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 Політика України, Суспільство
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Все про:енергетика (339) Укренерго (28)

 "Укренерго" готується до запуску нового ринку електороенергіі та запрошує представників влади на нараду

Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго", яке здійснює диспетчеризаціє енергосистеми, повідомляє про активну підготовку до запровадження нового ринку електроенергії та запрошує представників влади на спільну нараду.

Про це йдеться в листі, направленому "Укренерго" на адресу голови Верховної Ради України Андрія Парубія, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксани Кривенко, пишуть Українські новини.

Копію листа опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі facebook в.о. голови комітету Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський.

"ДП "НЕК "Укренерго" продовжує роботу, спрямовану на підготовку до впровадження нового ринку електричної енергії. Зазначене питання перебуває на постійному контролі наглядової ради та керівництва підприємства", - говориться в листі.

"Беручі до уваги стилі часові рамки, що залишаються до вирішення названих проблем (введення нового ринку електроенергії заплановано на 1 липня 2019 року), пропонує провести спільну нараду за вашою участю та за участю керівництва НКРЕКП із метою обговорення та врегулювання цих питань", - написав керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

Нагадаємо, нова модель оптового ринку електроенергії має бути запроваджена з 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України "Про ринок електроенергії". Цей закон імплементує норми Третього енергопакету ЄС.

Уряд на засіданні 5 червня ухвалив необхідні рішення для запровадження ринку. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що ринок буде запущено вчасно, а тарифи для населення не зростатимуть.

Запуск ринку електроенергії є умовою програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ), згідно з якою планується отримати в поточному році 2,5 млрд доларів кредиту, а також надання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу (ЄС) в розмірі 500 млн євро.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131788
 
 
 Топ коментарі
 
Ну все один в один идет как и с облгазами.
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Ахметка и порошенко потирают потные рученки! Антимонопольного комитета фактически нет, ставь цены какие хочешь...
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Ахметка и порошенко потирают потные рученки! Антимонопольного комитета фактически нет, ставь цены какие хочешь...
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Ты хоть схему сверху посмотрел, там Беня рулит...
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Все обленерго, в том числе и приватовские благополучно наплодили собственных "поставщиков", так называемые Энеры, и потребителя подгребли под себя, вот вам и "рынок". Теперь будут всячески тормозить процесс, их и так все устраивает.
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Смысл торопится? Скоро всех смотрящих нафиг, руководство поменяют.....
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Какашников, ты совсем с катушек слетел? Какое руководство, кто поменяет? Ваши могут в АП и СБУ дураков назначать, кто вас шелудивых пустит рулить в Приват или ДЭТЕК?
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Да бомбанись ты уже убогое об стенку. порохожоное ублюдочноре. АК 74 дуло тебе в дупу с проворотом.
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Ты по сути вопроса скажи хоть слово, а фантазии свои оставь при себе...
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Странные вы люди, примитивные до предела. Говоришь А, скажи и Бееее. У Рината стало три обленерго а у Бени как было восемь так и осталось...
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