 "Батьківщина" голосуватиме за відставку Луценка, - Тимошенко

Про це лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко написала у своєму Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Дуже добре, що президент нарешті вніс подання на звільнення Генерального прокурора Юрія Луценка. Наша фракція підтримає це рішення своїми голосами", - написала Тимошенко.
Також політик вважає, що необхідно відразу ж подати подання на призначення нового глави ГПУ.
"Разом із поданням на звільнення обов’язково треба вносити подання на призначення нового Генпрокурора. Не можна звільняти посадових осіб такого високого рангу, не призначаючи відразу нових. Бо це розбалансує управління країною", - вважає лідерка "Батьківщини".
Тимошенко припустила, що якщо Зеленський внесе подання про призначення нового Генпрокурора, за відставку Луценка проголосують також депутати "БПП" і "Народного фронту".
"Верховна Рада зобов'язана виконати Конституцію і проголосувати питання заміни Генпрокурора. Для цього потрібно призупинити розгляд виборчого кодексу на годину за процедурою ad hoc.
Нарешті, можливо, почнуться дії замість розмов", - підсумувала Тимошенко.
Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський підписав подання на звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Підставою для відставки є відсутність у Луценка юридичної освіти.
Раніше Зеленський і представники його команди не раз заявляли про плани відправити Луценка у відставку. Сам Генеральний прокурор говорив, що готовий залишити посаду після парламентських виборів і формування нового уряду.
може ще хтось з орденом від фсб
різниця напевно кардинальна
в тебе ж є чим подумати чи я до дерева звертаюсь ?
А ти думаєш тобі кращого шниря в МІД поставлять ?
Наївняк - простофіля.
Назвіть хоч один аргумент проти цього ?!
влаштовує такий аргумент ?
Так якого бiса Ви так кудись поспішайте ?!
Я теж не вірив в довгі чутки про Бухарева . Але це відбулося 2 години тому .
Девід навіть меньш токсични постать .
Каломойский ей сказал: бери ВнешРозвидку или проваливай... и баба Йуля согласилась..
А ведь недавече, ценный кадр шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ, гырлявил, что он лучший и что его никто не
уволитвыкинет к херям сабачим!!
Знову якийсь бенін зебіл? Шокін, наприклад? Адже саме Шокіна в 2014-му лобіював беня...
Так і Вана бачить в Зелебенському фортового!!!
За его назначение ни они, ни Садопомич, ни борцы радикала Ляшка не голосовали, а 264 голоса все равно нашлось. Каалитсея гидности, йолпт!