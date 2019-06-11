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Все про:Зеленський (1645) звільнення (549) Клімкін (1414) Пристайко (85)

 Зеленський пропонує ВР призначити Пристайка головою МЗС України замість Клімкіна

Президент України Володимир Зеленський підписав подання про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ країни і вніс до Верховної Ради подання на призначення главою МЗС Вадима Пристайка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив заступник глави президентської адміністрації Руслан Рябошапка.

"Президент підписав подання про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ, а також вніс подання на призначення Пристайка Вадима Володимировича міністром закордонних справ", - сказав Рябошапка на брифінгу в адміністрації президента у вівторок вдень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після рішень міжнародних судів РФ буде змушена сісти за стіл переговорів щодо Криму, - Клімкін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131756
 
 
 Топ коментарі
 
аз естьмь царь???? Точно, так взял и уволил??? Сам???
шаурмой отравился наверное.....
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Anatoly Kapp - сейчас ВР традиционно пошлет его туда, куда раньше посылала...

Так что пустое это...
Распустил ВР, а теперь что то туда вносит... - ожидает одобрение...
Яркий пример шизофрении...
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это ты про пресс секретаря зеленского?
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аз естьмь царь???? Точно, так взял и уволил??? Сам???
шаурмой отравился наверное.....
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Anatoly Kapp - сейчас ВР традиционно пошлет его туда, куда раньше посылала...

Так что пустое это...
Распустил ВР, а теперь что то туда вносит... - ожидает одобрение...
Яркий пример шизофрении...
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да нет, все он (точнее его сценарист - Беня) рассчитал. Он спецом имитирует бурную деятельность но так чтобы ничего особо не получилось.
Когда народ будет кричать "где обещаный конец эпохи бидности?", Зе театрально разведет руками и скажет что он не виноват, это все Рада ему мешала, которая в наследство от кровавого Порошенко досталась.
"Папередники винни".
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Следующим шагом будет, что Конституция мешает президенту выполнить свои обещания...
Всё будет один в один, как в Беларуси...
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да да - уволил потом еще раз уволил - а у Рады он спросил - если нет - то опять пошлют - есть такая вешь как переговоры - люди или воюют или договариваються - он очевидно хочет только, со всеми воевать - ну понятно - комплекс наполеона у всех низкорослых - очень обидно - а ведь могли бы двигаться дальше
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Ну ВР его уже немного пообщепала и чему-то научила, он подал представление (в обоих смыслах слова) на увольнение
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ему бы в палаты, где стены войлоком оббиты и по соседству Суворов, Жуков, ну или кто там еще обычно проживает )))
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Похоже на дикий цейтнот у Бени. Не иначе как предвидит что гривна поедет вниз с ускорением.
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ее уж очень усиленно удрживают на плаву - єто подозрительно по крайней мере. Летом у нее несколько иная обьічно тенденция
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Они тратят ЗВР, по-видимому. Но, эта малина долго продолжаться не сможет.
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не, все идет по плану - типа президенту мешают плохие папередники, если что с гривной случится - они виноваты.
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Так тут просто: папередники ответят что Запад обещал бабки только Пороху, а этого клована - они видели в белых тапках.
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видишь ли, избиратель Зе - биомасса - не будет слушать что ответят и разбираться кто прав по сути. Им главное чтобы у их кумира была хорошая отмазка, логичная на первый взгляд.
Поэтому Зе специально вносит провальные представления, чем больше его инициатив Рада убьет, тем весомей будет спихнуть на них все неудачи.
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было бы кстати со стороны Рады гораздо лучше принять все его предложения и развести руками - типа вся власть у тебя, никто не мешает - заканчивай эпоху бидности. Но Коломойский этого не допустит, не по его сценарию.
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для Украины это будет полный капец... Рада хоть и хреновый, но противовес этому одаренному
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Ну нет худа без добра.
Зато теперь узнаем, какой внешнеполитический "курс" будет.
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Не министр иностранных дел определяет внешнеполитический курс...
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да не он, а президент. Министр в данном случае исполнитель воли Президента. И дает комментарии на внешнеполитические события исходя из внешнеполитического курса Президента.
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Наполеон считает себя повелителем Вселенной)
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... и чтоб рыбка золотая была у него на посылках...
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А у меня есть золотая рыбка. И я ее посылаю. Кто я? Дарт Вейдер?
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Шило на мило. Пристайко доречі з кегебістів.
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Больно молод, или он был кгбистом во время учебы.
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Бути кегебістом та бути "з кегебістів" це трохи різні речі.
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Это точно так же как "Работать на олигархов" и "Работать с олигархами", те же яйца вид слева.
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Павел Анатольевич, спасибо за отличную работу проделанную на дипломатическом фронте. Удачи Вам Зеленский уволил Климкина и внес в Раду представление о назначении главой МИД Пристайко, - АПУ - Цензор.НЕТ 1637
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а ваше чудо несусветное, типа преЗЕдент не позорище для страны?
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Про Порошенко можно говорить многое. но чтоб Климкин страну позорил - впервые слышу. Чем он ее позорил, интересно. Тем, что картавый? Так по-английски это как раз незаметно. Что еще?
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пока это опять просьба ВР об увольнении, но уже с одновременной подачей своей кандидатуры. Как просили в ВР. Посмотрим теперь проголосуют или нет.
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Проголосуют, если будут уверены, что кандидат способен находить компромиссы с кремлем.
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При Яныке был послом в Канаде, при Пете заместитель министра иностранных дел Украины
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Значит - "новое лицо". А если пока не новое, то зебы обновят и даже очень просто, ведь даже Рюкзакова им удалоь обновить.
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Пять лет зебы говорили, что у Порошенко старые лица и за пять лет не назвали замены им...
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Климкин нормально за Украину топил Упрекнуть не в чем Хоть и в кацапии родился
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дело не в месте рождения, а состояния души, так скажем
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Теперь никто и ничто не помешает Клим(Чугун)кину всецело предаться любимому занятию - чистке до зеркального состояния тестюхиной российской медали «За возвращение Крыма».
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не скромный вопрос у нас должности только еврее теперь получают ? можно и мне получить пока такая гульня идет ?
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Ви що не зрозуміли? Не Зе не хоче Клімкіна, це Клімкін послав клоуна попішоходити по берегу. Міністру такого рівня соромно навіть знаходитись з цим дятлом з сіфілітичною дикцією. Дякую вам, дякую. Бу-гага! Зеленський пропонує ВР призначити Пристайка головою МЗС України замість Клімкіна - Цензор.НЕТ 7749
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Пристайко - кадровый дипломат, это одно из нормальных, адекватных назначений вовы-торчка. Паше Климкину кстати тоже предлагали остаться на посту, он отказался.
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Дипломат не определяет внешней политики, он только её проводит...
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Мы говорим о Министре, который в рамках своих заграничных визитов никогда не согласовывает с АП что конкретно и кому он будет говорить.
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Климка пусть к своей женушке в засрашку едет.
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Мабуть, поки що це єдина кандидатура від зеленої шмарклі, яка не викликає ніякого відторгнення.
Побачимо, що воно за людина, по тому, як він просуватиме націнтересу України на міжнародній арені.
Удачі, пане Пристайко, в непросту команду потрапили...
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От що шаурма з людиною витворяє. Зеленський пропонує ВР призначити Пристайка головою МЗС України замість Клімкіна - Цензор.НЕТ 3309
Слава Богу що її не вживав і не вживаю, а мабуть в якогось зелебобіка перетворитись можна.
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А чем интересно Климкин плох оказался? Или плоха была внешняя политика Украины? Обставляет себя лично преданными((
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Да этот даун вообще не в теме. Он полностью попутал берега. Привык надо всеми смеяться. Теперь ответка прилетела. И будет похоже регулярно прилетать.
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Сейчас самое главное - очистить абсолютно все органы государственной власти, как авгиевые конюшни, от засевшей там соевой мрази, среди которой порядочных людей не может быть априори. Именно эта публика, приученная к воровству, мародерству и коррупции, как их бывший шоколадный пахан, неизбежно будет тормозить любые изменения к лучшему в государстве
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А самое главное - нужно развалить парашу и повесить сучку путина, верно?
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До речі багато будуть за, тільки навряд він сам захоче.
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