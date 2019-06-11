 У Дніпрі лікувальні заклади отримали гуманітарний вантаж від міжнародної організації Medical Teams International

Ця некомерційна організація давно співпрацює з вітчизняними лікарнями, однак для Дніпра це – перший такий досвід. Надання гуманітарної підтримки лікувальним закладам є результатом домовленостей міського голови Бориса Філатова, котрих він досяг під час свого минулорічного відрядження до США.

Так, мер Дніпра мав зустріч із представниками Українсько-Американської культурної асоціації штату Орегон, котрі організовували та оплачували доставку вантажу до України. "Без наданих медичних матеріалів важко організувати якісний медичний процес. Ми вдячні за таку допомогу. Це дуже актуально для нашого міста. Фактично Дніпро – прифронтове місто. До нас поступають на лікування та реабілітацію поранені. Ми надаємо медичну допомогу й людям, які втратили домівки та переселилися з окупованих територій", – зазначив один із заступників міського голови Дніпра Бориса Філатова під час передачі вантажу 11 червня.





Також, за словами Андрія Бабського, гуманітарний вантаж, який прибув до Дніпра, – це низка медичних матеріалів (тонометри, фонендоскопи, простирадла, контейнери для речовин і шприців, одноразові набори для різноманітних хірургічних маніпуляцій, памперси тощо).

Усе це лікарні обирали самостійно.

Зі свого боку, заступник директора департаменту соціальної політики міськради Дніпра Юлія Дмитрова зауважила, що надалі лікувальні заклади так само визначатимуть свої потреби – за допомогою переліків, які надає некомерційна організація Medical Teams International.

До Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова Дніпровського клінічного об’єднання швидкої медичної допомоги гуманітарний вантаж передав Благодійний фонд ТАПС, ГО ТАПС-Україна, які опікуються сім’ями полеглих захисників України.

Як відомо, саме в Дніпрі розташований український офіс міжнародної організації TAPS International. За словами голови правління ТАПС-Україна Тетяни Хорольської, організація взяла на себе документальне оформлення вантажу.

"Важливо, щоб допомога надходила вчасно, була адресною і відповідала потребам. Саме таку допомогу ми сьогодні отримали. Любити успішних, красивих і сильних дуже легко. Та лише обрані здатні любити й допомагати слабким, старим, немічним, тим, хто без нашої допомоги та турботи просто загине. Вдячний тим, хто це розуміє, – Борису Філатову, американській українській діаспорі – за те, що не забувають і надають допомогу", – сказав заступник головного лікаря Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова Юрій Скребець.