 Зеленський призначив т.в.о. глав 12 облдержадміністрацій

Відповідні укази від 11 червня опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Так, т.в.о. голови Київської ОДА став В'ячеслав Кучер, Чернигівської – Наталя Романова, Хмельницької – Володимир Кальніченко, Тернопільської – Іван Крисак, Сумської – Вадим Акпєров, Миколаївської– В'ячеслав Бонь.
Т.в.о. голови Львівської ОДА призначено Ростислава Замлинського, Кіровоградської – Сергія Коваленка, Івано-Франківської - Марію Савку, Запорізької - Еллу Слепян, Закарпатської - Івана Дурана, Волинської - Олександра Киричука.
Кто-то помогает "авторскому цеху" готовить хорошие шутки для следующего концерта "Квартала 95" (или "Квартала 73")...
остальные места в продаже еще
Реформаторы, су..., бл...
Это еще не назначение.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №389/2019
Про тимчасове виконання обов'язків голови Чернігівської обласної державної адміністрації
Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Чернігівської обласної державної адміністрації на РОМАНОВУ Наталію Андріївну.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
11 червня 2019 року
Это - она?
"наталья романова - яркий пример того, как человек любыми путями стремится удержаться у корыта.
с 2006 по 2010 гг она была главой черниговского облсовета, попав в число его депутатов по спискам блока юлии тимошенко. в самих же списках она оказалась по квоте украинской социал-демократической партии, куда её определил народный депутат от бют виктор онопенко, чьим помощником-консультантом была романова."
https://cmaxi.livejournal.com/112636.html
"С ноября 2017-го супруга главы ОГА стала пользоваться по доверенности еще одной Toyota RAV4 - 2013 года выпуска. Принадлежит авто такой себе Акперовой Валентине Ивановне.
Г-жа Акперова в 2017 году получила в собственность 10 соток земли в переулке Новоселицком,10 в Сумах для строительства и обслуживания дома. Она же до осени 17-го года владела ООО «ТРЕЙД-ФУД», которое занимается розничной торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями. Эта же Валентина Акперова за 100 тыс. грн. купила в прошлом году движимое имущество у заместителя главы Сумского райсовета Анатолия Салогуба. Что примечательно, возглавлял Сумской райсовет в 2017 году человек по фамилии Акперов - Вадим Вагифович. В феврале 2018 года он подал в Национальное агентство предотвращения коррупции декларацию как кандидат на должность первого заместителя председателя Сумской облгосадминистрации, которую, напомню, возглавляет Николай Клочко. Совпадение?!"
Акперов Вадим Вагифович родился 20 мая 1988 года в городе Донецк Донецкой области.
Образование высшее, в 2011 году окончил Государственное высшее учебное заведение «Украинская академия банковского дела Национального банка Украины» по специальности «Менеджмент внешнеэкономической деятельности».
Трудовая деятельность:
С 09.2010 г. по 07.2011 г. - менеджер-экономист, НПП ООО «ЭКО-ЦЕНТР».
С 07.2011 г. по 03.2015 г. - коммерческий директор НПП ООО «ЭКО-ЦЕНТР».
С 03.2015 г. по 08.2015 г. - ведущий специалист по охране труда, Сумское областное коммунальное агролесохозяйственное предприятие «Сумыоблагролес».
С 08.2015 г. по 09.2015 г. - заместитель генерального директора по маркетингу, Сумское областное коммунальное агролесохозяйственное предприятие «Сумыоблагролес».
С 09.2015 г. по 12.2015 г. - и.о. директора, ГП «Сумской государственный селекционный центр».
2 декабря 2015 года избран главой Сумской районного совета.
Это Хмельницкий.09.1974 до 01.1979студент Житомирського сільськогосподарського інституту02.1979 до 10.1979старший агроном колгоспу "Зоря комунізму", смт Народичі Житомирської області10.1979 до 05.1981служба в армії06.1981 до 02.1986старший агроном, заступник голови колгоспу "Зоря комунізму", смт Народичі Народицького району Житомирської області02.1986 до 02.1989голова колгоспу ім.ХХІ партз'їзду, с.Новий Дорогинь Народицького району Житомирської області03.1989 до 01.1992заступник голови Народицького районного агропромислового об'єднання по рослинництву, Житомирська область01.1992 до 04.1992тимчасово не працював у зв'язку з відселенням із зони Чорнобильської АЕС04.1992 до 04.1996начальник відділу, головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства Хмельницької облдержадміністрації, м. Хмельницький04.1996 до 12.2007голова Хмельницького насіннєвого підприємства ТОВ "Хмельницькнасіння", м. Хмельницький12.2007 до 05.2010заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації, м. Хмельницький05.2010 до 12.2012перший заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації12.2012 до 04.2014заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької облдержадміністрації, м. Хмельницький04.2014 до 06.2017заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації06.2017 по даний часперший заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації
новые лица, блин!
Вот поэтому ЗЕ и сделал ставку на "Батькивщину" , бо это самая древняя партия и самая мощная партийная инфраструктура . А без пэпиного админресурса у "Батькивщины" нет конкурентов на местах , бо БПП как создавалась так и растает без админресурса .
А кроме того "Батькивщина" всё-таки большую часть её существования была оппозиционной силой и в ней гораздо был всегда меньший процент откровенных коррупционеров и бандюков ...
Теперь мы увидим реальное положение дел
Пэтины три з половиною 😁