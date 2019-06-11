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 Поліцейські затримали в Києві міжнародного шахрая, який прикидався забудовником

За даними поліції, в 2015 році чоловік виманив у жителя Кишинева 300 тисяч доларів, обіцяючи вкласти ці гроші в нерухомість. У Молдові йому загрожує 15 років в'язниці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації Національної поліції.

"Співробітники Департаменту карного розшуку Національної поліції України отримали оперативну інформацію про те, що у Києві може переховуватися 45-річний громадянин Республіки Молдова. Так, він розшукувався молдовськими правоохоронцями за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 (Шахрайство в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу Молдови", - сказано в повідомленні.

 2015 році у місті Кишинів підозрюваний обманним шляхом "виманив" у місцевого мешканця 300 тисяч доларів США. Так, передбачалося, що підозрюваний займатиметься будівництвом об’єктів нерухомості на території м. Кишинева та Києва. Проте жодних взятих на себе зобов’язань чоловік так і не виконав, будівництво запланованих об’єктів навіть не було розпочато.

У грудні 2017 року суд  Кишинева видав ордер на арешт підозрюваного. Проте чоловік втік із країни. У лютому 2018 року правоохоронці оголосили його у міжнародний розшук із метою арешту та екстрадиції.

Сьогодні, 11 червня, підозрюваного  затримали у Києві.

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Його доставлено до столичного управління поліції. За молдовським законодавством йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131772
 
 
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Пора Вальцмана брать за вымя, иначе сбежит еврейский сукин сын в Израиль. Этой паскуде доверять нельзя. Полицейские задержали в Киеве международного мошенника, выдававшего себя за девелопера - Цензор.НЕТ 8418
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Кто такой этот Вальцман? У нас сейчас и преЗЕдент и те, кто его за ниточки дёргает - в основном евреи. Кого именно вы имели в виду?
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Ты всё обещаешь и обещаешь, что свалит, а оно никак. Или ты, как зеля, пи..ун?
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Ще можна продавати "бізнес під ключ" - також дуже вигідно. Хоча зараз лох дрібнішає.
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***
"молдавское туристическое агентство "штукатур".
за штуку - в любую точку мира!"
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