 Росія поки не подавала своїх представників для участі в команді спостерігачів на виборах до Верховної Ради, - ОБСЄ

Про це заявив на брифінгу у вівторок глава місії БДІПЛ ОБСЄ посол Альберт Йонссон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ні, (Росія ) цього разу не подавала", - сказав Йонсон.
У відповідь на уточнювальне запитання журналістів, він пояснив, що БДІПЛ звертається до всіх країн-учасниць ОБСЄ з пропозицією номінувати своїх кандидатів до складу команди довготермінових і короткотермінових спостерігачів.
"До цього часу Росія в команду довготермінових спостерігачів своїх кандидатів не представила. Коли за десять днів буде оголошено прохання подати кандидатури короткотермінових спостерігачів, то ми будемо знати, чи Росія цього разу запропонує своїх кандидатів, чи ні", - зазначив голова місії.
Як відомо, позачергові парламентські вибори в Україні призначено на 21 липня 2019 року.
что бы с чистого листа...
что бы как будто не было войны..., и он на Московии снимает сериал Сваты...
Даже если допустить гипотетически , что ЗЕ и команда хотела бы изменить отношения с ****** , что уже очевидно - Вова ЗЕ боится как огня падения своего рейтинга . Потому точно не станет менять статус агрессора ...