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Все про:нагорода (521) ФСБ (734) Бухарєв Владислав (1)

 Бухарєв про наявність у нього медалі ФСБ: "Отримав 10 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб". ФОТО

У ЗМІ з'явилася інформація про наявність у новопризначеного голови Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва медалі ФСБ РФ "За бойову співдружність". Сам він це не заперечує і ще в 2014 році заявляв, що його нагородили 10 років тому за участь у міжнародній операції із запобігання переправлення великої партії наркотиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост Бухарєва в facebook від 6 жовтня 2014 року.

Тоді Бухарєв опублікував свою агітаційну листівку, де вказана інформація про нагороду, і пояснив, звідки вона в нього.

"Так в мене є медаль "За бойову співдружність". Приблизно 10 років тому я брав участь у проведенні міжнародної операції із запобігання перекидання великої партії наркотиків із країн Латинської Америки до Європи. У цій операції були задіяні представники спеціальних служб та правоохоронних органів різних країн, зокрема з США, Росії, Європи, Нікарагуа тощо. В результаті проведеної операції було ліквідовано низку наркокомбінатов, розкриті та задокументовані раніше невідомі засоби доставки та приховування наркотиків, арештовано членів та ватажків наркоугруповань, з незаконного міжнародного обігу наркотиків вилучено сотні кілограмів кокаїну. Ця операція врятувала не одну людську долю", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главою Служби зовнішньої розвідки призначено "бютівця" Бухарєва (оновлено)

Бухарєв про наявність у нього медалі ФСБ: Отримав 10 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб 01

Бухарєв про наявність у нього медалі ФСБ: Отримав 10 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131801
 
 
 Топ коментарі
 
Порядочный офицер отказывается от орденов и медалей страны - агрессора и оккупанта.
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Не исключено, сам Патрушев вручал... Да-да, тот самый известный наркоборец.
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Мда... Чим глибше в ліс- тим бородатіші партизани.
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Якщо міжнародна, то чому медалька саме від гебні?
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"Юлія Тимошенко, яка заявила, що «призначати на відповідальні посади у державі справжніх фахівців із досвідом і чітким планом дій - це правильний шлях".
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- Так наливочки не желаете с?
Спросил Плюшкин
- Премного с благодарны!
Ответил Чичиков
- В неё было всякий сор и козявки понапичкались но я выкинул и теперь чистенкая. Так не будете?
- Нет, благодарю покорно!
Поспешил отказаться Чичиков...
( Мёртвые души. Н. Гоголь)
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По логике он мог принимать участие в этой операции только от украинской стороны.
Соответственно и награждать его должна была украинская сторона.
А поскольку за такую специфическую операцию он получил награду от россии, значит у него есть ещё и российский паспорт и вполне возможно он является сотрудником фсб.
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бидло, а ну розкажіть про агента Лоліту?
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Да хер с ней с медалью. Пусть лучше расскажет откуда у него такая декларация!
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В Кремле свой человек вероятно эту кандидату рекомендовал сам карлик ну не артиста с квартала назначать на эту должность...одним словом абзац.
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"ну не артиста с квартала назначать на эту должность..."
Зараз такі часи, що артист з кварталу у нас є навіть преЗЕдентом, а не якимось там головою СЗР.
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И что, это чмо думает что я поверю в то что он не завербован?
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Владік, тебе не медалька видала і навіть не парашут за спиною - на прізвищі ти провалився.
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В этой операции были задействованы представители специальных служб и правоохранительных органов разных стран, в том числе из США, России, Европы, Никарагуа и т.д....

а нагородило чомусь лише ФСБ... Чи може в нього є відзнака ФБР? Чи Інтерполу, ну хоча би Нікарагуанська медаль???
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Главный разведчик Зеленского: медаль ФСБ, концерты "Квартала" и миллионные подарки

Назначенный президентом Владимиром Зеленским глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев ранее неоднократно организовывал выступления "Квартала 95" в своем депутатском округе.
Сообщения о бесплатных концертах сохранились как на страницах местных СМИ, так и на сайте партии "Батькивщина", которую Бухарев представлял в парламенте.Бухарєв про наявність у нього медалі ФСБ: "Отримав 10 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб" - Цензор.НЕТ 5184

Другие члены семьи чиновника тоже знакомы с "кварталовцами". Жена Бухарева Елена в 2013 году организовывала в столичной гимназии, где преподает русский язык и мировую литературу, концерт к годовщине певца Владимира Высоцкого. Участие в нем принимал "95 Квартал".
Кроме того, жену Бухарева называли "идейным вдохновителем" детского благотворительного спектакля "Тот самый Андерсон", который в 2015 году показали учащиеся той же столичной гимназии вместе с ивент-агентством "кварталовцев" Gagarins brothers event agency. Спектакль показывали в Сумах - именно в этой области родился и баллотировался в Раду Владислав Бухарев.
Дочь нового разведчика Юлия - молодая певица, часто участвует в организованных отцом концертах. В Facеbook Юлия и Елена публиковали в фото с "кварталовцами".Бухарєв про наявність у нього медалі ФСБ: "Отримав 10 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб" - Цензор.НЕТ 3716

Бухарєв про наявність у нього медалі ФСБ: "Отримав 10 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб" - Цензор.НЕТ 6590

В 2014 году, баллотируясь в Раду, Бухарев среди своих наград указал почетную награду Службы безопасности Украины медаль ФСБ России "За боевое содружество". Позже мужчина объяснял, что получил ее около 10 лет до того, за "участие в проведении международной операции по предотвращению перекидывания крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу".

В своей предвыборной агитации он рассказывал, что после обучения пошел в Службу безопасности и с 1987 года постоянно работает в государственном секторе. В прошлом году он заработал 395 тысяч гривен. Его жена декларирует только заработную плату из столичной Славянской гимназии в 91 тысячу в год.
При этом семья владеет домом на 701 квадратный метр и несколькими участками суммарно на 3 тысяч квадратных метров в Киевской области. Супруги декларирует элитные часы, 409 тысяч долларов и 88 тысяч евро. Жена имеет недвижимость в оккупированном Крыму: квартиру, паркоместо и участок.
Кроме того, в прошлом году Бухарев сделал дочери-студентке подарок на 15,5 млн грн - вероятно, речь идет о столичной квартире на 219 квадратных метров, владелицей которой стала девушка.
Юлия Бухарева с прошлого года также владеет квартирой и паркоместом в киевской области. Эту недвижимость стоимостью в 1,4 миллиона гривен ей подарил гражданин Украины Коротеев Александр Петрович.
Кроме того, как сообщает "Центр противодействия коррупции", Бухарев в кресле нардепа неоднократно не голосовал за снятие неприкосновенности с одиозных коллег. В частности, за разрешение на арест депутатов Борислава Розенблата, Максима Полякова и Александра Онищенко, за снятие иммунитета с Александра Вилкула, Сергея Дунаева, Евгения Дейдея и Станислава Березкина, за привлечение к уголовной ответственности с Андрея Лозового.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/06/11/7217845/
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Дякую. Країна має знати своїх героїв "героїв" ЗЕкоманди.
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кроме медальки у меня например вызывает вопросы его благосостояния: у семьи 4 ! дорогих автомобиля , квартира в Крыму и т.д. при том что чел всю жизнь на держслужбе а жена - учитель русского языка...

В тех же спецслужбах есть поговорка "Если есть сомнения-- сомнений нет" в том смысле что всегда надо избегать дополнительного риска и выбирать более безопасные варианты. К сожалению, у Зе этого не знают, либо сознательно назначили того кого назначили....
ps
кстати тот факт что чел столько лет крутился возле Тимошенко --- для меня это тоже скорее минус чем плюс.... Именно так россияне внедряют своих людей в перспективные политические силы, с тем что бы через какое то время влиять на управление страной....
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Бухарев наверное такая же Лолита, как и Пепа . Я бы не доверил такому .
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" Штирлиц шел по горящему Берлину. Ничто не выдавало в нем советского разведчика, ни парашют за спиной, ни советская форма, даже звезда героя на груди... "
https://ukraine.d3.ru/u-glavy-sbu-bukhareva-est-medal-sluzhby-bezopasnosti-rossii-medal-za-boevoe-sodruzhestvo-1801237/?sorting=rating
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Вот чем занимался предшественник Бухарева - Т.в.о. Голови СЗРУ А. Алексеенко. ****...тупое животное пыталось пробить по IP данные одного из пользователей))). Надеюсь эта позорная практика прекратится. "Лес" пробил дно, пора выводить службу из "затяжного пике"..
Бухарєв про наявність у нього медалі ФСБ: "Отримав 10 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб" - Цензор.НЕТ 453
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Цензор.НЕТНовиниПодіїБухарєв про наявність у нього медалі ФСБ: "Отримав 10 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб". ФОТО
 
 
 
 
 
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