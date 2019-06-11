 ООН закликає українських правоохоронців провести своєчасне і ефективне розслідування нападів на журналістів

"Журналіст Вадим Комаров, на якого в травні напали в Черкасах, перебуває в комі. Минулого тижня, 7 червня, від насильства постраждав оператор Вадим Макарюк у Харкові. Ми закликаємо правоохоронців провести своєчасне і ефективне розслідування. Безкарність за насильство неприйнятні", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення на facebook-сторінці організації.
Нагадаємо, напад на журналіста стався в суботу, 4 травня, близько 9 ранку. Він отримав кілька ударів по голові і перебуває в комі після операції в місцевій лікарні.
5 травня кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста Вадима Комарова перекваліфіковано зі статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження" на статтю "Замах на умисне вбивство".
7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" в Харкові сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу: камера розбита, сам - у лікарні.
Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом нападу на журналіста за ч. 2 ст. 345-1 (загроза або насильство по відношенню до журналіста), ч. 1. ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) і ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкціями статей передбачає до 10 років позбавлення волі.
Их убивают со временем возмущенные граждане....
Этого тоже наверное чикнут со временем..., так что?
Сам захотел...
Журналист-журналисту рознь...- сейчас порядочных и не осталось почти..
Mikhail Golub @golub 4 ч.4 часа назад
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