 Прокуратура завершила досудове розслідування щодо підозрюваного в державній зраді ексголови Апеляційного суду Криму Чорнобука

Про це повідомляє Прокуратура АР Крим, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, стороні захисту і підозрюваному було повідомлено про завершення розслідування.

З 11 червня для ознайомлення було надано доступ до матеріалів справи підозрюваному і захисникам.

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Нагадаємо, журналісти "Слідство.Info" 3 листопада повідомили про затримання колишнього голови Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука. За версією слідства, під час російської спецоперації з окупації півострова колишній суддя активно співпрацював з агресорами. Так, 24 березня 2014 року на засіданні суду він закликав суддів вчити законодавство РФ і отримувати російські паспорти.

Валерія Чорнобука підозрюють у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада") Кримінального кодексу України. У прокуратурі повідомили, що екс-главі Апеляційного суду АРК Чорнобука повідомили про підозру в зраді ще 11 липня 2018 року.

10 червня підозрюваного в держзраді ексглаву Апеляційного суду Криму Чорнобука звільнили з-під варти.

11 червня Чорнобук прийшов на допит в прокуратуру АРК.