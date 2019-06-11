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Все про:Зеленський (1645) СБУ (4398) звільнення (549)

 Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ в п'яти областях

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальників Управлінь Служби безпеки України в Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ухвалено рішення про звільнення п'ятьох керівників регіональних управлінь Служби безпеки України, які відзначилися, грубо кажучи, в негативному плані в сенсі явища, пов'язаного з контрабандою", - сказав заступник глави президентської адміністрації Руслан Рябошапка на брифінгу в АПУ у вівторок вдень.

Він уточнив, що Зеленський підписав укази про звільнення начальників Управлінь СБУ в Одеській області Олександра Довженка, у Львівській області Олександра Ткачука, у Вінницькій області Олега Зозулю, в Закарпатській області Володимира Пахнюка і в Чернівецькій області Руслана Сторожука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив главою Служби зовнішньої розвідки "бютівця" Бухарєва

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131757
 
   
 Топ коментарі
 
от это уже что то
следующими под сраку должны пойти прокурорские и их замы
дети грицаков и прочей шакаладной элиты
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и шо лубянка утвердила новые кандидатуры ? Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ в п'яти областях - Цензор.НЕТ 3009 шо там копии трудовых и личных дел лубянских кандидатов направлены из мацквы ?
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ЛЫСОГО СТАВЬ! ЛЫСССООООГГГГОООО!!! Зеленский уволил начальников управлений СБУ в пяти областях - Цензор.НЕТ 9858
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от это уже что то
следующими под сраку должны пойти прокурорские и их замы
дети грицаков и прочей шакаладной элиты
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За оставшиеся месяц-полтора много чего сумеет утворить Зеленский.
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ты мечтатель зелебот? посмотри кого он назначает?
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прозрел уже))
это жесть
я правда не особо на Зеленского в этом плане и рассчитывал
наверное только это и удержало от инфаркта
разведчика конечно назначил козырного, пробы негде ставить
тот пецин которого гнобили по сравнению с этим просто сирота рязанская)
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а що не так з Бухаревим? я з Сум (він обирається по Лебедину там у мене родичі) нічого поганого про нього не чув,навпаки,це не деркачі-молотки та інші ....токарі.
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честный налоговик
и начальник отдела "К" СБУ?
при зарплате в 15 000 гривен насосал на 570-ый лексус и окуенно гектаров земли в красивых местах? декларацию его погугли!
ты себе хоть представляешь сколько бенза жрет 570-ый лексус? 15 000 в месяц не хватит
... или он у него на газу?)))
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есть 3 кореша, два бывшие нач управления, один зам по экономике, служили в разных областях. 5 лет в резерве, сидели тихо, на бабульках, виделись редко, в основном по телефону, на праздники, дни рождения. даже на охоты перестали ездить. сегодня- на месте, настроение бодрое, перспектива! если их назначат хоть куда то, усе, для меня других знаков ненужно-Хорватия или Черногория, тут ловить нехер, а денег всех не заработаешь.
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От Зеля агент Кремля!!!!!
Как же петюня себе "накручивать" будет!
Это ж реальные цифры на поверхность вплывут!!!!
И будет не 25, а 3-5..... Как секс меньшинства!!!!!
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какого Кремля?)
если он пециных людей реально продвигает?)
я уже и сам не знаю шо тварится после ссегодняшего цензора
кто свинобот, а кто зебил
неужели Пеця с Зелей всех ******? гроссмейстер мля, а как косил, как косил))) Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ в п'яти областях - Цензор.НЕТ 3598

псы. надо поехать срочно хоть пивка закинуть, а то мозг реально начинает закипать от таких новостей)
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Ну и соответственно 146% вместо 73%. Где-то я такое уже видел...
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Победа Зеленского предопределена законами природы, пусть прахоботы расслабятсяЗеленський звільнив начальників управлінь СБУ в п'яти областях - Цензор.НЕТ 5979
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второй ))) первая у него уже есть... хотя сложно сказать, что лучше будет выглядеть в этой роли
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А добкина младшего? Не забыл? Братан торчок явно обидеться. Того экологией управлять ,поставь,пусть урожай конопли поднимает!
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что-то какая-то странная активность поперла )))))) видимо, на работу зашел в перерыве между концертами и посиделками.... А к народу выйти стремно, аха, народ вот так скопом и не уволишь )))))
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а может, там что-то позабористее было? )))
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и шо лубянка утвердила новые кандидатуры ? Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ в п'яти областях - Цензор.НЕТ 3009 шо там копии трудовых и личных дел лубянских кандидатов направлены из мацквы ?
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«...А ты не лётчик, а я была так рада,
Любить героя из лётного отряда,
Но по осанке не видно кто с Лубянки Анке,
А я во сне с тобой летала, дура. ...»©
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Якрах це ці області, що служать сепаратизмам, крім Одеської. Виходить преЗедент почав боротьбу із західними областями, бо там немає ФСБ, там були наші СБУ.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський звільнив начальників управлінь СБУ в п'яти областях
 
 
 
 
 
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