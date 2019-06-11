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Все про:прокуратура (1769) державна зрада (227) Апеляційний суд (124) Чорнобук (9)

 Прокуратура завершила досудове розслідування щодо підозрюваного в державній зраді ексголови Апеляційного суду Криму Чорнобука

Прокуратура АР Крим завершила досудове розслідування стосовно підозрюваного в державній зраді колишнього голови Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука.

Про це повідомляє Прокуратура АР Крим, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, стороні захисту і підозрюваному було повідомлено про завершення розслідування.

З 11 червня для ознайомлення було надано доступ до матеріалів справи підозрюваному і захисникам.

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Нагадаємо, журналісти "Слідство.Info" 3 листопада повідомили про затримання колишнього голови Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука. За версією слідства, під час російської спецоперації з окупації півострова колишній суддя активно співпрацював з агресорами. Так, 24 березня 2014 року на засіданні суду він закликав суддів вчити законодавство РФ і отримувати російські паспорти.

Валерія Чорнобука підозрюють у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада") Кримінального кодексу України. У прокуратурі повідомили, що екс-главі Апеляційного суду АРК Чорнобука повідомили про підозру в зраді ще 11 липня 2018 року.

10 червня підозрюваного в держзраді ексглаву Апеляційного суду Криму Чорнобука звільнили з-під варти.

11 червня Чорнобук прийшов на допит в прокуратуру АРК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131767
 
 
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галабародька должен асвабадить узника совести и жертву киевской хунты и дать место под солнцем Прокуратура завершила досудове розслідування щодо підозрюваного в державній зраді ексголови Апеляційного суду Криму Чорнобука - Цензор.НЕТ 6595
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Я думаю, это будущий глава аппеляционного суда Украины. Если только Лысый из КВ`95 не собиранется...
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При чем здесь Зеленский. Судебная система - это тихое застойное болото, где всеобщая круговая порука безответственности и доставшаяся еще с незапамятных времен. Пока всех не уберут и не наймут кого с Марса, справедливости не будет.
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Перспективное "новое" лицо для команды Зеленского.
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Неправильно. Дважды невиновен с выплатой миллионов за "поруганую" репутацию.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПрокуратура завершила досудове розслідування щодо підозрюваного в державній зраді ексголови Апеляційного суду Криму Чорнобука
 
 
 
 
 
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