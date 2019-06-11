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 Зеленський внесе в Раду подання на звільнення Луценка, - Рябошапка. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підписав подання на звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора. Обґрунтування - відсутність у Луценка юридичної освіти.

Про це заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка повідомив на брифінгу у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відео ТСН

"Підписано подання на звільнення Генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка. Є юридична позиція, яка пов'язана з тим, що, незважаючи на зміну закону про прокуратуру про те, що генеральний прокурор не зобов'язаний мати юридичну освіту, інші норми закону про прокуратуру свідчать про те, що прокурором Генеральної прокуратури може бути тільки людина, яка має юридичну освіту. Ця людина здійснює процесуальні функції, відповідно, він мусить мати як юридичну освіту, так і досвід в сфері права. У Луценка такого досвіду немає", - сказав Рябошапка.

Він зазначив, що подання на звільнення Луценка передається в парламент.

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Раніше Зеленський і представники його команди не раз заявляли про плани відправити Луценка у відставку. Сам Генеральний прокурор говорив, що готовий залишити посаду після парламентських виборів і формування нового уряду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131753
 
 
 Топ коментарі
 
Обоснование - отсутствие у Луценко юридического образования.
А У Зели какое образование ? Клоун ????
Источник: https://censor.net.ua/n3131753
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За отставку будет меньше сотни голосов. Друзья-барыгы такого ценного фрукта-овоща в обиду не дадут.
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За отставку будет меньше сотни голосов. Друзья-барыгы такого ценного фрукта-овоща в обиду не дадут.
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Статья 111 Конституции Украины предусматривает для импичмента наличие специальных прокуроров и специальных следователей. А кто командует прокурорами?

Так что я за Луценко спокоен. Пока он на должности, остаётся вероятность прекращения балагана малыми и относительно законными методами.
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Он очень много знает, его не сдадут или убьют.
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він там вже був і став Генпрокурором. Хочеш щоб Луцик став Президентом? Обережніше із закликами, бо одні вже накликали собі біду на голову Зеленський внесе в Раду подання на звільнення Луценка, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8094
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Обиделся желёный сопель ))))
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Обоснование - отсутствие у Луценко юридического образования.
А У Зели какое образование ? Клоун ????
Источник: https://censor.net.ua/n3131753
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На президента не нужно никакого образования. Вон выбрали же в 2010 ЗЭКа.
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Янык хоть без бумажки обычно читал.... в отличии от этого сценарного "чуда" - Зеленя сразу убегает - когда в бумажке заканчиваеться текст )))) Угар прям)))
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..Так так ...*Йолка * ! у якого в міністрах ходив Пецик мальдівський .
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И в это же время наш Зелёный клоун выступал в КВН-е перед ****** и что ? и гавариль па сруцке - """Уважаемый Владімір Валадіміравіч""" - это тебя не смущает правда ?
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Мене ...*смущаєт ваша русскогаварящаячелюсть * ! Зеленський внесе в Раду подання на звільнення Луценка, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4926
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а зелена щелепа срускагаварящая тебе не смущайет ??)))
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долго же ты держался ... что бы не обратить своё недоразвитое внимание на стиль текста )))ахахаа .... так все делают когда ответить нечего .... книжки иди почитай .... музыку послушай , расслабься мальчик.
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А назвал фамилию, кого вместо него? Или хочет прост снять, а до выборов фамилию не называть?
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У Лысого с квартала есть юридическое образование
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Луценко был министром МВД, так что опыт в сфере права у него есть.. Рябошапка некомпетентный Зебил..
кстати у ГлавЗебила - начальник СБУ с поддельным дипломом экономиста-мапкетолога..
Надеюсь, Рада прокатит Зеленую Шмарклю..
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який парламент? Цього скликання - може бути, і прокатить.
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юридичекий опыт?
главный критерий отбора кадров петра алексеивича
это опыт вылизывания его шоколадного глаза
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Покидание зебила с отеля Турции Зеленский внесет в Раду представление на увольнение Луценко, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5931
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По поводу Луценко согласен полностью !!!!
Но тогда Вазелину нужно быть последовательным, и уволить своего дружбана - "лейтенанта" Баканова, с должности первого зама главы СБУ, как человека без специального образования для этой высокой должности....
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В СБУ від сили відсотків 15 посад укомплектовані випускниками Національної академії СБУ.
Усі інші - або піджаки з вулиці типу Баканова, або переманені з інших "силових" структур.
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А кого замість? - не вказав?
Ну, то й парламент пошле його... Як у випадку з міністрами.
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С себя пускай охрану Каломойского для начала снимет ... или велосипед уже жмёт еврейскую жопу ??!
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Ну, этого то сына члена ЦК КПУ давно нужно было турнуть. А лучше было бы из ИТК не выпускать. Как и старуху - колясочницу.
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ЮРИК! Начинай акцию "Украина без Зеленского". Зеленський внесе в Раду подання на звільнення Луценка, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1422
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уволят, он бросит всё и махнёт в аэропорт франкфурта!
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Рада истерично саботирует. Рада не против президента, она против 73% народа, падлы.
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Рада саботирует наркоманские приказы и хотелки.Правильно делает .... пускай зеБеня законы почитает
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Чому вы выбрали "мутанта-наркомана зеБеню", если каждое его решение блокируется? На его месте послал бы вас всех найух. Думаю очень скоро он так и сделает.
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Если 73% рехнулись, то их лечить надо, а не потакать их наркотическим снам.
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Начинаю понимать...Значит в Украине 73% населения наркоманы. Печалька.
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Случись это до первого тура выборов, порохососы кипятком бы писали, радуясь, что Луценка уберут. А сейчас, когда Петя в ауте, лучше Луценка на должность генерального прокурора и представить нельзя.
Чудны дела твои, Господи...
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Пускай украинофоб - ...резидент сначала выполнит нормы Закона Конституции и уволит своего кореша экс - бандита рыгоАнала богдана ... Надо уже понять этому зарвавшемуся экс - клоуну ...резиденту что управление державой это немножко не то что управлять своим дурацким 95 кварталом и своими недоразвитыми клоунами - наркоманами которых он сейчас вовсю массово прёт во власть чтобы они помогали ему воровать и уничтожать государственность Укаины.
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ТЫ УРОДИНА КАЦАПСКАЯ ДЛЯ МЕНЯ УКРАИНА! ОНА ДОРОЖЕ ВСЕГО ЧТО ТОЛЬКО ЕСТЬ НА СВЕТЕ !

СЛАВА УКРАЇНІ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
SLAVA UKRAINI ! .HEROES GLORY !
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Юик без ГПУ оставаться не может. Где же он будет харчеваться?! ... ))

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А там это, ******-Мухуй на радостях выкатившимися бельмами стёклы не поразбивал? Или юГидически необГазованный юГа будет демонстрировать чудеса цепкости, как клещ вгрызшись в обивку зашатавшегося генпрокурорского кресла. Это те не понты колотить с отставкой по поводу Екатерины Гандзюк при куме-благодетеле.
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скільки ниточці не витись, а кінець обов"язково буде. пора вже починати потроху плигать з шістнадцятих поверхів, на полювання їхати ну і чекаємо шось новеньке-креативненьке. непотрібно затягувати до виборів у вр.
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це гундяво-сипле карликове чмо взагалі має ХОЧ єдину власну думку??? чи тільки перекукурікує те, що в цій зєкаМандє щось крапає замість нього? та підписується під чиїмось думками??Яке убоге та недолуге обрали мильні бульбахи...Якийсь гібрід між реальним НІЩО та серіальним брехуном...та ще й сцикливим...та ще й з запитанням на вживання наркоти...МАРАЗМ...
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А Бляха-Муха случайно ни Це-Це? А то в отместку за ******-Мухуя устроит Зелюку импичмент, в смысле - скоропостижно.
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Сейчас самое главное - очистить абсолютно все органы государственной власти, как авгиевые конюшни, от засевшей там соевой мрази, среди которой порядочных людей не может быть априори. Именно эта публика, приученная к воровству, мародерству и коррупции, как их бывший шоколадный пахан, неизбежно будет тормозить любые изменения к лучшему в государстве
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський внесе в Раду подання на звільнення Луценка, - Рябошапка. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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