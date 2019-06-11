 Бухарєв про наявність у нього медалі ФСБ: "Отримав 10 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост Бухарєва в facebook від 6 жовтня 2014 року.
Тоді Бухарєв опублікував свою агітаційну листівку, де вказана інформація про нагороду, і пояснив, звідки вона в нього.
"Так в мене є медаль "За бойову співдружність". Приблизно 10 років тому я брав участь у проведенні міжнародної операції із запобігання перекидання великої партії наркотиків із країн Латинської Америки до Європи. У цій операції були задіяні представники спеціальних служб та правоохоронних органів різних країн, зокрема з США, Росії, Європи, Нікарагуа тощо. В результаті проведеної операції було ліквідовано низку наркокомбінатов, розкриті та задокументовані раніше невідомі засоби доставки та приховування наркотиків, арештовано членів та ватажків наркоугруповань, з незаконного міжнародного обігу наркотиків вилучено сотні кілограмів кокаїну. Ця операція врятувала не одну людську долю", - написав він.
Спросил Плюшкин
- Премного с благодарны!
Ответил Чичиков
- В неё было всякий сор и козявки понапичкались но я выкинул и теперь чистенкая. Так не будете?
- Нет, благодарю покорно!
Поспешил отказаться Чичиков...
( Мёртвые души. Н. Гоголь)
Соответственно и награждать его должна была украинская сторона.
А поскольку за такую специфическую операцию он получил награду от россии, значит у него есть ещё и российский паспорт и вполне возможно он является сотрудником фсб.
Я предупреждал васьки
Зараз такі часи, що артист з кварталу у нас є навіть преЗЕдентом, а не якимось там головою СЗР.
а нагородило чомусь лише ФСБ... Чи може в нього є відзнака ФБР? Чи Інтерполу, ну хоча би Нікарагуанська медаль???
Назначенный президентом Владимиром Зеленским глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев ранее неоднократно организовывал выступления "Квартала 95" в своем депутатском округе.
Сообщения о бесплатных концертах сохранились как на страницах местных СМИ, так и на сайте партии "Батькивщина", которую Бухарев представлял в парламенте.
Другие члены семьи чиновника тоже знакомы с "кварталовцами". Жена Бухарева Елена в 2013 году организовывала в столичной гимназии, где преподает русский язык и мировую литературу, концерт к годовщине певца Владимира Высоцкого. Участие в нем принимал "95 Квартал".
Кроме того, жену Бухарева называли "идейным вдохновителем" детского благотворительного спектакля "Тот самый Андерсон", который в 2015 году показали учащиеся той же столичной гимназии вместе с ивент-агентством "кварталовцев" Gagarins brothers event agency. Спектакль показывали в Сумах - именно в этой области родился и баллотировался в Раду Владислав Бухарев.
Дочь нового разведчика Юлия - молодая певица, часто участвует в организованных отцом концертах. В Facеbook Юлия и Елена публиковали в фото с "кварталовцами".
В 2014 году, баллотируясь в Раду, Бухарев среди своих наград указал почетную награду Службы безопасности Украины медаль ФСБ России "За боевое содружество". Позже мужчина объяснял, что получил ее около 10 лет до того, за "участие в проведении международной операции по предотвращению перекидывания крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу".
В своей предвыборной агитации он рассказывал, что после обучения пошел в Службу безопасности и с 1987 года постоянно работает в государственном секторе. В прошлом году он заработал 395 тысяч гривен. Его жена декларирует только заработную плату из столичной Славянской гимназии в 91 тысячу в год.
При этом семья владеет домом на 701 квадратный метр и несколькими участками суммарно на 3 тысяч квадратных метров в Киевской области. Супруги декларирует элитные часы, 409 тысяч долларов и 88 тысяч евро. Жена имеет недвижимость в оккупированном Крыму: квартиру, паркоместо и участок.
Кроме того, в прошлом году Бухарев сделал дочери-студентке подарок на 15,5 млн грн - вероятно, речь идет о столичной квартире на 219 квадратных метров, владелицей которой стала девушка.
Юлия Бухарева с прошлого года также владеет квартирой и паркоместом в киевской области. Эту недвижимость стоимостью в 1,4 миллиона гривен ей подарил гражданин Украины Коротеев Александр Петрович.
Кроме того, как сообщает "Центр противодействия коррупции", Бухарев в кресле нардепа неоднократно не голосовал за снятие неприкосновенности с одиозных коллег. В частности, за разрешение на арест депутатов Борислава Розенблата, Максима Полякова и Александра Онищенко, за снятие иммунитета с Александра Вилкула, Сергея Дунаева, Евгения Дейдея и Станислава Березкина, за привлечение к уголовной ответственности с Андрея Лозового.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/06/11/7217845/
своїх героїв"героїв" ЗЕкоманди.
В тех же спецслужбах есть поговорка "Если есть сомнения-- сомнений нет" в том смысле что всегда надо избегать дополнительного риска и выбирать более безопасные варианты. К сожалению, у Зе этого не знают, либо сознательно назначили того кого назначили....
ps
кстати тот факт что чел столько лет крутился возле Тимошенко --- для меня это тоже скорее минус чем плюс.... Именно так россияне внедряют своих людей в перспективные политические силы, с тем что бы через какое то время влиять на управление страной....
https://ukraine.d3.ru/u-glavy-sbu-bukhareva-est-medal-sluzhby-bezopasnosti-rossii-medal-za-boevoe-sodruzhestvo-1801237/?sorting=rating
https://ukraine.d3.ru/u-glavy-sbu-bukhareva-est-medal-sluzhby-bezopasnosti-rossii-medal-za-boevoe-sodruzhestvo-1801237/?sorting=rating