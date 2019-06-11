 Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ в п'яти областях

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ухвалено рішення про звільнення п'ятьох керівників регіональних управлінь Служби безпеки України, які відзначилися, грубо кажучи, в негативному плані в сенсі явища, пов'язаного з контрабандою", - сказав заступник глави президентської адміністрації Руслан Рябошапка на брифінгу в АПУ у вівторок вдень.
Він уточнив, що Зеленський підписав укази про звільнення начальників Управлінь СБУ в Одеській області Олександра Довженка, у Львівській області Олександра Ткачука, у Вінницькій області Олега Зозулю, в Закарпатській області Володимира Пахнюка і в Чернівецькій області Руслана Сторожука.
следующими под сраку должны пойти прокурорские и их замы
дети грицаков и прочей шакаладной элиты
это жесть
я правда не особо на Зеленского в этом плане и рассчитывал
наверное только это и удержало от инфаркта
разведчика конечно назначил козырного, пробы негде ставить
тот пецин которого гнобили по сравнению с этим просто сирота рязанская)
и начальник отдела "К" СБУ?
при зарплате в 15 000 гривен насосал на 570-ый лексус и окуенно гектаров земли в красивых местах? декларацию его погугли!
ты себе хоть представляешь сколько бенза жрет 570-ый лексус? 15 000 в месяц не хватит
... или он у него на газу?)))
Как же петюня себе "накручивать" будет!
Это ж реальные цифры на поверхность вплывут!!!!
И будет не 25, а 3-5..... Как секс меньшинства!!!!!
если он пециных людей реально продвигает?)
я уже и сам не знаю шо тварится после ссегодняшего цензора
кто свинобот, а кто зебил
неужели Пеця с Зелей всех ******? гроссмейстер мля, а как косил, как косил)))
псы. надо поехать срочно хоть пивка закинуть, а то мозг реально начинает закипать от таких новостей)
Любить героя из лётного отряда,
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