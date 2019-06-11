 Заступники голови СБУ Фролов і Косинський звільнені через можливу причетність до протиправних діянь під час виборчої кампанії, - Рябошапка

Про це повідомив заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Було звільнено двох заступників глави Служби безпеки України. Це ті люди, які, за нашою інформацією, були причетні до багатьох протиправних діянь, зокрема (які) відбувалися під час виборчої кампанії. Для них це лише початок шляху. Я маю на увазі звільнення. Інші речі вже здійснюватимуться в процесуальному порядку. Йдеться про звільнення двох заступників глави СБУ Фролова Олега Володимировича, а також Косинського Владислава Володимировича", - сказав Рябошапка на брифінгу в Києві у вівторок.
Олег Фролов
Владислав Косинський
Так просто, добрый совет даю и бесплатный.
Клоуни! Ви там зовзім з глузду з'їхали? Можлива причетність? Тобто, доказів не має? Ідіоти!
а если не причастны? или не сможете доказать...то что? опять извиняться-восстанавливаться
У них часто заглавие не соответствует тексту.
Читаю и реагирую. Все.
Тобто бабуся надвоє гадала!!!
Ну Зелебенські ви дограєтесь, як бабахне летітимете аж далі Ростова!!!
А чому потрібно звільняти службових людей, якщо вони вірою і правдою служили Народу і Державі!
Взагаліто, в демократіях, звільняється перша особа, всі інші продовжують служити!
Дограєтесь Зелебенські, забузинять!!!
непевне вызначення / если они согласны значит правда/
Терь надеюсь , что слово за Бухаревым -- от славно "отомстит" коллегам за наезды на офисы Дупеля ...
У этих офицеров был целый месяц для покаяния и признаний , что бывшая власть их пользовала в шкурных интересах на выборах .
Не покаялись , не поняли , что спецслужба не может обслуживать конкретную политическую партию или коалицию в борьбе с оппозицией - "нахер с пляжа" !
Мы тебя поддерживаем!!!
Воров и гопников под сраку!
Про це у Facebook заявив командувач Української добровольчої армії, нардеп Дмитро Ярош, коментуючи акцію під АП.
Вчорашню всеукраїнську акцію "Ні капітуляції" оцінюю цілком позитивно.
Ще раз пересвідчився, що для активної частини нашого народу Держава є абсолютною цінністю, отже ворогу нас не здолати і перемога буде за нами.
Але стурбував один момент із табличкою "губернатор малоросії". Геть не потрібно заганяти Володимира Зеленського у антиукраїнський табір і таким чином допомагати медведчукам, вілкулам, новинським, а отже, Путіну.
Не потрібно допомагати медведчукам, вілкулам, новинським, а отже, Путіну
Ми ж всі бачимо, що у Володимира є бажання щось змінювати, але він не знає що і як. А навколо нього якась шантрапа без роду і племені - підказати щось добре немає кому. Ось і виходять дебільні заяви і нерозумні призначення.
На мій суб'єктивний погляд, ще є шанс вплинути на політику Зеленського. Адже піднімати повстання ми вміємо і завжди зможемо реалізувати це своє право. Це найлегший, хоча і найкривавіший шлях. А ось, зробити із президента Зеленського патріота України і державного діяча, яким можна гордитися - це набагато важче, але ще - можливо.
Скористаймося цим шансом, бо йде війна.
Слава Україні!", - написав Ярош. https://gazeta.ua/articles/politics/_arosh-zastupivsya-za-zelenskogo/908482
Так вот, может они и плохие парни, но сначала нужно доказать их вину. А то мы так опять вернёмся к революционной необходимости и начнём уничтожать неугодных. И сами можем попасть под раздачу. Опасный подход, ведущий к узурпации власти.