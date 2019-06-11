 Баканов отримав звання лейтенанта, щоб мати доступ до важливої і секретної інформації, - прессекретарка президента Мендель

Про це сказала на брифінгу 11 червня речниця президента України Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Насправді, звання лейтенанта не дає абсолютно ніяких кар'єрних преференцій. Воно потрібно для того, щоб ця людина в правоохоронних органах мала доступ до важливої інформації, секретної інформації. І цим пояснюється звання лейтенанта. Це не високе звання, і воно ніяк не вплине ні на його (Івана Баканова. - Ред.) доходи, ні на його кар'єрне зростання. Це звання має у нього бути, щоб він мав доступ до необхідної інформації", - сказала Мендель.
Зі свого боку заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка зазначив, що питання не в тому, яке звання отримав Баканов, оскільки в багатьох спецслужбах успішними керівниками були люди, які є цивільними.
"І, можливо, цей експеримент буде для нас вдалим, коли людина не з системи, не зашорена догматичними уявленнями про те, як повинна функціонувати спецслужба, буде здатна нарешті зробити реформу спеціальної служби. Тому що до цього практично всі керівники, напевно, крім Хорошковського (голови СБУ Валерія Хорошковського з березня 2010 по січень 2012 року. - Ред.), були спецслужбістами, умовно кажучи, і, на жаль, спецслужба досі не реформована", - вказав він.
Нагадаємо, 20 травня глава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що він, його заступники та члени команди представлять на розгляд новообраному президенту Володимиру Зеленському рапорти про звільнення.
22 травня Зеленський призначив першим заступником глави СБУ главу партії "Слуга народу" свого друга дитинства та ексюриста студії "Квартал 95" Івана Баканова.
Пізніше стало відомо, що Грицак буде у відпустці, і Баканов виконуватиме його обов'язки.
ЗМІ повідомляли, що Баканов отримав звання лейтенанта, хоча не проходив службу в армії і не перебував на військовому обліку.
"...Зеленский обещает чиновникам открытые конкурсы на должности..."
После президентских выборов:
Основное требование конкурсной основы быть другом детства Зеленского
Живите с этим!
Сегодня - ровно три недели как у власти новая команда, и уже ощутимы реальные, а не надуманные изменения. За долгое время, судьи стали спокойно, пусть и не в своих кабинетах, называть свою таксу. Полиция - расселась по кустам ловить нарушителей, как в старые времена, а участковые - взяли на себя функции решал и нотариусов, в одном флаконе, предлагая решать спорные жилищные вопросы в их кабинетах. Желающие занять какие-то должности или посты получают в зубы прайсы, сколько и за что надо платить. Три недели! Понадобилось всего три недели, чтобы понять, насколько бездарной была люстрация государственных чиновников и особенно - судей.
Но ведь эта самая власть, которой всего три недели, обещала навести порядок с коррупцией, побороть олигархов и сделать всем хорошо! На поверку же оказалось, что она провела предвыборную компанию только и исключительно на деньги тех, кого можно по праву называть олигархами.
Они обещали только новые лица в их команде, но не уточнили, что эти лица будут новыми только для их команды, потому что они уже давно являются старыми лицами в бригадах Коломойского, Януковича и даже Ахметова с Фирташем, и плавали на поверхности различных политических партий со времен Великого Потопа. Просто никто не уточнял, относительно чего эти лица должны были стать новыми. Оказалось, что эта новизна касается исключительно новой партии «Рабы лохов» или как она там правильно называется?
А вот прямо сейчас идет опровержение еще одного предвыборного развода «партии слуг» - исключительной открытости. Под администрацию президента на Банковой собралось более тысячи человек на акцию протеста против линии на капитуляцию в войне. Причем, костяком присутствующих являются ветераны АТО люди, с оружием в руках защищавших Украину.
Это не ряженный клоуны от нацжон или братки Кости Гришина, пришедшие на зов Сулугуни. Таких людей просто так не пошлешь куда подальше и на рояле перед ними не побрынькаешь одним пальцем - не тот контингент. От них не отмахнешься, и к кому, если не к ним выходить для того, чтобы выслушать их и что-то сказать, то есть - продемонстрировать ту самую открытость, которую декларировала «партия веселых слуг» или «по приколу 95».
Но никакого открытого общения не намечается. Сначала там закрыли калитку и просто сказали, что Вовы нету дома. Потом - приехали пожарные и заявили, что в АП у кого-то загорелась какая-то пятая точка. В общем - открытость вроде и есть, можно в лесу на пуфике пожрать шаурму и что-то такое пошухарить, но на этом открытость и заканчивается.
В общем, по истечении этих трех недель уже можно говорить со всей определенностью о том, что ожидания большей части 72% уже не оправдались, а еще проще: лохи, вас кинули, живите с этим!
https://defence-line.org/2019/06/zhivite-s-etim/
К обеду дембельнулся лейтенантом
Якого біса лівому чуваку дали звання офіцера ?
Може його скоро генералом зроблять ?
Кто давал допуск, ко проводил спецпроверку (учеты СБУ и МВД на наличие КМ).
Нет, я бардак видал в начале 2014, потом в декабрь - февраль 2015 г.
У вас прямое нарушение УК Украины..... Бараны.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_4.html
"Причины выдвижения Баканова на должность первого зама\возможно главы СБУ в общем две. Первая - получить доступ к конфиденциальной информации СБУ о противниках\союзниках, вторая - взять под контроль денежные потоки. Да, чтобы вы поняли. Часть СБУ работающая в сфере экономики является доминирующей в этой структуре и в три раза превосходит по численности структуры которые занимаются собственно государственной безопасностью.
У милых клоунов заканчиваются деньги. И г-н Коломойский ничем помочь им не может ибо у него они закончились еще раньше ( суды ныне дороги). Понятно что той мелочи, что у них в карманах обычному человеку хватит на всю жизнь, но они же не обычные люди... Отсюда скорость, поспешность и ошибки в ювелирных делах вскрытия государственного механизма, про которые речь далее.
Мы представляем разочарование Баканова дорвавшегося наконец до вожделенных папок. Бесконечные ряды никому не нужных бумажек с грозными грифами. Все кто хотел выкупить свои дела, давно их выкупили. Генералы-хомячки набив защечные мешочки радостно помахали новому начальству лапками и благополучно убыли кто куда, оставив бедного начальника грустно рассуждать о несправедливости бытия."
Мы тут еще кое что дороем и выпустим вторую серию "Лейтенант шутя (а)
А уявляю як же хріново на душі тим захисникам України, які із зброєю в руках захищають кордони, а тут якась гниль і в момент офіцер!
Героя України йому ще дай Зелебенський !!!
Нєеее, Угроблять Україну всякі Менделі і Зелебенські!!!
ничего петя любит давать советы,петя научит.
https://vidos.top/w/51845