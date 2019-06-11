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 Економіка
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Все про:МВФ (530) НБУ (439) Смолій (45)

 Глава НБУ Смолій пропонує достроково почати переговори з МВФ про нову програму

Глава Національного банку України Яків Смолій запропонував почати переговори з Міжнародним валютним фондом про нову програму кредитної підтримки ще в 2019 році, до завершення чинної програми stand-by.

Про це Смолій заявив на зустрічі з головним економістом Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Сергієм Гурієвим, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

Зокрема, Смолій наголосив на необхідності продовження реалізації Україною зобов’язань за програмою МВФ і початку переговорів щодо нової програми з Фондом вже в 2019 році.

"Учасники зустрічі обговорили перспективи обслуговування зовнішнього боргу України, процес підготовки до входження міжнародних фінансових організацій у капітал державних банків та потенційну участь у цьому ЄБРР, а також розвиток електронних платежів", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступник глави НБУ Рожкова: В кращому разі Україна отримає новий транш МВФ до кінця 2019

Нагадаємо, раніше заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Україна може отримати наступний транш МВФ до кінця 2019 року.

В рамках затвердженої програми країна мала отримати другий транш у травні, але після рішення про розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів місія МВФ пообіцяла повернутися до обговорення цього питання після формування нового уряду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131797
 
 
 Топ коментарі
 
ЗВР тануть, щось треба робити....
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А зебіл скаже "я вам ничего не должен"...
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и это правильно...надо шоб мвф обьяснил зелебене,шо надо делать,и шо будет если не делать...а там уж пусть выбирает.
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Мені пофіг - мені Порох в долларах платить. Глава НБУ Смолий предлагает досрочно начать переговоры с МВФ о новой программе - Цензор.НЕТ 7832
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Ооо, про бабло поговорити - це завжди. Нє, МВФ - це зло. Як недавно хтось писав, перефразовано - ніхто не буде нічого робити, якщо їпросто так бабло роздавати.
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казначей порошенко привык к роскошной жизни, хочет ещё долгов поднабрать, пока не выгнали Глава НБУ Смолий предлагает досрочно начать переговоры с МВФ о новой программе - Цензор.НЕТ 1870
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Я думаю він порохобот під прикриттям.
Більш позорить зелену справу чим його каменти доволі важко.
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а як же стратегія гройсмана - не дала результатів?
знову кредит під кредит)), треба брати!
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и это правильно...надо шоб мвф обьяснил зелебене,шо надо делать,и шо будет если не делать...а там уж пусть выбирает.
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А зебіл скаже "я вам ничего не должен"...
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Крепенько так подсели на иглу МВФ... Хорошо так засадили в филейную часть... Не спрыгнуть уже...
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Глава НБУ Смолий предлагает досрочно начать переговоры с МВФ о новой программе

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Осталось 1,5 месяца ...быть у власти.
Надо что-то прихватить до бегства из Украины. Поэтому и досрочно и срочно.
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Не недо торопиться! Зебилы хотят дефолт. Но Польша то не резиновая ха ха ха.
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бо якщо цього року мвф не дасть черговий транш-то епоха безбідності настане ще до нового року.але винен всеодно буде порох. бо преЗедент в економіці такий же гігант як я в юриспруденції
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Глава НБУ Смолий предлагает досрочно начать переговоры с МВФ

Надо досрочно забрать деньги у олигархов, и МВФ будет не при делах...
Но вокруг "люби друзи" , кумовья,спонсоры и попутчики...
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаГлава НБУ Смолій пропонує достроково почати переговори з МВФ про нову програму
 
 
 
 
 
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