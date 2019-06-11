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 На адмінмежі з Кримом затримано розшукуваного учасника "самооборони Криму", - прокуратура АРК

Українські правоохоронці 11 червня затримали розшукуваного раніше учасника збройного формування "самооборони Криму" на пункті пропуску "Каланчак" на адмінмежі між Кримом і Херсонщиною.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури АРК, передає Цензор.НЕТ.

"Вказаному  учаснику незаконного збройного формування вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності непередбачуваних законом збройних формувань). Кримінальна відповідальність за злочин передбачена у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Публічних коментарів затриманого поки немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підконтрольний Кремлю суд у Сімферополі заарештував ще двох затриманих 10 червня кримських татар

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131810
 
   
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Наоборот, держит нос по ветру.

Все возвращаются ...
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Кто "все"? Все те против кого за пять лет уголовных дел так и не открыли? Как там поживает отпущеная на свободу "довереное лицо путена в Крыму"?
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подай запрос в СБУ.

там сейчас ваш чувак правит - он ответит тебе
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Там не только нюх от "Титана" потеряешь.
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Ватный придурок наверняка ездил получать биометрику в Херсон.
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Предательство должно наказываться смертной казнью или пожизненным сроком, иначе никак
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наш самый гуманный суд скоро отпустит его,россия посадила бы за такое лет на 20
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медали нужно выдавать таким людям, предотвративших в Крыму состояния войны и оскаотинивания украины
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНа адмінмежі з Кримом затримано розшукуваного учасника "самооборони Криму", - прокуратура АРК
 
 
 
 
 
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