немыря плин - небось если бы убёг от Юли уже б давно в МИДе был бы на первых ролях .
(остальные... если что... только через аукцион)
А головне не було війни і не гинули патріоти кожен день як зараз.
Ющ хоч і був тоді слабаком і ледащо, хоч і був під впливом олігархів, але ще не став зрадником (як в 2010-му).
І на відміну від Пепи він не був сам олігархом і тому у нього не було таких як у його любого друзя Пепи особистих й відверто шкурних інтересів . В той час не міг буд відбутися скандал зі Свинарчуками . Бо тільки спробували , як зразу вийшо Олександр Зінченко ...
А щодо економики , то не кажучи про Юлю , Єханурову та й навіть Iбуковичу з Пахло таке нахабство не прийшло у голову , що можно збільшити таріфи в 10 разів , таким чином дати олігархам збогатитися в трічи , а 70% населення перетворити в суцільних злиднів , працюючих виключно на хавчик та комуналку !
А до тарифів прийдеться звикати - або євроінтеграція і європейські ціни або кацапстан фореве....
Південна Америка вже пережила і не раз поради лібералів з США і Європи, які у ся в країні не ризикували ставити експерименти над населенням, з соціал-демократи їх влади позбавлять вмить.
А в Чилі та Аргентині, поки соціал-демократи не взялися за латифундії соціальну революцію, то так країни ці та ковбасило від фашистів шкуродерів, до комуняк по раз 8-10 за останні 100 років. Але навіть за 100 років Аргентина і близько не досягла рівня США.
за них просто не голосовать
Кириленко - Ляшко /одно и тоже темы разные /
Тимошенко - говорит сладко умно на том конец
Хавай лошьё .!! .
С того момента как Пэпе вам выделил бабосы на его пропоганду это не есть момент сотворения мира и даже интернета и даже не Цензор-нета . До Вас тут паслось рыгоблевотное стадо и гавкало не меньше за не меньшее бабло .
Но кроме этого на сайте Цензора остаётся ещё некоторое количество мастадонтов , которые и за 17 лет его существования не поменяли свои политические пристрастия .
Гавкая и брызгая властным лайном без разбору во все стороны вы рискуете нарваться на мастадонтов Цензора и с их точки зрения ваши пигмейские потуги вешать ярлыки на старых свободовцев и старых бютовцев выглядит аналогично рассуждалкам учеников школы для детей остающих в развитии по поводу квантовой механики .
Ещё раз повторяю - до 2014 никакого БПП не было в природе никаких "Слуг народу" , а на Цензор-нете уже 12 лет печатались свободовец Lvbnhj и НУсовец "Игорь Д." и бютовец Витёк с Тургеневской - это я .
И только больном воображении порохоботов как Пэпа балосы настриг и выделил , так сразу начали всех записывать в "нога крымля" - тупенько и убогенька !
Порошенко є найбільшим рушієм українських інтересів. Президентські вибори були прелюдією до реваншу, а головні події битви за Україну розгортаються під час кампанії до Верховної Ради. В інтересах противника торпедувати Порошенка, щоб його "Європейська солідарність" не пройшла до парламенту. Якщо їм це вдасться, реванш буде повним і стане можливим відкат зі здобутих українських позицій. .
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Давай Дмытро , пособи кацапью .. .
Кажучи про реванш Iбуковичей порохоботи страждають явною амнезією забуваючи, що з усіх колишніх соратників побіжного резидента-гопника найвищу посада в його уряді займав явно не хтось із ЗЕ команди, а саме їх "славний" лідер Пепе. Таку хлібну посаду не давала ригогопота аби кому, але тільки своєму плоть від плоті дерибанщику !
як же я вас лЮблю .
Без вас жити я не зможу ,
якшо вдруг загУблю .!!.