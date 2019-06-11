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Все про:Зеленський (1645) ОДА (594) звільнення (549) Рябошапка Руслан (38)

 Президент звільнив 15 голів ОДА (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій.

Про це повідомив заступник глави Адміністрації президента України Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні надійшла перша частина подань з Кабінету міністрів на звільнення керівників обласних державних адміністрацій. Отже, звільнено глав Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Одеської, де відсторонено від виконання обов'язків в.о. глави, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської обладміністрацій", - сказав він на брифінгу у вівторок біля будівлі АП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив главу ДУСі Куцика

Як роз'яснили в АП, у 12 з перерахованих 15 областей звільнено голів ОДА, в Одеській, Полтавській та Херсонській, де раніше були виконувачі обов'язків голів облдержадміністрацій, вони відсторонені.

У 12 областях незабаром будуть призначені виконувачі обов'язків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131755
 
   
 Топ коментарі
 
Ага, всех заменить массажистами 95 квартала, если не хватит - балетом и соседями
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Ломать - не строить. Увольнять - не назначать.
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Ага, всех заменить массажистами 95 квартала, если не хватит - балетом и соседями
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а ты думаешь главы ОГА нужны? уверяю тебя - и на*куй не нужны!
Есть облсоветы, их выбрали люди, вот пускай и керуют...
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облслвети також не потрібні це мафіозні кубла а на півдні та сході мафіозно-сепарські.
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В районах гризня між головами РДА та головами ОТГ, всюди де є дві гілки влади, таке буде.
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одного - Зекомисара с мандатом и в кожанке ,с фортом ,а то на маузер патронов нет - а они ведь нужны - расстреливать ведь будет собственноручно )))))
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облради якраз радянський пережиток.не треба розстрілів досить одного свинарчука посадити в загальну камеру і повідомити скільки всього він накрав.
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Президент звільнив 15 голів ОДА - Цензор.НЕТ 519

этого - согласен - вот как на народных деньгах его та прет - и расстрелять потом? правильно?
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А поповоду "проха-мародеоа" при случае тоже так можно?
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у другого Мазепи значний перелік "заслуг" перед Україною вчора виставляв,поновити особисто для тебе?
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Понови, будьласка. Я вчера пропустил твой бенефис.
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почему вы такие все агрессивные? вот не пойму - это интернет - мне все равно шо ты пишешь - от слова совершенно - просто читает в день около 44 тысяч человек тут - и ты делаейшь зеле только хуже )))))))))
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коли повиганяють рошенівських суддів та прокурорів,поставлять нових порядних,які за свої рішення не будуть боятися втратити своє життя.
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А другие есть ? Знаю одного юриста с дипломом, который вместо учебы 5 лет в КВНе студенческом на пианине без трусов играл. Вы именно таких честных и безпринципных имеете ввиду ?
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зеля будет теперь за все отвечать - он ставит и он отвечает - не работает шо то - зеля отвечает - нет в кране воды ))) - тут и зели отвечать и не всем ,а именно ему ))))))
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голову облради вибирають депутати цієї ж ради. ще питання хто там більш не потрібний.
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там не балет - а кардибалет - до балета они не дотягивали)))))
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Ну так коханку Костюка Мендель- і ту вже прилаштував.
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а шо таки любовница? да как он посмел - порочить высокое звание - старослужащего Украины №1 - подлец однако))))
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Резниченко Днепропетровская остаётся.кореш Бени
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Увольнять научился ... а читать без листка пока не осилил.....))))))))
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«Указую на ассамблеях и в присутствии господам сенаторам говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была»
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Сегодня на выступлении в Конституционном суде одно тело во время речи глаз от бумажки оторвать не могло,точь в точь как дорогой товарищ Леонид Ильич.
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Пораженко у нього спичрайтером пидробляе..
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Молодец!
Порохокадры на помойку!
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а гепа с дупой??? их нельзя? ониж любят расейский мир.
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всех нафиг с пляжа - пускай за все в стране отвечает зеленский - а то ба якой балованный)))
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Председателем Николаевской ОГА был вообще самородок!
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После увольнения главы ОГА его обязанности выполняет заместитель, так что в принципе, в областях нихрена не изменится, а в районах и подавно...
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Юлю Светличную не трожте ироды Хорошая баба Медпункты в сёлах каждую неделю открывает
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а представляю как щас нервничают работники посольств))) "никто не хотел уезжать"
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"Роботи" непочатий край Президент уволил 15 глав ОГА - Цензор.НЕТ 876
"Зеленский назначил руководителем управления делами президента бывшего главу команды КВН"
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Ну ок, старые - бидло"еліта". Что на счет "новых лиц"? Пока только "некумовья" из КВ95.
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Підтримую, але щоб відправити на смітник стару бидло-еліту може і потрібний більш агресивний ніж Зе? Хоча мені здається що Зе потроху набирає обертів з агресивністю.
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Менш інтелігентний ніж Зе?Не фантазуйте,таких не знайдете.
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ну все чуваки уже руки чешуть зайти в области и начать деребан то есть покончить с эпохой бедности Президент звільнив 15 голів ОДА - Цензор.НЕТ 4669
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Это мне напомнило наш военный гарнизон(под Мелитополем)!Помнится там начальство и всякие там зампотехи постоянно менялись....в СА была традиция,нужно была сначала послужить в разных местах СССР-а потом только ты можеш служить до пенсии на постоянном месте!!!!Этот "бег" по частям и гарнизонам....приводил к УПАДКУ самих гарнизонов!!!!!Ведь зная что тебя завтра пошлют в другое место,НИКТО ТОЛКОМ не занимался ни благоустройством части,ни строительством жилья офицерам....только крали и бухали!
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скоро дворника ,с которым здоровался, повысит в звании до хенерала и назначит своим помочником.
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Это ж в 15 областях состоялись траурные процесси прощания свиней со своими сытными кормушками, 15 упитанных дуп получили по бодрящему пенделю и вместо греться в тёплом и уютном кресле оказались на семи ветрах.
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Зато 15 "новых лиц" с вертикальной трещинкой и дырочкой по середине весело виляют хвостикамт в предвкушении дерибана. Кто бы мог пдумать - из шутов`95 и сразу в князи...
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Навіть більше, вже майже місяць йде продажа місць заступників, начальників відділів ОДА на місцях.
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Вывсеврете! Зекоманда - только кристально честные, они не могут заденьги! Это все попередники места скупают.
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И как-то забылось, что когда Порох уволил главу Одесской ОГА, нужно было согласовывать с Кабмином.
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Это нормально. Вот теперь и наступает главное - кого вместо!!!!
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abc123
Вот теперь и наступает главное - кого вместо!!!!
Президент звільнив 15 голів ОДА - Цензор.НЕТ 255
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...это "А", посмотрим на "Б" - т.е. а кого же назначат? Воров-коррупционеров из старой гвардии или одноклассников? Или все-таки где-то посредине есть нормальные кандидаты?
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узнавая об очередных увольнениях и думая об их мотивации, вспоминаю старый анекдот - вопрос студенту ветеринарного пту: почему собаки лижут себе яйца? - потому что они это могут, профессор!
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независимому президенту аваков не разрешил светличную уволить )) как же так)))
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как в 1240-м...монгольское прошлое дает о себе знать
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95 Квартал, що гумова зелена рукавичка. Де ж кадри взяти?
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Сейчас самое главное - очистить абсолютно все органы государственной власти, как авгиевые конюшни, от засевшей там соевой мрази, среди которой порядочных людей не может быть априори. Именно эта публика, приученная к воровству, мародерству и коррупции, как их бывший шоколадный пахан, неизбежно будет тормозить любые изменения к лучшему в государстве
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я правильно розумію, що у вас є вище відповідне утворення для очолювання важливих державних інституцій?
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Зате як ЗЕкам сподобається) вони це зробили разом Президент звільнив 15 голів ОДА - Цензор.НЕТ 8925

Президент звільнив 15 голів ОДА - Цензор.НЕТ 2302 Чорна канарка‏ @bla_ck_canary 22 ч.22 часа назад
Воно *******, вибачте. Голови ОДА по Закону, автоматично звільняються після виборів нового президента. Навіть якщо залишається попередній президент. Це махання іграшковою шаблею (пісюном) вже остигидло. ЮрИст, блд.
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Побачимо кого призначать. Скоріше всього всіх нових, честніших і розумніших на світі. Як повезло цим 15 областям, що пішли в першу чергу. А ще треба призначити в інші області, а ще в райони, міста, на заводи, в банки, в суди, в прокуратуру, в поліцію,в таможню, в лікарні, в тюрми, в депутати не тільки Верховної Ради, а в обласні, міські, сільські..... А кого будуть брати в армію? А як вони візьміть приклад і драмануть п*ять раз під ряд, щоб відкосити... Хто відкосить, той буде наверху, а хто піде служити, то як Бог дасть!
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Вот она, одновременная игра на всех досках!
Главное - ВСЕХ уволить, но НИКОГО не назначить - и все радуются при том что никто не обижен!
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Вы звАните в администрацию губернатора Малороссии. Представьтесь.
Предупреждаем, все разговоры записываются.

Президент звільнив 15 голів ОДА - Цензор.НЕТ 9219
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПрезидент звільнив 15 голів ОДА (оновлено)
 
 
 
 
 
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