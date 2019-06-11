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Все про:Крим (6895) Уряд РФ (34) Росія (17442) санкції (2299) Фріз (130)

 Засекретивши дані про компанії, що працюють в окупованому Криму, РФ фактично визнала окупацію півострова, - Фріз

Обмеження доступу до інформації про суб'єктів господарювання є унікальним прецедентом у російському законодавстві.

Про це написала в Facebook міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, інформує Цензор.НЕТ.

"Фактично намагання окупаційної влади уникнути міжнародних санкцій штовхає її на прийняття рішень, що ставлять на рівні законодавства РФ під сумнів юрисдикцію Росії в Криму. Утаємничення даних про суб‘єктів господарювання в Криму підкреслює їх незаконну діяльність на півострові та намагання Кремля перетворити окупований Крим на територію нелегальної економічної діяльності", - зазначила чиновниця.

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Засекретивши дані про компанії, що працюють в окупованому Криму, РФ фактично визнала окупацію півострова, - Фріз 01

Нагадаємо, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову, яка дає можливість засекретити в російському Єдиному державному реєстрі юридичних осіб (ЕГРЮЛ) дані про компанії, що діють в окупованому Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131774
 
   
 Топ коментарі
 
2) В декларації президента Зеленського за 2018 рік в розділі 13 «Фінансові зобов'язання», вказано, що 04.12.2017 року він отримав кредит в розмірі 1 775 935 британських фунтів від своєї офшорної компанії Film Heritage inC, зареєстрованої в Белізі.Згідно дати отримання кредиту, цей кредит мав бути відображений в декларації Зеленського за 2017 рік, однак там він не відображений, і його немає в жодному з можливих розділів декларації. Тобто сам цей факт каже про фальсифікування декларації кандидата в президенти за 2017 рік, і є доконаним порушенням порядку заповнення декларацій.
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А разве катсапы когда-то это скрывали? Пуйло же сказал, что крым вернулся в родную говень Засекретив данные о компаниях, работающих в оккупированном Крыму, РФ фактически признала оккупацию полуострова, - Фриз - Цензор.НЕТ 7730
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в том то и дело, что это подтврждение что гавань не родная.
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Косвенное подтверждение, это только начало.
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2) В декларації президента Зеленського за 2018 рік в розділі 13 «Фінансові зобов'язання», вказано, що 04.12.2017 року він отримав кредит в розмірі 1 775 935 британських фунтів від своєї офшорної компанії Film Heritage inC, зареєстрованої в Белізі.Згідно дати отримання кредиту, цей кредит мав бути відображений в декларації Зеленського за 2017 рік, однак там він не відображений, і його немає в жодному з можливих розділів декларації. Тобто сам цей факт каже про фальсифікування декларації кандидата в президенти за 2017 рік, і є доконаним порушенням порядку заповнення декларацій.
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будкостроитель знатный торговец на крови с оккупантами, портнов его засадит по самые помидоры Засекретив данные о компаниях, работающих в оккупированном Крыму, РФ фактически признала оккупацию полуострова, - Фриз - Цензор.НЕТ 9390
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Признала-не признала но Крым она хр когда вернет таким соплежуям-правителям Украины
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Я стесняюсь спросить....
А прописание Крыма в рашинской констисруции тогда что такое?
Всегда думал что петя фриз не за мозги на должность поставил!
Она это только что подтвердила!
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косвенно подтвердила оккупацию
а явно дает понять что все вокруг полные идиоты
ведь скрывать что-то в современном мире - только позориться (хотя... рашке...какой уж там позор... там проклято...и пороблено)
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Ирочка,Россия признала оккупацию Крыма-когда он вошел в состав южного федерального округа. Засекретивши дані про компанії, що працюють в окупованому Криму, РФ фактично визнала окупацію півострова, - Фріз - Цензор.НЕТ 4681
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засекретив свои предпртия, твоя паРаша пирзнала что это незаконно.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗасекретивши дані про компанії, що працюють в окупованому Криму, РФ фактично визнала окупацію півострова, - Фріз
 
 
 
 
 
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