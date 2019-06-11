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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
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Все про:Власенко (59) Кириленко Іван (8) Кожем'якін (15) Немиря (10) Батьківщина (329) Дубіль (10)

 У першу десятку списку "Батьківщини" увійдуть Кириленко, Кожем'якін, Немиря, Власенко і Дубіль, - джерело

Джерело назвало ще 5 прізвищ із першої десятки виборчого списку "Батьківщини".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело в партії "Батьківщина".

Так, згідно з даними джерела, друга п'ятірка зі списку "Батьківщини" виглядає так:

Іван Кириленко;
Андрій Кожем'якін;
Григорій Немиря;
Сергій Власенко;
Валерій Дубіль.
Всі вони - чинні народні депутати від "Батьківщини".

Нагадаємо, напередодні партія оприлюднила першу п'ятірку свого виборчого списку. До неї увійшли Юлія Тимошенко, Сергій Тарута, Валентин Наливайченко, Сергій Соболєв та Олена Кондратюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батьківщина" голосуватиме за відставку Луценка, - Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131815
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы вы в очень тяжолой ситуации..Вам сейчас нужно визжать про злочинну Верховну Раду, про всех старых прогнивших депутатов, про доверие к Раде в 4%, шо всех их бандюков надо в тюрьму посадить. И в тоже время вам надо топить за Жюлиных депутатов как за честнейших, благороднейших людей во всей Украине. Забавно наблюдать как вы переобуваетесь от темы к теме. На моей памяти вы самые двулично быстро переобувающиеся боты.
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Самый прикол господа что жюляботы они же все теперь клоуноботы, говорят шо Тарута честный бизнесмен, и не олигарх ни разу. Ванька Сулиман вчера визжал шо Тарута честнейший в Украине бизнисьмЭн!!
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А шо , таки обещали или а им это нужно ?!
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Тошнит от этих старых *лядоватых,,новыхлиц,, и главной старой самки
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Ну все те же бандюки, воры и корупционеры старые.
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Ты забыл ещё один ярлыГГГ -- "гебисты" !
А то ведь Кожумакин как-то не вписался в перечисленный тупорый шаблон порохососов !

Бригадир так может премии лишить В первую десятку списка "Батькивщины" войдут Кириленко, Кожемякин, Немыря, Власенко и Дубиль, - источник - Цензор.НЕТ 110
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Зебилы вы в очень тяжолой ситуации..Вам сейчас нужно визжать про злочинну Верховну Раду, про всех старых прогнивших депутатов, про доверие к Раде в 4%, шо всех их бандюков надо в тюрьму посадить. И в тоже время вам надо топить за Жюлиных депутатов как за честнейших, благороднейших людей во всей Украине. Забавно наблюдать как вы переобуваетесь от темы к теме. На моей памяти вы самые двулично быстро переобувающиеся боты.
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У ЗЕ нет такого шального бабла какое было у рыгоблевотины и какое настриг Пэпэ ... Потому сторонники ЗЕ может и наивные , но искренние . Оне вполне искренне верят, что их ЗЕ возьмёт "новые лица" где-то в другой галлактике и имплантирует их в реальность ныняшних украинских гемороев . Кои они будут беспощадно купировать .
Идея новых лиц не принадлежит Вове , это были лишь эмоции Михо в своё время , а глупые эти гасла подхватили , забыв одну мудрость, что тот , кто сегодня новый , завтра уже станет нафталином .
ЮВТ всегда её осмеивала , бо сама же в 2007-2010 её активно проглотила как наживку ввиде Портнова и киндер-сюрприза Антоши Яценко ...

Но преимущество Вовы и его молодости и неискушённости , как и всей новой генерации -- она не фитиширует свои догмы и быстро учится . Увидев преграду Магомет идёт не в гору , а идёт в обход горы . Поняв ущербность одной идеи они быстро переключаются на другую возможно более точно вписывающуюся в существующуют на сегодня reallity .
А "новые лица" это всего лишь гасло-инструмент , но не конечная цель . Понимание того , что старые и проверенные временем борцы с мафией и олигархатом куда сильнее игроки , чем те самые "новые лица" приходит быстро . Как и понимание того, что и казак Гаврилюк ещё в 2014 году был "новым лицом" ... Так же как и Лесик Довгий в 2007 , Тоха Яценко - тоже !
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Чувак , я вот уже 17 лет поддерживаю всего одну политсилу . Идеалогически поддерживаю совершенно за так , в другом месте мне платят за код гораздо больше , знаешь ли ...
Эт вам нужны зарабатывать - тупо ярлыки вешая и с трудом отличая одних "вражеских" политиков от других и постоянно таким образом садясь в море калюжи из мочевины .

Приходится констатировать , что порохоботы не многим более развитые , нежели канувшие в лета рыгоблевотные троли . Скорее всего - многие порохоботы это всего лишь перекрасившиеся рыгоблевотные .
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Elvic Vic
Чувак , я вот уже 17 лет поддерживаю всего одну политсилу ...
У першу десятку списку "Батьківщини" увійдуть Кириленко, Кожем'якін, Немиря, Власенко і Дубіль, - джерело - Цензор.НЕТ 4442

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я тебя спрашивал о способах твоего зароботка? У першу десятку списку "Батьківщини" увійдуть Кириленко, Кожем'якін, Немиря, Власенко і Дубіль, - джерело - Цензор.НЕТ 3478к чему эти добровольные излияния?
кстати,евреи качественнее знают рускавую грамматику,нежели кацапня чужие страны
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покажи блеск мысли. думаю, тебе хватит десяти секунд, чтоб ответить на такой вот вопросик. ***
Кем приходится министр отцу сына
министра?
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Самый прикол господа что жюляботы они же все теперь клоуноботы, говорят шо Тарута честный бизнесмен, и не олигарх ни разу. Ванька Сулиман вчера визжал шо Тарута честнейший в Украине бизнисьмЭн!!
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Ну куда там "Батькивщине" до рыгоблевотного отстойника ввиде лёшиков гончаренко , да артурчиков герасимовых ...
Не говоря уже за активно топивших за Пэпу в обоих турах Допу и Труху .

Куда там Кожемякину и Власенко (оба надцать лет всего в одной партии) до флюгеров БПП .
А Немыря плин - небось если бы убёг от Юли уже б давно в МИДе был бы на первых ролях .
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Не делайте мне нервы. Гепа топил за зе и вы за это знаете. Зачем перекладывать с больной головы на здоровую
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Это не тот ли кырылэнка, который любый друзь позорного Дрыща и который в кулуарах зрады облизывался с РЫГО-АНАЛАМИ???
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Не. Ты наверное о Славике (если любый друзь), а это Ваня, который у вить-федрыча за АПК отвечал.
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Муха села на стекло, высралась и полетела дальше! Вот ты, то и есть, что от нее осталось и ничего более!
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Сплошь новые лица , В первую десятку списка "Батькивщины" войдут Кириленко, Кожемякин, Немыря, Власенко и Дубиль, - источник - Цензор.НЕТ 9891 придётся голосовать за Слугу Народа ...
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Ты ж раньше за Жюлю топил? ЧТо такое, выборы закончились Жюля слилась, а ты ориентацию сменил??
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Юля не оправдала возложенных на неё надежд ,набрала какой-то нечисти ,видимо решила таким образом свести счёты со своей политической жизнью В первую десятку списка "Батькивщины" войдут Кириленко, Кожемякин, Немыря, Власенко и Дубиль, - источник - Цензор.НЕТ 5286теперь Слуга Народа наше ВСЁ ,придётся голосовать за них.
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а сколько она планирует штыков в зраду завести? по-моему 10 и хватит
(остальные... если что... только через аукцион)
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Во наши пошли, давай юлька становись премьером и заживем как в 2007 голу В первую десятку списка "Батькивщины" войдут Кириленко, Кожемякин, Немыря, Власенко и Дубиль, - источник - Цензор.НЕТ 4214
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Да, ща тока отдадим кредиты те шо юля набрала и заживём )
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если тебя не устраивает жизнь как в 2007 году, живи тогда всю оставшуюся жизнь как в 2019 У першу десятку списку "Батьківщини" увійдуть Кириленко, Кожем'якін, Немиря, Власенко і Дубіль, - джерело - Цензор.НЕТ 6295
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Не, ну времена конечно хорошие были). Только тебя не смущает, что она нынешнего гаранта, как матерая кошка желторотого воробышка, употребит?
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какое мне до этого дело? меня интересует благополучие людей, а не зеленского
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А шо было в 2007 , зубожиння не було .? Та невже . У першу десятку списку "Батьківщини" увійдуть Кириленко, Кожем'якін, Немиря, Власенко і Дубіль, - джерело - Цензор.НЕТ 4092 .
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Да ... Из за рехворм Люлы и Онотолле , В 2006 , не дотянув до выслуги , пришлось увольняться из армии и искать более высокооплачиваемую работу .
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А на потужных рехформах барыги и сучки гонтаревой ты себе жывотик наел ?
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Да .. У першу десятку списку "Батьківщини" увійдуть Кириленко, Кожем'якін, Немиря, Власенко і Дубіль, - джерело - Цензор.НЕТ 1158 . Впервые за четверть столетия , военным начали хоть что то платить ,, более менее. И армия сейчас , не сравнить с той " бандой пана атамана Грициана " что была до 2014 г .
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я живу майбутнім, а не ностальгую за дешевою ковбасою
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100%, этот зебилобот не понимает шо визги про заживьём как в 2007, это ровно то же самое что визги кацапо - совко скота про Брежневские времена и колбасу по 2,20. Мышление этого быдла одинаковое могут только года различаца...
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ну если ты по 1917 год вспомнил, то именно ностальгией по дешевой колбасе ты и живешь У першу десятку списку "Батьківщини" увійдуть Кириленко, Кожем'якін, Немиря, Власенко і Дубіль, - джерело - Цензор.НЕТ 3708
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Мабуть ти тоді під стіл пішки бігав і нічого крім переказів про дешевій ковбасу не чув. А в реалі тоді ще в Крим українці їздили й там не смерділо кацапятиной. Тоді була справжня демократична коаліція і вона приймала рішення, а не танцювала під дудку Гаранта. І при всіх недоліках Юща він не пресував медіа і не йому не співали діферамби на 3х державних каналах.
А головне не було війни і не гинули патріоти кожен день як зараз.
Ющ хоч і був тоді слабаком і ледащо, хоч і був під впливом олігархів, але ще не став зрадником (як в 2010-му).
І на відміну від Пепи він не був сам олігархом і тому у нього не було таких як у його любого друзя Пепи особистих й відверто шкурних інтересів . В той час не міг буд відбутися скандал зі Свинарчуками . Бо тільки спробували , як зразу вийшо Олександр Зінченко ...

А щодо економики , то не кажучи про Юлю , Єханурову та й навіть Iбуковичу з Пахло таке нахабство не прийшло у голову , що можно збільшити таріфи в 10 разів , таким чином дати олігархам збогатитися в трічи , а 70% населення перетворити в суцільних злиднів , працюючих виключно на хавчик та комуналку !
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Пішки під стіл я бігав ще в 70 х .....і в Крим я наїздився до несхочу....і сморід кацапів відчувався ще при вїзді в Миколаївську область....
А до тарифів прийдеться звикати - або євроінтеграція і європейські ціни або кацапстан фореве....
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Європейські тарифи при центральноафриканською зарплати це не євроінтеграція, а африканізація і компрадорізація.
Південна Америка вже пережила і не раз поради лібералів з США і Європи, які у ся в країні не ризикували ставити експерименти над населенням, з соціал-демократи їх влади позбавлять вмить.
А в Чилі та Аргентині, поки соціал-демократи не взялися за латифундії соціальну революцію, то так країни ці та ковбасило від фашистів шкуродерів, до комуняк по раз 8-10 за останні 100 років. Але навіть за 100 років Аргентина і близько не досягла рівня США.
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в сусідній Польщі була така ж ситуація з тарифами і зарплатами... і нічого, вижили і розвиваються дальше
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У першу десятку списку "Батьківщини" увійдуть Кириленко, Кожем'якін, Немиря, Власенко і Дубіль, - джерело - Цензор.НЕТ 1352 бедный зебикоЖюлябот..на два горба вкалывает - то за Жюлю топит, то за кловуна..трудяга какой...на двух хозяев сразу горба гнёшь. Работяга
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опять те же лица
за них просто не голосовать
Кириленко - Ляшко /одно и тоже темы разные /
Тимошенко - говорит сладко умно на том конец
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У першу десятку списку "Батьківщини" увійдуть Кириленко, Кожем'якін, Немиря, Власенко і Дубіль, - джерело - Цензор.НЕТ 447 .Ну нормально так , все сплошь новые лица . Одни бл..рехварматары ... Чуток нафталин с них стряхнуть , " припудрить , губы подкрасить " и сойдут за новеньких .
Хавай лошьё .!! У першу десятку списку "Батьківщини" увійдуть Кириленко, Кожем'якін, Немиря, Власенко і Дубіль, - джерело - Цензор.НЕТ 7661 .
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Головне не допустити *жопоблок * та партію *свинарчуків * !
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Забыл какую то картинку с Однокласников втулить....Я так понял ты главный по картинкам у зебиков. Кстати ты чистый зебик, или ты бывший жюлябот?? Я вот думаю что ты бывший жюлябот.
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Вниманию порохоботов ...
С того момента как Пэпе вам выделил бабосы на его пропоганду это не есть момент сотворения мира и даже интернета и даже не Цензор-нета . До Вас тут паслось рыгоблевотное стадо и гавкало не меньше за не меньшее бабло .
Но кроме этого на сайте Цензора остаётся ещё некоторое количество мастадонтов , которые и за 17 лет его существования не поменяли свои политические пристрастия .

Гавкая и брызгая властным лайном без разбору во все стороны вы рискуете нарваться на мастадонтов Цензора и с их точки зрения ваши пигмейские потуги вешать ярлыки на старых свободовцев и старых бютовцев выглядит аналогично рассуждалкам учеников школы для детей остающих в развитии по поводу квантовой механики .

Ещё раз повторяю - до 2014 никакого БПП не было в природе никаких "Слуг народу" , а на Цензор-нете уже 12 лет печатались свободовец Lvbnhj и НУсовец "Игорь Д." и бютовец Витёк с Тургеневской - это я .
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Кроме больноватых порохоботов этот форумчанин уже лет 17 на Цензоре был известен как свободовец со Львова !
И только больном воображении порохоботов как Пэпа балосы настриг и выделил , так сразу начали всех записывать в "нога крымля" - тупенько и убогенька !
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этот форумчанин полный кретин и ему максимум 17 лет))) пишет раз в год, в основном картинками общается, в основном слепленными в ольгино
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Петро Порошенко передав посаду президента своєму наступникові. Однак він залишається в Україні головною мішенню для проросійських сил. На адресу екс-президента продовжують литися потоки бруду і відвертої брехні.
Порошенко є найбільшим рушієм українських інтересів. Президентські вибори були прелюдією до реваншу, а головні події битви за Україну розгортаються під час кампанії до Верховної Ради. В інтересах противника торпедувати Порошенка, щоб його "Європейська солідарність" не пройшла до парламенту. Якщо їм це вдасться, реванш буде повним і стане можливим відкат зі здобутих українських позицій. .
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Давай Дмытро , пособи кацапью .. .
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Крім Бойко з Мертветчуком (бізнес партнерів Пепе) ************ сили існють в Україні лише в хворій уяві порохоботов і в їх платіжних відомостях ...

Кажучи про реванш Iбуковичей порохоботи страждають явною амнезією забуваючи, що з усіх колишніх соратників побіжного резидента-гопника найвищу посада в його уряді займав явно не хтось із ЗЕ команди, а саме їх "славний" лідер Пепе. Таку хлібну посаду не давала ригогопота аби кому, але тільки своєму плоть від плоті дерибанщику !
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Я не фанат жанра фантастики , поэтому мне твои рассказы не интересны . Иди поищи свободные уши где нить в другом месте . У першу десятку списку "Батьківщини" увійдуть Кириленко, Кожем'якін, Немиря, Власенко і Дубіль, - джерело - Цензор.НЕТ 6171 .
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Всю жизнь твари на госслужбе и содержании на средства налогоплательщиков, бег по кругу....
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ну ось і буде коаліція.. багнтів під 300.. а педро, якщо прорветься з іркою удвох утворять опозицію У першу десятку списку "Батьківщини" увійдуть Кириленко, Кожем'якін, Немиря, Власенко і Дубіль, - джерело - Цензор.НЕТ 7315
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Хороший выбор. ***************** на говно исходят, значит Юлька все делает правильно.
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Да уж, креативный, партийный движ "ОновлюйсЯ", Юлю совсем не зацепил. Видно граната от Савченко до сих пор снится в кошмарах. Но, буду голосовать за "Батькивщину", хотя с большим желанием проголосовала бы за "Голос" или "Слугу".
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Ой грабли мои грабли ,

як же я вас лЮблю .

Без вас жити я не зможу ,

якшо вдруг загУблю .!!У першу десятку списку "Батьківщини" увійдуть Кириленко, Кожем'якін, Немиря, Власенко і Дубіль, - джерело - Цензор.НЕТ 3419.
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Про грабли ты расскажешь идиотам которые пойдут голосовать за ПЕСика .Кстати кто там у них в списках ? Свинарчук , грановских , кононенка есть ? дебилыпляя ! У першу десятку списку "Батьківщини" увійдуть Кириленко, Кожем'якін, Немиря, Власенко і Дубіль, - джерело - Цензор.НЕТ 440
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У першу десятку списку "Батьківщини" увійдуть Кириленко, Кожем'якін, Немиря, Власенко і Дубіль, - джерело - Цензор.НЕТ 468 .Рыгобыдлёночек ,, тэбэ давно посылали по известному адресу .? Если давно то - могу повторить . У першу десятку списку "Батьківщини" увійдуть Кириленко, Кожем'якін, Немиря, Власенко і Дубіль, - джерело - Цензор.НЕТ 1187 .
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Кстати визг о новых лицах совсем не Тимошенко придумала! А все те же. которые патриоты Украины неимоверные!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ першу десятку списку "Батьківщини" увійдуть Кириленко, Кожем'якін, Немиря, Власенко і Дубіль, - джерело
 
 
 
 
 
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