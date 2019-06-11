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Все про:СБУ (4398) звільнення (549) Косинський (3) Рябошапка Руслан (38) Фролов (3)

 Заступники голови СБУ Фролов і Косинський звільнені через можливу причетність до протиправних діянь під час виборчої кампанії, - Рябошапка

Президент України Володимир Зеленський звільнив заступників голови Служби безпеки України Олега Фролова та Владислава Косинського через їхню можливу причетність до протиправних діянь під час передвиборчої кампанії.

Про це повідомив заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Було звільнено двох заступників глави Служби безпеки України. Це ті люди, які, за нашою інформацією, були причетні до багатьох протиправних діянь, зокрема (які) відбувалися під час виборчої кампанії. Для них це лише початок шляху. Я маю на увазі звільнення. Інші речі вже здійснюватимуться в процесуальному порядку. Йдеться про звільнення двох заступників глави СБУ Фролова Олега Володимировича, а також Косинського Владислава Володимировича", - сказав Рябошапка на брифінгу в Києві у вівторок.

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Заступники голови СБУ Фролов і Косинський звільнені через можливу причетність до протиправних діянь під час виборчої кампанії, - Рябошапка 01

Олег Фролов

Заступники голови СБУ Фролов і Косинський звільнені через можливу причетність до протиправних діянь під час виборчої кампанії, - Рябошапка 02

Владислав Косинський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131762
 
   
 Топ коментарі
 
А давайте уволим зеленского так как он возможно причастен к выводу в офшоры денег из Привата
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"из-за их возможной причастности..."

Клоуни! Ви там зовзім з глузду з'їхали? Можлива причетність? Тобто, доказів не має? Ідіоти!
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у нас отменена презумпция невиновности????
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Я бы на месте Зеленского оштрафовал бы этих СБУшников на 850 грн...

Так просто, добрый совет даю и бесплатный.
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Зеленський звичайно клоун і Рябошапка якийсь недополітик, але ці двоє звільнених мені теж не симпатичні. Мяко кажучи.
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Ну так пора, мож хоть этот почистит чуток, а то больше сотни в центре Киева убили и хоть бы кого уволили.
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Опять "качели".. "возможно причастны"... А через суд доказать и посадить надолго слабо?
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через суд они потом востановятся на должностях. Как кстати и всех кого уволил зебил. Только это он думает, что он там кого-то уволил
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тебя надо разогнать на велосипеде с квадратными колесами, как у твоего обрезанного любимчика, и в пропасть. за тупость.
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Та ні за що. Просто так. Народ "трєбуєт". Або просто політична доцільність.😊
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"Через суд" порошенко за 5 лет "не нашел", и не уволил ни 1 причастного к массовым расстрелам людей в центре Киева.
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Порошенко шукав? Чи може то функція інших? зЕбіли, своєю нереальною тупістю ви ж просто в майбутньому підставляєте своє божество. І ви навіть не уявляєте, наскільки близьким то майбутнє може бути. І питання не в тому, винні чи не винні ці два персонажі, питання в тому що ви нагло порушуєте закон. І це вже ввійшло у вас в привичку, вам здається, що так має бути. І, уяви собі, придурку, що і з тобою вони поступлять так само - тупо і нагло, бо ж можна так!
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Как усё запущено.!! Фсбшник на ФСБшнике сидит иФсбшником погоняет.Кротов быстро изгоняют.
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А давайте уволим зеленского так как он возможно причастен к выводу в офшоры денег из Привата
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подробности в студию и почему об єтом молчит прокурор без юрид.образования?
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потому что у нас баканов с купленным дипломом теперь есть!
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"из-за их возможной причастности..."

Клоуни! Ви там зовзім з глузду з'їхали? Можлива причетність? Тобто, доказів не має? Ідіоти!
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"Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня?" Вот по этому признаку нужно разогнать всех! Заступники голови СБУ Фролов і Косинський звільнені через можливу причетність до протиправних діянь під час виборчої кампанії, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7554
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На второй фотке "сколько я зарезал, сколько перезал"
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ну і морди...... , за небожителів себе мали, за недоторканних...... , а тут пендель під зад і вмить "все пропало". одна надія, на самий гумняно-рехвормований парашенкою, суд.
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и правильно нужно отомстить всем причастным с этого нужно начинать а уж потом через 5 лет начать делать что обещал плебсу
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а слово "возможной" дает право на увольнение...и по какой статье?
а если не причастны? или не сможете доказать...то что? опять извиняться-восстанавливаться
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Не суди строго цензор.
У них часто заглавие не соответствует тексту.
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вроде прочитал, но так и не понял на основании какого доказанного факта (или решения суда) увольняют этих двух совсем не симпатичных мне морд (чисто гипотетически)))
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А я уже и не пытаюсь здесь истину искать.
Читаю и реагирую. Все.
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Ключові слова "через можливу причетність"!
Тобто бабуся надвоє гадала!!!
Ну Зелебенські ви дограєтесь, як бабахне летітимете аж далі Ростова!!!
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Ключевое слово "Для них это только начало пути. Я имею в виду увольнение."
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Питання до Зелебенських!
А чому потрібно звільняти службових людей, якщо вони вірою і правдою служили Народу і Державі!
Взагаліто, в демократіях, звільняється перша особа, всі інші продовжують служити!
Дограєтесь Зелебенські, забузинять!!!
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потому что они служили не народу, а казнокраду.
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А казнокрад кто? сколько украл? где спрятал?
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меня выбешивают шавки с псарни диабетной. Не, в Англии министр уволился за 15-ти минутное опоздание на совещание, а эти оправдывают ворюг, трубец
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Ідіоте, ніхто нікого не виправдовує. Просто шокує формулювання підстави для звільнення - можлива причетність. Це що таке, придурку?! Вам вже взагалі дах зірвало? Так, що найсмішніше, той плебс, який вас туди поставив, він перший на вас з вилами піде. Не думаєте, не боїтесь?
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Молодец Зеля, мочить и люстрировать всю псевдомайданную шоблу проходимцев! Настает эра профессионалов! В добрый путь, заждались
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Не повезло пете с народом. Бывает.... Пусть народ поменяет
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можлыво прычепный
непевне вызначення / если они согласны значит правда/
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Було б непогано розслідувати вибори 2010 року , там служба попрацювала на "славу" . Двічі не судимий був обраний шляхом величезних фальсифікацій.Ну і безумовно їх дії в Донецьку , Луганську і в Криму.
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Ребя, кому ще потрібні інші докази узурпації влади, встановлення диктатури на підставі правового нігілізму?
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Да уж - дорогой получился жучёк , шо "случайно" оказался о офисе ЗЕкоманды ...

Терь надеюсь , что слово за Бухаревым -- от славно "отомстит" коллегам за наезды на офисы Дупеля ...
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Считаю , что ЗЕ всё правильно делает ...

У этих офицеров был целый месяц для покаяния и признаний , что бывшая власть их пользовала в шкурных интересах на выборах .

Не покаялись , не поняли , что спецслужба не может обслуживать конкретную политическую партию или коалицию в борьбе с оппозицией - "нахер с пляжа" !
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Молодец Володя !!!
Мы тебя поддерживаем!!!

Воров и гопников под сраку!
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Заступники голови СБУ Фролов і Косинський звільнені через можливу причетність до протиправних діянь під час виборчої кампанії, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 802Сейчас самое главное - очистить абсолютно все органы государственной власти, как авгиевые конюшни, от засевшей там соевой мрази, среди которой порядочных людей не может быть априори. Именно эта публика, приученная к воровству, мародерству и коррупции, как их бывший шоколадный пахан, неизбежно будет тормозить любые изменения к лучшему в государстве
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Українське суспільство має допомогти президенту Володимиру Зеленськомустати справжнім державним діячем. А не "заганяти в антиукраїнський табір", що йде на користь російському ворогу.
Про це у Facebook заявив командувач Української добровольчої армії, нардеп Дмитро Ярош, коментуючи акцію під АП.
Вчорашню всеукраїнську акцію "Ні капітуляції" оцінюю цілком позитивно.
Ще раз пересвідчився, що для активної частини нашого народу Держава є абсолютною цінністю, отже ворогу нас не здолати і перемога буде за нами.
Але стурбував один момент із табличкою "губернатор малоросії". Геть не потрібно заганяти Володимира Зеленського у антиукраїнський табір і таким чином допомагати медведчукам, вілкулам, новинським, а отже, Путіну.
Не потрібно допомагати медведчукам, вілкулам, новинським, а отже, Путіну
Ми ж всі бачимо, що у Володимира є бажання щось змінювати, але він не знає що і як. А навколо нього якась шантрапа без роду і племені - підказати щось добре немає кому. Ось і виходять дебільні заяви і нерозумні призначення.
На мій суб'єктивний погляд, ще є шанс вплинути на політику Зеленського. Адже піднімати повстання ми вміємо і завжди зможемо реалізувати це своє право. Це найлегший, хоча і найкривавіший шлях. А ось, зробити із президента Зеленського патріота України і державного діяча, яким можна гордитися - це набагато важче, але ще - можливо.
Скористаймося цим шансом, бо йде війна.
Слава Україні!", - написав Ярош. https://gazeta.ua/articles/politics/_arosh-zastupivsya-za-zelenskogo/908482
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Дійсно,не треба заганяти Зеленського в антиукраїнський табір.Він там уже давно.
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Как раз читаю книгу о том сколько было осуждёно невинных людей к смертной казни, пожизненному и на большие сроки.Но дальше ещё страшнее, после опротестованияс с доказательством невиновности по тестам ДНК, судебная система не сдавалась и люди сидели ещё несколько лет.
Так вот, может они и плохие парни, но сначала нужно доказать их вину. А то мы так опять вернёмся к революционной необходимости и начнём уничтожать неугодных. И сами можем попасть под раздачу. Опасный подход, ведущий к узурпации власти.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗаступники голови СБУ Фролов і Косинський звільнені через можливу причетність до протиправних діянь під час виборчої кампанії, - Рябошапка
 
 
 
 
 
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