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 Підконтрольний Кремлю суд у Сімферополі заарештував ще двох затриманих 10 червня кримських татар

В окупованому Криму підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя обрав запобіжний захід ще двом з восьми затриманих 10 червня кримським татарам.

Ленур Халілов і Ельдар Кантиміров будуть перебувати під арештом у СІЗО до 5 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Всі доводи захисту, які були запропоновані суду: всі  матеріали-характеристики, які давали суду можливість обрати моєму підзахисному інший, більш м'який запобіжний захід, не були прийняті судом", - пояснив адвокат Халілова Рефат Юнус.

Попри заперечення та клопотання захисту, засідання проходило в закритому режимі. Адвокати мають намір оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції.

Халілов обвинувачується ФСБ в "організації діяльності терористичної організації" (ч. 1 ст. 205.5 КК Росії), Кантиміров - в "участі в діяльності терористичної організації" (ч. 2 ст. 205.5 КК Росії).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти проводять масові обшуки у кримських татар: у дружини Омерова від стресу почалися передчасні пологи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

10 червня кримськотатарські активісти повідомили, що в окупованому Криму проводять обшуки в декількох районах. Російські силовики затримали вісім кримських татар.

Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя 10 червня відправив під арешт у СІЗО до 5 серпня Ризу Омерова, Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова та Айдера Джеппарова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131795
 
 
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ОБСЕ ето конечно не волнует. ОБСЕ волнуется чтобы кремль для контроля выборов в Украине прислал своих смотрящих террористов.
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За сто лет ничего не изменилось. Январь 1919.Подконтрольный Кремлю суд в Симферополе арестовал еще двоих задержанных 10 июня крымских татар - Цензор.НЕТ 4458
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Так у нас війна з росією,але це не змінює того,що арештували громадян росії.
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Да не оставит Аллах задержанных своей милостью Потому что земляки татары их уже бросили Курортный сезон ведь в разгаре .........
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НУ И ГДЕ ВАШ ИСЛАМСКИЙ МИР? АУУУУ? ЧТО ТО АЛАХ ВАШ НЕ ОЧЕНЬ ТО И ПОМОГАЕТ! ГДЕ ВСЕ ЗАЩИТНИКИ ИСЛАМА? СКОЛЬКО ДЕТЕЙ ТАМ ТЕПЕРЬ СИДИТ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ? СПЛОШНИЕ ПРОДАЖНИЕ ШЛЮХИ И ЛИЦЕМЕРНИЕ ТВАРИ!
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