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Все про:безвізовий режим (773) Євросоюз (2502)

 Україна лідирує за кількістю відмов у в'їзді до ЄС у 2018 році, - організація "Європа без бар'єрів"

Потрапити до Євросоюзу не змогли понад 57 000 українців. Головні причини відмови - відсутність документів, що підтверджують мету поїздки, і достатньої кількості грошей.

Про це йдеться в дослідженні, проведеному громадською організацією "Європа без бар'єрів", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

При цьому відмови через відсутність достатньої кількості грошей не завжди обґрунтовані, зазначають автори дослідження.

Прикордонники ЄС відмовлялися приймати як доказ платоспроможності кошти на картці, але такі випадки були рідкісними.

У дослідженні зазначають, що така кількість відмов є очікуваною. 2018-й став першим повністю безвізовим роком. Сумарна кількість відмов на етапі отримання шенгенської візи та під час перетину кордону в попередніх роках є більшою. Наприклад, у останньому "візовому" 2016 році до ЄС не змогли потрапити 73,5 тисяч українців.

У 2019 році тенденції до різкого підвищення кількості відмов не передбачається. За даними Польської прикордонної служби, в першому кварталі 2019 року понад 14 тис. українців відмовили у в’їзді до Польщі. В порівнянні з аналогічним періодом за 2018 рік зростання склало 18% і, ймовірно, залишиться до кінця року без змін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два роки безвізу: українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн ЄС, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131777
 
 
 Топ коментарі
 
а кому потрібні в ЄС представники стада, що під час війни обирають президентом хамовитого клоуна??? Таких недоумкуватих все менше будуть пропускати в свої країни ті, хто не змінює голови на дупи при виборах..
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Скоро у нас безвиз заберут. Спасибо зеленскому!!!
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Скоро у нас безвиз заберут. Спасибо зеленскому!!!
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Перекроют нам границы,
Твой туризм пойдёт к х*ям.
Не годится ездить в Ниццу,
Так сказал Омар Хайям...
(с) Ленинград
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Че там петюня нес вчера на ICTV.....
Безвиз.......Да?

Не удосужился за 5 лет визы с рашкой ввести....... Брехло к-е!
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Тут должен быть каммент заробитчанина: "Вот только пусть попробует визы с Роиссей вести! Как же мы будем ездить мыть руцкие унитазы?".
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А что, русские моют унитазы ? Ты смотри какие чистоплотные.
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Руцкие не моют и не моются вообще. Но для богатых руцких унитазы моют колаборанты-украинцы.
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скоро тебе выдадут паспорт днр или днепровской народной республики или киевской и будеш радоватся
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Так такому як Україна лідирує за кількістю відмов у в'їзді до ЄС у 2018 році, - організація "Європа без бар'єрів" - Цензор.НЕТ 6413 Serg Sergeev та його друзям тільки такий і потрібен...
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Serg Sergeev, такі, як ти, і завдячуючи таким же зєбілоїдам, будуть сидіти в резервації парашорди БЕЗВИЛАЗНО...хіба що з виїздом на соловки та на майже "окитаєний" сибір...до гулагу....прицюцькуватий ти любітєль дешевих серіалів!!
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по возрасту ещё можно было бы статистику опубликовать, наверняка старые холопы на сборе клубники там не требуются
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Заголовок противоречивый... Та уж понятно, что мы лидируем, украинцев много. В процентном отношении такие показатели более объективны.
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Если 57 000 не смогли, то 5 700 000 смогли?
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Чуть ниже новость - 45 миллионов поездок за два года)
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Та нафиг этот барыжный безвиз кому нужен! Украина лидирует по количеству отказов во въезде в ЕС в 2018 году, - организация "Европа без барьеров" - Цензор.НЕТ 8539
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Правильно! Ехай к лаптеногим. Там ничего не проверяют - лишь бы не кричал, что путин-ху*йло!
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Oljik, до чого тут "барижний" в цьому словосполученні? чмо неосвічене! Тебе точно там не чекають! заспокойся...
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ЗЕбожЫлы должны сидеть дома, а не по европам шастать!!!
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а кому потрібні в ЄС представники стада, що під час війни обирають президентом хамовитого клоуна??? Таких недоумкуватих все менше будуть пропускати в свої країни ті, хто не змінює голови на дупи при виборах..
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Если не можешь вспомнить слова "Путин - Х*йло", то в ЕС не пускают.
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Они что глюпые думают народ туда по музеям едет шастать ? И увозить от туда впечатления , напрасно народ едет везти оттуда бабло ,а не туда
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украинцев не любят нигде
поляки не любят (мягко говоря) ..., турки называют продажными,
... японцы намерены избавляться в своих компаниях от украинцев, много болеют, много выпивают, много случаев производственного травматизма, ...
японцы отдают предпочтения филиппинцам.
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А кто тебе виноват, что тебя нигде не любят?
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Зато кацапов так "любят", что везде есть отели "без русских".
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Ну ще упоротих японців сюда припхав,тив трудоголікам фанатичним ще ніхто не угодив
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А этот гадёныш прорвался и уже расслабился. Женева, 2019 г. Расслабуха.


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Глный порохосос. Присел насрать в каментах на цензоре.
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Вы чем-то на Петра Алексеевича похожи. Только мой вам совет - когда присели покакать, снимите брюки. Україна лідирує за кількістю відмов у в'їзді до ЄС у 2018 році, - організація "Європа без бар'єрів" - Цензор.НЕТ 6684
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Порохрсосы, не рвите сердце. Победа Зеленского предопределена законами природыУкраїна лідирує за кількістю відмов у в'їзді до ЄС у 2018 році, - організація "Європа без бар'єрів" - Цензор.НЕТ 4721
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Знайдіть помилку у малюнку, щоб зрозуміти кацапське походження цього послання.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУкраїна лідирує за кількістю відмов у в'їзді до ЄС у 2018 році, - організація "Європа без бар'єрів"
 
 
 
 
 
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