 Зеленський пропонує ВР призначити Пристайка головою МЗС України замість Клімкіна

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив заступник глави президентської адміністрації Руслан Рябошапка.
"Президент підписав подання про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ, а також вніс подання на призначення Пристайка Вадима Володимировича міністром закордонних справ", - сказав Рябошапка на брифінгу в адміністрації президента у вівторок вдень.
шаурмой отравился наверное.....
Так что пустое это...
Распустил ВР, а теперь что то туда вносит... - ожидает одобрение...
Яркий пример шизофрении...
Когда народ будет кричать "где обещаный конец эпохи бидности?", Зе театрально разведет руками и скажет что он не виноват, это все Рада ему мешала, которая в наследство от кровавого Порошенко досталась.
"Папередники винни".
Всё будет один в один, как в Беларуси...
Поэтому Зе специально вносит провальные представления, чем больше его инициатив Рада убьет, тем весомей будет спихнуть на них все неудачи.
Зато теперь узнаем, какой внешнеполитический "курс" будет.
Побачимо, що воно за людина, по тому, як він просуватиме націнтересу України на міжнародній арені.
Удачі, пане Пристайко, в непросту команду потрапили...
Слава Богу що її не вживав і не вживаю, а мабуть в якогось зелебобіка перетворитись можна.