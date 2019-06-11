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Все про:Зеленський (1666) призначення (367) ОДА (594)

 Зеленський призначив т.в.о. глав 12 облдержадміністрацій

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючих обов'язки голів обласних державних адміністрацій (ОДА) в 12 областях.

Відповідні укази від 11 червня опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Так, т.в.о. голови Київської ОДА став В'ячеслав Кучер, Чернигівської – Наталя Романова, Хмельницької – Володимир Кальніченко, Тернопільської – Іван Крисак, Сумської – Вадим Акпєров, Миколаївської– В'ячеслав Бонь.

Т.в.о. голови Львівської ОДА призначено Ростислава Замлинського, Кіровоградської – Сергія Коваленка, Івано-Франківської - Марію Савку, Запорізької - Еллу Слепян, Закарпатської - Івана Дурана, Волинської - Олександра Киричука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент звільнив 15 голів ОДА (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131784
 
 
 Топ коментарі
 
Ви вірите, що Зєля знав про існування цих, напевне достойних людей ще сьогодні зранку? Цікаво, хто йому їх списком на підпис приніс. Он
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Смотри, зеленский, потом отвечать прийдется за всё!!!
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15 уволил - 12 назначил

остальные места в продаже еще
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Смотри, зеленский, потом отвечать прийдется за всё!!!
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Отвечать Зеленский будет на выборах, а Петя в суде, и если Петя в суде не ответит, Зеленский ответит на выборах!!
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Так Порошенко уже в Ростове! Правда, зелеботина?
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В Хмельницке назначили Владимира Ильича, понимаете?

Кто-то помогает "авторскому цеху" готовить хорошие шутки для следующего концерта "Квартала 95" (или "Квартала 73")...
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Ви вірите, що Зєля знав про існування цих, напевне достойних людей ще сьогодні зранку? Цікаво, хто йому їх списком на підпис приніс. Он
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Светлячка нашего харьковского не тронул Зеленский назначил врио глав 12 облгосадминистраций - Цензор.НЕТ 3743
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Терміново готує адмінресурс під вибори.Тому така масовість і швидкість.
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это нормально. вообще, если бы народ не поступил так мудро и не выбрал его переходным презом, сегодня на его месте мог бы быть любой солдат нато.
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Глава Малороссийского района Тамбовской области РФ.
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Наталья Романова в Чернигове.., однозначно, новое лицо...
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15 уволил - 12 назначил

остальные места в продаже еще
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Ну чого ви відразу про гроші?Може сірники з шапки будуть тягнути?
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теперь ещё нужно проверить всю финансовую деятельность бывших глав администраций, будут ценными свидетелями по уголовным делам порошенко Зеленский назначил врио глав 12 облгосадминистраций - Цензор.НЕТ 1900
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проверят, когда будут увольнять, а сейчас ты что собрался проверять?
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кем люстрированные? властью мародеров, воров и казнокрадов?
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И что 73% Вы выбирали его, чтобы он таких назначал??? Это зашквар. Читайте: https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=418
Реформаторы, су..., бл...
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До 1992 года председатель колхоза. С 1996 работает в облдержадминистрации. Это новые лица? Этот "решала" уже 23 года на нашей шее сидит. Зеля - ты ДЕБИЛ ?
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Врио есть ВРИО..Не более . Испытательный срок.Преемственность управления.
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Не будет там никакого испытательного срока. Это автоматическая замена.
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Не-не-не. Это неудачный пример. Это обычный автомат. Глава от Гереги написал заявление и уволился. Этот просто автоматически стал ВО.
Это еще не назначение.
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Это сильно мелко для него. Только в Премьеры )))
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Элла кацнельбоген.... она же Изольда Меньшова… Она же Валентина Понеяд...
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Треба всім звання дати, в них же також допуск до держтаємниці.
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Зачем комментарии удаляете??? Пусть все видят кого Ваш "Зе" назначает: https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=418
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Я так понял пора шины заготавливать и коктейли разливать.
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Что оно там назначило? Он пришёл что бы вернуть в Украину всех ее врагов и укрепить пятую колонну. И решают за него они.
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Посмотрел первый указ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №389/2019
Про тимчасове виконання обов'язків голови Чернігівської обласної державної адміністрації

Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Чернігівської обласної державної адміністрації на РОМАНОВУ Наталію Андріївну.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
11 червня 2019 року

Это - она?
Зеленський призначив т.в.о. глав 12 облдержадміністрацій - Цензор.НЕТ 3492

"наталья романова - яркий пример того, как человек любыми путями стремится удержаться у корыта.
с 2006 по 2010 гг она была главой черниговского облсовета, попав в число его депутатов по спискам блока юлии тимошенко. в самих же списках она оказалась по квоте украинской социал-демократической партии, куда её определил народный депутат от бют виктор онопенко, чьим помощником-консультантом была романова."
https://cmaxi.livejournal.com/112636.html
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Вадим Акперов - родом из Донецка! Серьезно? Нахер он в сумской области нужен? Хватит уже были донецкие которые всю область растянули. Сначала был Щербаня, потом Чмырь. Теперь этот... К тому же как я понял он близкий бывшего губернатора Клочко, и работал его замом.

"С ноября 2017-го супруга главы ОГА стала пользоваться по доверенности еще одной Toyota RAV4 - 2013 года выпуска. Принадлежит авто такой себе Акперовой Валентине Ивановне.

Г-жа Акперова в 2017 году получила в собственность 10 соток земли в переулке Новоселицком,10 в Сумах для строительства и обслуживания дома. Она же до осени 17-го года владела ООО «ТРЕЙД-ФУД», которое занимается розничной торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями. Эта же Валентина Акперова за 100 тыс. грн. купила в прошлом году движимое имущество у заместителя главы Сумского райсовета Анатолия Салогуба. Что примечательно, возглавлял Сумской райсовет в 2017 году человек по фамилии Акперов - Вадим Вагифович. В феврале 2018 года он подал в Национальное агентство предотвращения коррупции декларацию как кандидат на должность первого заместителя председателя Сумской облгосадминистрации, которую, напомню, возглавляет Николай Клочко. Совпадение?!"
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ну и шо это за перец стал главой например Сумской ОГА?? Мало того что донецкий (которых в Сумах на дух не переносят после Щербаня), так еще и 88 года рождения (почти ребенок), ну и трудовая деятельность впечатляет - ведущий специалист по охране труда - через пару месяцев и.о. директора - глава райсовета - глава обладминистрации - не иначе из талантливой семьи Вадим Вагифович!

Акперов Вадим Вагифович родился 20 мая 1988 года в городе Донецк Донецкой области.
Образование высшее, в 2011 году окончил Государственное высшее учебное заведение «Украинская академия банковского дела Национального банка Украины» по специальности «Менеджмент внешнеэкономической деятельности».
Трудовая деятельность:
С 09.2010 г. по 07.2011 г. - менеджер-экономист, НПП ООО «ЭКО-ЦЕНТР».
С 07.2011 г. по 03.2015 г. - коммерческий директор НПП ООО «ЭКО-ЦЕНТР».
С 03.2015 г. по 08.2015 г. - ведущий специалист по охране труда, Сумское областное коммунальное агролесохозяйственное предприятие «Сумыоблагролес».
С 08.2015 г. по 09.2015 г. - заместитель генерального директора по маркетингу, Сумское областное коммунальное агролесохозяйственное предприятие «Сумыоблагролес».
С 09.2015 г. по 12.2015 г. - и.о. директора, ГП «Сумской государственный селекционный центр».
2 декабря 2015 года избран главой Сумской районного совета.
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Думаешь у других лучше?
Это Хмельницкий.09.1974 до 01.1979студент Житомирського сільськогосподарського інституту02.1979 до 10.1979старший агроном колгоспу "Зоря комунізму", смт Народичі Житомирської області10.1979 до 05.1981служба в армії06.1981 до 02.1986старший агроном, заступник голови колгоспу "Зоря комунізму", смт Народичі Народицького району Житомирської області02.1986 до 02.1989голова колгоспу ім.ХХІ партз'їзду, с.Новий Дорогинь Народицького району Житомирської області03.1989 до 01.1992заступник голови Народицького районного агропро­мислового об'єднання по рослинництву, Житомирсь­ка область01.1992 до 04.1992тимчасово не працював у зв'язку з відселенням із зони Чорнобильської АЕС04.1992 до 04.1996начальник відділу, головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства Хмельницької облдержадміністрації, м. Хмельницький04.1996 до 12.2007голова Хмельницького насіннєвого підприємства ТОВ "Хмельницькнасіння", м. Хмельницький12.2007 до 05.2010заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації, м. Хмельницький05.2010 до 12.2012перший заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації12.2012 до 04.2014заступник директора Департаменту агропромис­лового розвитку Хмельницької облдерж­адміні­страції, м. Хмельницький04.2014 до 06.2017заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації06.2017 по даний часперший заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації
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колхозник-коммуняка, будущий Лукашенка Зеленський призначив т.в.о. глав 12 облдержадміністрацій - Цензор.НЕТ 7667
новые лица, блин!
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Караул полный - Пэпин админресурс уплывает из под ног . Кто ж тогда ему обеспечит мажоритарку на округах ?!

Вот поэтому ЗЕ и сделал ставку на "Батькивщину" , бо это самая древняя партия и самая мощная партийная инфраструктура . А без пэпиного админресурса у "Батькивщины" нет конкурентов на местах , бо БПП как создавалась так и растает без админресурса .
А кроме того "Батькивщина" всё-таки большую часть её существования была оппозиционной силой и в ней гораздо был всегда меньший процент откровенных коррупционеров и бандюков ...
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Для Зеленського Конституція - пустий звук( Я не про розпуск ВР, я про звільнення 15 голів ОДА Президент має право їх звільнити, але після відповідного подання Кабінету Міністрів, якого не було( Знов казатиме: який той рейтинг у того Кабміна? Усі ніхто у порівнянні з 95 кварталом. А то, что, эти уволенные пойдут в суд и выиграют и будут восстановлены, вождя не волнует. Хаос - это цель зеленой команды.
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На должность главы Харьковской обл администрации я бы предложил ректора бывшего ХИИКСА теперешнего.Он был замом у Авакова-губернатора. Аваков ничего не делал, Область тянул зам.Гепа и Дупа убрали.Бабаев его фамилия.
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Капец порошенкиным процентам))
Теперь мы увидим реальное положение дел
Пэтины три з половиною 😁
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Зе, коли ТИ дороги почнеш ремонтувати? А то літо в розпалі, а дороги тояматоканава... Ну, то воно звісно, що порох накопав, але ж, ти владу отримав і його попрікав за те.
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Довідка: Прем'єр-міністром України согодні є Гройсман Володимир Борисович.
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А прозрачный конкурс в оупен спейсе будет? Я хочу пойти главой ода
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