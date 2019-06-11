 Зеленський внесе в Раду подання на звільнення Луценка, - Рябошапка. ВIДЕО

Про це заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка повідомив на брифінгу у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".Відео ТСН
"Підписано подання на звільнення Генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка. Є юридична позиція, яка пов'язана з тим, що, незважаючи на зміну закону про прокуратуру про те, що генеральний прокурор не зобов'язаний мати юридичну освіту, інші норми закону про прокуратуру свідчать про те, що прокурором Генеральної прокуратури може бути тільки людина, яка має юридичну освіту. Ця людина здійснює процесуальні функції, відповідно, він мусить мати як юридичну освіту, так і досвід в сфері права. У Луценка такого досвіду немає", - сказав Рябошапка.
Він зазначив, що подання на звільнення Луценка передається в парламент.
Раніше Зеленський і представники його команди не раз заявляли про плани відправити Луценка у відставку. Сам Генеральний прокурор говорив, що готовий залишити посаду після парламентських виборів і формування нового уряду.
Так что я за Луценко спокоен. Пока он на должности, остаётся вероятность прекращения балагана малыми и относительно законными методами.
А У Зели какое образование ? Клоун ????
Источник: https://censor.net.ua/n3131753
кстати у ГлавЗебила - начальник СБУ с поддельным дипломом экономиста-мапкетолога..
Надеюсь, Рада прокатит Зеленую Шмарклю..
главный критерий отбора кадров петра алексеивича
это опыт вылизывания его шоколадного глаза
Но тогда Вазелину нужно быть последовательным, и уволить своего дружбана - "лейтенанта" Баканова, с должности первого зама главы СБУ, как человека без специального образования для этой высокой должности....
Усі інші - або піджаки з вулиці типу Баканова, або переманені з інших "силових" структур.
Ну, то й парламент пошле його... Як у випадку з міністрами.
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Чудны дела твои, Господи...
СЛАВА УКРАЇНІ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
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