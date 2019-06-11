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 Ще 17 суддів місцевих судів успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання, - ВККСУ. СПИСОК

10 червня 2019 року на засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання 26 суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВККСУ, за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Ще 17 суддів місцевих судів успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання, - ВККСУ 01
Ще 17 суддів місцевих судів успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання, - ВККСУ 02
Ще 17 суддів місцевих судів успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання, - ВККСУ 03

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Також Комісія визначила результати кваліфікаційного оцінювання судді господарського суду Одеської області Оборотової Олександри Юріївни на відповідність займаній посаді за результатами складення іспиту. Суддя не склала іспиту і не відповідає займаній посаді. Комісія ухвалила рішення внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про звільнення з посади судді господарського суду Одеської області Оборотової Олександри Юріївни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131793
 
 
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им выдали удостовирение что они новое лицо)
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Даю этим товарищам из списка бесплатный совет: не спешите, подождите месяц-полтора, пока это шоу "Квартала 73" не закончится.

А то придётся сдавать билеты...
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Ух ***!Отєто "вєлікій і могучій"!"Квалифоценивание".Де наголос ставити?Треба діждатись українського заголовка.Прямо хребтом відчуваю нєжданчік.
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А в Сингапурі вже б підмітали вулиці під конвоєм. Тому змін не буде.
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