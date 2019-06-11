 Ще 17 суддів місцевих судів успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання, - ВККСУ. СПИСОК

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВККСУ, за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:
Також Комісія визначила результати кваліфікаційного оцінювання судді господарського суду Одеської області Оборотової Олександри Юріївни на відповідність займаній посаді за результатами складення іспиту. Суддя не склала іспиту і не відповідає займаній посаді. Комісія ухвалила рішення внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про звільнення з посади судді господарського суду Одеської області Оборотової Олександри Юріївни.
А то придётся сдавать билеты...