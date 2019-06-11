 Зеленський пропонує ВР призначити Пристайка головою МЗС України замість Клімкіна

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив заступник глави президентської адміністрації Руслан Рябошапка.

"Президент підписав подання про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ, а також вніс подання на призначення Пристайка Вадима Володимировича міністром закордонних справ", - сказав Рябошапка на брифінгу в адміністрації президента у вівторок вдень.

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