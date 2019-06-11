 Баканов отримав звання лейтенанта, щоб мати доступ до важливої і секретної інформації, - прессекретарка президента Мендель

Про це сказала на брифінгу 11 червня речниця президента України Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Насправді, звання лейтенанта не дає абсолютно ніяких кар'єрних преференцій. Воно потрібно для того, щоб ця людина в правоохоронних органах мала доступ до важливої інформації, секретної інформації. І цим пояснюється звання лейтенанта. Це не високе звання, і воно ніяк не вплине ні на його (Івана Баканова. - Ред.) доходи, ні на його кар'єрне зростання. Це звання має у нього бути, щоб він мав доступ до необхідної інформації", - сказала Мендель.

Зі свого боку заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка зазначив, що питання не в тому, яке звання отримав Баканов, оскільки в багатьох спецслужбах успішними керівниками були люди, які є цивільними.

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"І, можливо, цей експеримент буде для нас вдалим, коли людина не з системи, не зашорена догматичними уявленнями про те, як повинна функціонувати спецслужба, буде здатна нарешті зробити реформу спеціальної служби. Тому що до цього практично всі керівники, напевно, крім Хорошковського (голови СБУ Валерія Хорошковського з березня 2010 по січень 2012 року. - Ред.), були спецслужбістами, умовно кажучи, і, на жаль, спецслужба досі не реформована", - вказав він.

Нагадаємо, 20 травня глава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що він, його заступники та члени команди представлять на розгляд новообраному президенту Володимиру Зеленському рапорти про звільнення.

22 травня Зеленський призначив першим заступником глави СБУ главу партії "Слуга народу" свого друга дитинства та ексюриста студії "Квартал 95" Івана Баканова.

Пізніше стало відомо, що Грицак буде у відпустці, і Баканов виконуватиме його обов'язки.

ЗМІ повідомляли, що Баканов отримав звання лейтенанта, хоча не проходив службу в армії і не перебував на військовому обліку.

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