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Все про:Зеленський (1645) призначення (367) розвідка (1403) Бухарєв Владислав (1)

 Главою Служби зовнішньої розвідки призначено "бютівця" Бухарєва (оновлено)

Головою Служби зовнішньої розвідки призначено Владислава Бухарєва, який є чинним народним депутатом з фракції "Батьківщини".

Про призначення повідомив заступник глави адміністрації президента Руслан Рябошапка на брифінгу у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Було підписано указ про призначення глави Служби зовнішньої розвідки... призначено Бухарєва Владислава", - повідомив заступник глави адміністрації президента Руслан Рябошапка на брифінгу у вівторок у Києві.

Як повідомлялося, 13 березня 2019 року тодішній президент України Петро Порошенко звільнив Єгора Божка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України.

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Главою Служби зовнішньої розвідки призначено бютівця Бухарєва 01

Владислав Бухарєв, генерал-лейтенант податкової міліції. У 2014 році працював у Службі безпеки України на посаді першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Також був офіцером з особливих доручень глави СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131758
 
   
 Топ коментарі
 
Почався поділ корита за квотами.
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"Новоє ліцо" підсунуте "старим ліцом".
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Это говорит о стремительном "взаимном притяжении" между слугами Народа и слугами Бабы Юли и между Зедибилами и Юлеботами Зеленский назначил главой Службы внешней разведки "бютовца" Бухарева - Цензор.НЕТ 213
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Новое лицо по зеленски, означает, что мы о нем почти не слышали, даже если оно сидело в раде или работало в СБУ и налоговой...)) а вы что подумали?
на люстрацию его проверяли или он удачно запрятался от нее в Раде?
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Цікавий не сам факт нагородження,а те,що хвалився цим в 2014 році на виборах

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Мало того.Он победил в своем округе."Мудрый" украинский нарид
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Це вже пішли люди с з правої конюшні Бені. З лівої конюшні "Слуги Бені" вже закінчились. Це два його лагеря "Слуга" і БЮТ. Я думаю, що можливо комусь уже зрозуміло? Мені це було зрозуміло із самого початку.
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что говорить, если Зеля главным предназначением СБУ своему другу Баканову считает борьбу с коррупцией. Как раз то, от чего СБУ надо отлучить навсегда...
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А Юля таки собралась сварить борщ из чебурашки Главою Служби зовнішньої розвідки призначено "бютівця" Бухарєва - Цензор.НЕТ 6994
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це той, що має медаль ФСБ Росії «За боевое содружество»[
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Осталась пока Тимошенко не у дел, а у неё действительно новое лицо...
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все как в 2013 году, в сбу и внешней разведке были назначены русские
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГлавою Служби зовнішньої розвідки призначено "бютівця" Бухарєва (оновлено)
 
 
 
 
 
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