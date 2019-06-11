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Все про:журналістика (808) напад (625) ООН (1220) Комаров Вадим (4)

 ООН закликає українських правоохоронців провести своєчасне і ефективне розслідування нападів на журналістів

Моніторингова місія ООН з прав людини засуджує напади на українських журналістів і вимагає від правоохоронних органів своєчасного розслідування.

"Журналіст Вадим Комаров, на якого в травні напали в Черкасах, перебуває в комі. Минулого тижня, 7 червня, від насильства постраждав оператор Вадим Макарюк у Харкові. Ми закликаємо правоохоронців провести своєчасне і ефективне розслідування. Безкарність за насильство неприйнятні", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення на facebook-сторінці організації.

ООН закликає українських правоохоронців провести своєчасне і ефективне розслідування нападів на журналістів 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОБСЄ вимагають ефективного розслідування замаху на журналіста Комарова в Черкасах

ООН закликає українських правоохоронців провести своєчасне і ефективне розслідування нападів на журналістів 02

Нагадаємо, напад на журналіста стався в суботу, 4 травня, близько 9 ранку. Він отримав кілька ударів по голові і перебуває в комі після операції в місцевій лікарні.

5 травня кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста Вадима Комарова перекваліфіковано зі статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження" на статтю "Замах на умисне вбивство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напад на журналіста Комарова розслідуватимуть як замах на вбивство, - Нацполіція

7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" в Харкові сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу: камера розбита, сам - у лікарні.

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом нападу на журналіста за ч. 2 ст. 345-1 (загроза або насильство по відношенню до журналіста), ч. 1. ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) і ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкціями статей передбачає до 10 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131804
 
 
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ООН, чё там с Крымом и Донбассом? Всё норм - уже нет обеспокоенности. Бесполезная организация. ООН призывает украинских правоохранителей провести своевременное и эффективное расследование нападений на журналистов - Цензор.НЕТ 2674
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Господа из ООН! Идите в опу! Под вашей эгидой вырезали миллион человек в Руанде, вас надо распустить и отобрать всё нажитое имущество.
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Начинать с Гонгадзе, или его можно пропустить? Дело то давнее и за всё уже уплачено.
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ООН ничего не решает, это просто трибуна поговорить/побеспокоится. Её можно заменить на приложение смартфона с соответстующими кнопками.
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...а еще нападение Цукерберга на Бутусова пожалуйста
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есть такие например журналисты....
Их убивают со временем возмущенные граждане....
Этого тоже наверное чикнут со временем..., так что?
Сам захотел...
Журналист-журналисту рознь...- сейчас порядочных и не осталось почти..

Mikhail Golub‏ @golub 4 ч.4 часа назад
Слово медиа-шлюхе Зеленского/Коломойского и кандидату в депутаты от партии Зеленского

ООН закликає українських правоохоронців провести своєчасне і ефективне розслідування нападів на журналістів - Цензор.НЕТ 7000
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теперь и журналистам чисто ньюз нужно опасаться
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