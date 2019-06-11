 Президент звільнив 15 голів ОДА (оновлено)

Про це повідомив заступник глави Адміністрації президента України Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні надійшла перша частина подань з Кабінету міністрів на звільнення керівників обласних державних адміністрацій. Отже, звільнено глав Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Одеської, де відсторонено від виконання обов'язків в.о. глави, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської обладміністрацій", - сказав він на брифінгу у вівторок біля будівлі АП.
Як роз'яснили в АП, у 12 з перерахованих 15 областей звільнено голів ОДА, в Одеській, Полтавській та Херсонській, де раніше були виконувачі обов'язків голів облдержадміністрацій, вони відсторонені.
У 12 областях незабаром будуть призначені виконувачі обов'язків.
Есть облсоветы, их выбрали люди, вот пускай и керуют...
этого - согласен - вот как на народных деньгах его та прет - и расстрелять потом? правильно?
https://biz.censor.net.ua/news/3130720/****************************************************************************************
И ставить своих кумов,и 95квартал.
Порохокадры на помойку!
"Зеленский назначил руководителем управления делами президента бывшего главу команды КВН"
Вот теперь и наступает главное - кого вместо!!!!
Чорна канарка @bla_ck_canary 22 ч.22 часа назад
Воно *******, вибачте. Голови ОДА по Закону, автоматично звільняються після виборів нового президента. Навіть якщо залишається попередній президент. Це махання іграшковою шаблею (пісюном) вже остигидло. ЮрИст, блд.
Главное - ВСЕХ уволить, но НИКОГО не назначить - и все радуются при том что никто не обижен!
Предупреждаем, все разговоры записываются.