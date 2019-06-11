 На Троєщині побудують сміттєпереробний завод

Він буде спроможний переробляти 700 тис. тонн на рік і буде включати етап сортування, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.
Підприємство побудують біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі, пише Gazeta.ua.
"У жовтні 2017-го були ухвалена Національна стратегія поводження із відходами, у лютому 2019-го – Національний план. Оновлена законодавча база працює лише кілька місяців. Проте місто Київ готує власний регіональний план управління відходами для Києва. Це комплексний документ, що погоджується з Мінрегіоном і Мінприроди", – сказав Пантелеєв.
Створення комплексу пов'язано із потребою закрити полігон твердих побутових відходів №5 поблизу села Підгірці на Київщині.
Народний депутат Борислав Береза написав у Facebook, що замість переробного комплексу буде сміттєзвалище.
"Після того, як київське керівництво ухвалило рішення, що на Троєщині будуватимуть сміттєпереробний завод, це ж керівництво обіцяє, що заводу не буде. Значить, стопроцентно будуватимуть, у гіршому варіанті поєднавши його зі сміттєзвалищем", - написав він у Facebook.
14 вересня 2018-го на полігоні ТПВ №5 активісти та небайдужі жителі села Підгірці Обухівського району на Київщині вкотре просили вищих чиновників вирішити питання ліквідації полігону ТПВ №5. Закликали громадськість і ЗМІ звернути увагу на проблему їхнього рідного села.
Що собою буде представляти той завод поки не відомо. Але коли буде спалювання сміття, то гра не варта свічок.
Их нужно просто зарыть!
Стройте за городом в Конче-Заспе!
Такий завод років 4-5 тому хотіли втюрити Черкасам за $40-45 млн. Але там схаменулися, бо прийшлось піднімати тарифи.
Да и в Чили тоже все получилось.
Хто не сортує сміття, той платить більше.
Організації, що збирають і вивозять сміття мають податкові префиреції.
А то они просто мусор донести до бака часто не в состоянии.
Догадаться построить такой завод в самом перенаселенном районе города!
Типу:
- У вас буде сміттєпереробний завод!
- Ура! Де?
- У вас під носом!
- Ми не згодні!
- Ну не хочете - то й не треба.
Чергове дурилово від укроолігофрена.
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