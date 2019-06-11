 Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ в п'яти областях

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ухвалено рішення про звільнення п'ятьох керівників регіональних управлінь Служби безпеки України, які відзначилися, грубо кажучи, в негативному плані в сенсі явища, пов'язаного з контрабандою", - сказав заступник глави президентської адміністрації Руслан Рябошапка на брифінгу в АПУ у вівторок вдень.

Він уточнив, що Зеленський підписав укази про звільнення начальників Управлінь СБУ в Одеській області Олександра Довженка, у Львівській області Олександра Ткачука, у Вінницькій області Олега Зозулю, в Закарпатській області Володимира Пахнюка і в Чернівецькій області Руслана Сторожука.

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