 Засекретивши дані про компанії, що працюють в окупованому Криму, РФ фактично визнала окупацію півострова, - Фріз

Про це написала в Facebook міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, інформує Цензор.НЕТ.
"Фактично намагання окупаційної влади уникнути міжнародних санкцій штовхає її на прийняття рішень, що ставлять на рівні законодавства РФ під сумнів юрисдикцію Росії в Криму. Утаємничення даних про суб‘єктів господарювання в Криму підкреслює їх незаконну діяльність на півострові та намагання Кремля перетворити окупований Крим на територію нелегальної економічної діяльності", - зазначила чиновниця.
Нагадаємо, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову, яка дає можливість засекретити в російському Єдиному державному реєстрі юридичних осіб (ЕГРЮЛ) дані про компанії, що діють в окупованому Криму.
А прописание Крыма в рашинской констисруции тогда что такое?
Всегда думал что петя фриз не за мозги на должность поставил!
Она это только что подтвердила!
а явно дает понять что все вокруг полные идиоты
ведь скрывать что-то в современном мире - только позориться (хотя... рашке...какой уж там позор... там проклято...и пороблено)