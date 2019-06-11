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Все про:Київ (6143) сміття (300)

 На Троєщині побудують сміттєпереробний завод

У Києві побудують сміттєпереробний комплекс.

Він буде спроможний переробляти 700 тис. тонн на рік і буде включати етап сортування, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Підприємство побудують біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі, пише Gazeta.ua.

"У жовтні 2017-го були ухвалена Національна стратегія поводження із відходами, у лютому 2019-го – Національний план. Оновлена законодавча база працює лише кілька місяців. Проте місто Київ готує власний регіональний план управління відходами для Києва. Це комплексний документ, що погоджується з Мінрегіоном і Мінприроди", – сказав Пантелеєв.

Створення комплексу пов'язано із потребою закрити полігон твердих побутових відходів №5 поблизу села Підгірці на Київщині.

Народний депутат Борислав Береза написав у Facebook, що замість переробного комплексу буде сміттєзвалище.

"Після того, як київське керівництво ухвалило рішення, що на Троєщині будуватимуть сміттєпереробний завод, це ж керівництво обіцяє, що заводу не буде. Значить, стопроцентно будуватимуть, у гіршому варіанті поєднавши його зі сміттєзвалищем", - написав він у Facebook.

14 вересня 2018-го на полігоні ТПВ №5 активісти та небайдужі жителі села Підгірці Обухівського району на Київщині вкотре просили вищих чиновників вирішити питання ліквідації полігону ТПВ №5. Закликали громадськість і ЗМІ звернути увагу на проблему їхнього рідного села.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131783
 
   
 Топ коментарі
 
Конечно пора. Все согласны. Но не все согласны на такой заводик в своем районе.
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...на чолі з Пєдаліком, який збудував місток
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троещину в полигон отходов чтоб превратил?
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ну ты и тупой . строить или не строить принимает решение киевская власть . мер Киева Кличко бпп . ну ты и баран.нет пожалуй баран умнее .
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Давно пора! Вся страна мусором завалена, скоро как Индия будем.
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Конечно пора. Все согласны. Но не все согласны на такой заводик в своем районе.
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Не, в районе это наверно плохо. Нужно подальше от населенных пунктов. Хотя смотря какие технологии будут использованы.
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Відповідно санітарних норм, полігон для сміття повинен бути за 30 км від межі міста і повинна бути врахована роза вітрів.
Що собою буде представляти той завод поки не відомо. Але коли буде спалювання сміття, то гра не варта свічок.
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Та які санітарні норми, коли це було? Зараз інші часи. ХАЧУ! Отвєчай -ТЕ!
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Харьковский м-в мусорным заводом уже саср*ли, гарь и вонидло на весь район и люди вынуждены этим дышать!
Стройте за городом в Конче-Заспе!
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Вполне логичный подарок раЁну, отдавшему большинство голосов за Зе. Дышите глубже.
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еще один . мер киева член бпп кличко. серега что же ты своих сдаешь?
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Им бы там еще городскую свалку сделать, шоб было, где время проводить вместо ненавистного барыжного безвиза.
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Никто нихрена не построит, это же КГГА, стадо упоротых бездельников.
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не построят там место отдыха киевлян . лес озеро . там в том озере киевляне и утопят и строителей и мера кличко . раков там очень много вот пойдут на корм.
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виталик пусть сначала посоветуется с хозяином окко . тот тоже петушком кукарекал на харьковском когда по улице ревуцкого хотел построить азс. бойко так кукарекал построю назло всем . до сих пор строит . разнесли все строительство в хлам . там тоже озеро и пляж.
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Не хвилюйтесь, завод по спалюванню сміття привезуть з Європи, там такі заводи віддають даром місцеві муніципалітети, при умові що забираєш той завод і залишаєш "зелену поляну". Потім вони продають ту "зелену поляну" на аукціоні і отримують бабло.
Такий завод років 4-5 тому хотіли втюрити Черкасам за $40-45 млн. Але там схаменулися, бо прийшлось піднімати тарифи.
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В спальниках зелеперерабатывающие заводы надо строить, шоб быдло утилизировать как-то. У кое-кого был опыт по ускоренному превращению недочеловекофф в компост.

Да и в Чили тоже все получилось.
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Європа переходить на роздільне збирання твердих побутових відходів.

Хто не сортує сміття, той платить більше.

Організації, що збирають і вивозять сміття мають податкові префиреції.
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Ты вот эти сложности жлобью из электората ЗЕ расскажи. Ага. На Троєщині побудують сміттєпереробний завод - Цензор.НЕТ 2076

А то они просто мусор донести до бака часто не в состоянии.
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Хай Харьковському ліпше строять, їм уже звично.
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Не, лучше в Конченной Заспе. Это же там приходят в голову кому то такие гениальные идеи.
Догадаться построить такой завод в самом перенаселенном районе города! На Троєщині побудують сміттєпереробний завод - Цензор.НЕТ 3165
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Є чорнобильська область. Там місце для такого виробництва. Та проти 73% не попреш. Хочуть на Троєщині, як приз від ЗЕ за перемогу. На Троєщині, так на Троєщині. І нехай радіють на повні груди.
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В Чорнобильській зоні можна спалювати будь що. Архітектура Троєщина страшна й відразлива, але жителі навряд чи погодяться ще й дихати сміттям. Це скоріше пост заказний - щоб пошуміти й нічого не робитит.
Типу:
- У вас буде сміттєпереробний завод!
- Ура! Де?
- У вас під носом!
- Ми не згодні!
- Ну не хочете - то й не треба.

Чергове дурилово від укроолігофрена.
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Мы тут такую красоту , на свалке построили! А вам не жалко ?!!! Неужели эти милые домики, не стоят спасения? Люмпены с троещины сами ничего построить не могут, вот от зависти и возмущаются!!!
Село Подгорцы, Обуховский район.
Обухивщина предлагает уникальный трехэтажный дом площадью 900 м.кв. Расположен на земельном участке в 60 соток, на котором расположен бассейн, зона барбекю, собственный небольшой пруд с водопадом, декоративный многоуровневый сад и газон. Такую красоту можно приобрести "всего" за 2 500 000 долларов США.На Троєщині побудують сміттєпереробний завод - Цензор.НЕТ 6370

5 комнатный дом 400 кв.м: ул. Богдановская, Подгорцы, Киевская обл

На Троєщині побудують сміттєпереробний завод - Цензор.НЕТ 9199
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