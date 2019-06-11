 Глава НБУ Смолій пропонує достроково почати переговори з МВФ про нову програму

Про це Смолій заявив на зустрічі з головним економістом Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Сергієм Гурієвим, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.
Зокрема, Смолій наголосив на необхідності продовження реалізації Україною зобов’язань за програмою МВФ і початку переговорів щодо нової програми з Фондом вже в 2019 році.
"Учасники зустрічі обговорили перспективи обслуговування зовнішнього боргу України, процес підготовки до входження міжнародних фінансових організацій у капітал державних банків та потенційну участь у цьому ЄБРР, а також розвиток електронних платежів", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Україна може отримати наступний транш МВФ до кінця 2019 року.
В рамках затвердженої програми країна мала отримати другий транш у травні, але після рішення про розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів місія МВФ пообіцяла повернутися до обговорення цього питання після формування нового уряду.
Більш позорить зелену справу чим його каменти доволі важко.
знову кредит під кредит)), треба брати!
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Осталось 1,5 месяца ...быть у власти.
Надо что-то прихватить до бегства из Украины. Поэтому и досрочно и срочно.
Надо досрочно забрать деньги у олигархов, и МВФ будет не при делах...
Но вокруг "люби друзи" , кумовья,спонсоры и попутчики...