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 Політика України
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 Росія поки не подавала своїх представників для участі в команді спостерігачів на виборах до Верховної Ради, - ОБСЄ

Росія не подавала кандидатури своїх представників для участі в команді довгострокових спостерігачів ОБСЄ під час дострокових парламентських виборів 21 липня.

Про це заявив на брифінгу у вівторок глава місії БДІПЛ ОБСЄ посол Альберт Йонссон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ні, (Росія ) цього разу не подавала", - сказав Йонсон.

У відповідь на уточнювальне запитання журналістів, він пояснив, що БДІПЛ звертається до всіх країн-учасниць ОБСЄ з пропозицією номінувати своїх кандидатів до складу команди довготермінових і короткотермінових спостерігачів.

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"До цього часу Росія в команду довготермінових спостерігачів своїх кандидатів не представила. Коли за десять днів буде оголошено прохання подати кандидатури короткотермінових спостерігачів, то ми будемо знати, чи Росія цього разу запропонує своїх кандидатів, чи ні", - зазначив голова місії.

Як відомо, позачергові парламентські вибори в Україні призначено на 21 липня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131779
 
 
 Топ коментарі
 
Если будут наблюдатели от параши, это значит зеленский сдает интересы Украины!!!
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зеля хочет допустить сюда коцапов?
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как там черноморец после позорного от колоса 2-о?
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Если будут наблюдатели от параши, это значит зеленский сдает интересы Украины!!!
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ну, да...
что бы с чистого листа...
что бы как будто не было войны..., и он на Московии снимает сериал Сваты...
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Так будуть спостерігачі зі СН, нащо московитам дублювати?
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а с хера эта ******* ************** будет сюда приезжать наблюдателями, не ***** ли чести ************** свинособакам?
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А с каких это пор ********** перестала быть страной агрессором ?!

Даже если допустить гипотетически , что ЗЕ и команда хотела бы изменить отношения с ****** , что уже очевидно - Вова ЗЕ боится как огня падения своего рейтинга . Потому точно не станет менять статус агрессора ...
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В Екатеринбурге учитель и психолог заставили целый класс семилеток писать слово «жопа»
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРосія поки не подавала своїх представників для участі в команді спостерігачів на виборах до Верховної Ради, - ОБСЄ
 
 
 
 
 
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