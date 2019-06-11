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Все про:Луценко (2414) відставка (509) Тимошенко (2487) Батьківщина (329)

 "Батьківщина" голосуватиме за відставку Луценка, - Тимошенко

Фракція партії "Батьківщина" підтримає своїми голосами подання на звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України.

Про це лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко написала у своєму Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже добре, що президент нарешті вніс подання на звільнення Генерального прокурора Юрія Луценка. Наша фракція підтримає це рішення своїми голосами", - написала Тимошенко.

Також політик вважає, що необхідно відразу ж подати подання на призначення нового глави ГПУ.

"Разом із поданням на звільнення обов’язково треба вносити подання на призначення нового Генпрокурора. Не можна звільняти посадових осіб такого високого рангу, не призначаючи відразу нових. Бо це розбалансує управління країною", - вважає лідерка "Батьківщини".

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Тимошенко припустила, що якщо Зеленський внесе подання про призначення нового Генпрокурора, за відставку Луценка проголосують також депутати "БПП" і "Народного фронту".

"Верховна Рада зобов'язана виконати Конституцію і проголосувати питання заміни Генпрокурора. Для цього потрібно призупинити розгляд виборчого кодексу на годину за процедурою ad hoc.

Нарешті, можливо, почнуться дії замість розмов", - підсумувала Тимошенко.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський підписав подання на звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Підставою для відставки є відсутність у Луценка юридичної освіти.

Раніше Зеленський і представники його команди не раз заявляли про плани відправити Луценка у відставку. Сам Генеральний прокурор говорив, що готовий залишити посаду після парламентських виборів і формування нового уряду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131790
 
   
 Топ коментарі
 
в них свої кадри є..
може ще хтось з орденом від фсб
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"Вашого чьоловіка звільнено".
"Батьківщина" голосуватиме за відставку Луценка, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6731
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- Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. (с)
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юра...ничего личного...просто мы как бы по разные стороны...баррикад...и я вся в белом...
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Ну и ПРавильно,Юра ПРедал Юльку - как Королевская предала!!
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в них свої кадри є..
може ще хтось з орденом від фсб
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де його тесть, а де голова розвідки України ?
різниця напевно кардинальна
в тебе ж є чим подумати чи я до дерева звертаюсь ?
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по вечерам пьют чай на вернаде в Крыму.
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Голова МІДу,набагато вісоміша посада за шниря ц СБУ))
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Фіг його знає, хто круче був, Судоплатов чи Литвинов?
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Да, да..
А ти думаєш тобі кращого шниря в МІД поставлять ?
Наївняк - простофіля.
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Тому і подання лише на відставку. А потім тихенько під шумок раз - і Портний(-ов) -т.в.о Генпрокурора. Вангую, до речі.
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Разыскиваемый судья Киреев работает в Крыму,а ведь Родьке еще сидеть 8 лет назначено!!
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Чому Апаршина вони могли попросити до своєї конманди, а Давида Саквіралідзе не можуть?
Назвіть хоч один аргумент проти цього ?!
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бо їм нафіг це непотрібно.
влаштовує такий аргумент ?
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Не довго чекати , що Ваше твердження спростувати або пiтвердити !

Так якого бiса Ви так кудись поспішайте ?!

Я теж не вірив в довгі чутки про Бухарева . Але це відбулося 2 години тому .

Девід навіть меньш токсични постать .
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Та шож такое, оба сидели, а она фартового в отставку.
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Значит не досидела если ничего не поняла
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Прогнозировано не уволят и повысят рейтинг СН ещё на пару процентов.
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Особенно повышают рейтинг сн назначения медалистов ФСБ.
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Как же теперь этот предатель, "комсомолец" приспособленец, негодяй и мерзавец по жизни?! Только школу по обучению танцам с собаками открывать после принятия литра вискаря!
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баба Йуля просила себе посаду главы СБУ, но согласилась на посаду Внешней Разведки..
Каломойский ей сказал: бери ВнешРозвидку или проваливай... и баба Йуля согласилась..
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Лаура со дня на день сядет за коррупцию)
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Прикольно будет если Юрика опять посадят. Будет писать мемуры как Фунт - я сидел при этом....
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Ну кружку же он не зря украл и любовался ей. Это плохая примета для недосидельца.
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И что закроется Супермаркет по продаже уголовных дел ГПУ от недоПрокурора?
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От жизнь - и Юла туда же. А кажется, шо так недавно юГидически необГазованый юГа демонстрировал на камеру отсутствие шипов на розах для Юлы, соревновался с Яйценюком, кто громче дурным голосом макаки-певуна возопит «Юля! Юля!». А теперь и Юла не то, шо в список не зовёт, так ещё и пенделя врезать норовит.
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Да понятно что БПП и НФ будут против, там сейчас еще готовят списки в ПЕС а кто же проголосует за отставку кума Пети.
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"Вашого чьоловіка звільнено".
"Батьківщина" голосуватиме за відставку Луценка, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6731
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Дивно що Луценко сам не написав заяву як Гройсман чи Климкин.
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Поганий з нбого прокурор, жодної справи не довів до кінця, жодного голосного звинувачення не доказав, з таким же успіхом цю посаду міг би займати мій кіт.
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Тобто він завдання big-boss виконав стовідсотково -- саме таке воно й було , жодноі посадки , а якщо й вирок , то виключно заочний .
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"разбалансирует управления страной". бабЮля, ты попала в 10.
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Дама з глибокого минулого тягне і тягне Україну в болото безвиході. Коли небудь, вона і схожі на неї будуть прокляті українцями. Рахунки пухнуть, бабоси крутяться, а що буде потім, після них, їх не хвилює. Плем'я шакалів і тимчасових правителів, які вп'ялися своїми смердючими пащами в мою країну і розривають її на шматки, своєї космічної жадібністю, тупістю і жорстокістю.
"Батьківщина" голосуватиме за відставку Луценка, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3008
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Поэт-прозаик, однако! Такие таланты - и закордоном!
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А як помацати його голову, так звичайний юлєфоб-гідроцефал.
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Зашатался трон под ачкастым, гыглявым пистабобом!!!
А ведь недавече, ценный кадр шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ, гырлявил, что он лучший и что его никто не уволит выкинет к херям сабачим!! "Батьківщина" голосуватиме за відставку Луценка, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6300
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А в цьомі і не було непорозумінь. Я особисто знаю, що Юля буде голосувати проти Луценко. Юля праве крило Бені, а Слуга - ліве. Їх майбетнє жопоблок.
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а Югик кто ? Правое или левое яйцо олигарха Пети?
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Хто замість нього?
Знову якийсь бенін зебіл? Шокін, наприклад? Адже саме Шокіна в 2014-му лобіював беня...
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Серед медалістів ФСБ знайдуть достойного.
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Карьерная история как приключенческий водевиль ( на роман не тянет) Сын секретаря обкома КП ( считай "аристократ"), видимо по призванию и велению сердца понесло его в электротехники, с 30 лет в политике. За это время в каких только партиях не по перебывал, счету не подлежит. Дальше еще интересней. Министр цельного МВД ( напомню электрик по образованию), потом круче замес , пьяный дебош в Гамбургском аэропорту, потом тюрьма ( нет не за это), больше за остроты и шуточки ( в этом он мастер, хоть сейчас в Квартал) Там неизлечимые болезни ( ну это у нас в тренде), голодовки, самообразование в тюремной библиотеке ( ну наконец то), Революция освободила "полит заключенного"( почти как в 1917). и сразу в круговорот "революционной борьбы", смена законодательства Украины под конкретно него, Цельный ген прокурор,который запомнился опять "юмором",шуточками, остротами и болтовней. Имитацией бурной деятельности. Провал патрона Пэти ( ну то такое, у него этих "патронов", как на полигоне во время маневров), и желание удержаться не смотря ни на что ( ведь был одним из возможных приемников САМОГО). Для этого полез в трамповские дела, а что. "сгорел сарай, гори и хата" Ждем теперь коронной фразы ( передранной у Пэти), "я не ухожу, я остаюсь в политике"
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Вот бы еще Родьку на одну парашу с порохнявым!?
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Так а кворум набереться? Чи знову, як за відставку Гройсмана Невмирущого?
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Видать их Кворум уже будет в другом месте-в Сортире?
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Югик на коленях будет просить что бы уволили , что бы успеть на мажоритарку , иначе небо в клеточку друзья в полосочку ,или забег на длинную дистанцию
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Я часто был несправедлив к увольняемому . Но был ли увольняемый нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший мент, самозванец прокурор . Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Юрий Витальевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер как прокурор. Всё!
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Одним словом алконафтом был среди Козлов,как Ирка выразилась?
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Эо бляхам-мухам прилетел бумеранг за предательство.
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"РьІбак рьІбака видит издалека"!
Так і Вана бачить в Зелебенському фортового!!!
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Ну будет - и шо?
За его назначение ни они, ни Садопомич, ни борцы радикала Ляшка не голосовали, а 264 голоса все равно нашлось. Каалитсея гидности, йолпт!
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Эх .... а когда то вместе в тюрьме сидели
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Батьківщина" голосуватиме за відставку Луценка, - Тимошенко
 
 
 
 
 
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