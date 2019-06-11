 Завтрашній день оголошено в Одеській області траурним через загибель шести людей внаслідок пожежі в психіатричній лікарні

Про це сьогодні під час позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив і. о. голови Одеської обласної державної адміністрації Сергій Паращенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він наголосив, що ситуація перебуває під особистим контролем президента Володимира Зеленського, який напередодні у зв'язку з трагедією телефонував Паращенку. Всім підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності рекомендовано обмежити використання музики і проведення розважальних заходів. Також ухвалено рішення про виплату разової допомоги сім'ям загиблих - по 100 тис. грн і сім'ям постраждалих - по 50 тис. грн. Начальник управління Одеської обласної ради з майнових відносин Віктор Лунгул повідомив, що будівля КУ "Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я" перебуває у власності Одеської обласної ради. На момент загоряння у всіх будівлях центру система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу була справною і спрацювала вчасно.



Крім того, під час засідання було озвучено імена загиблих пацієнтів: три людини, 1934 року народження, - Марія Пастернак, Семен Клапчук і Лідія Поровкова, а також Галина Тодорова, 1937 р.н., і Михайло Лазарєв, 1928 р.н.

Загибла медсестра - Юлія Нікітіна, 1964 р.н.

Нагадаємо, увечері 10 червня загорілося 7-е відділення Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я на вулиці Воробйова. В результаті події чотири людини загинули на місці, ще двоє померли в медичних установах. Серед загиблих - медсестра лікарні.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблих і доручив створити комісію з розслідування інциденту.