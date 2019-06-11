 Зеленський так само намагається встановити контроль над судовою системою, як і Порошенко, - член Громадської ради доброчесності Жернаков

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав член Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, передає Цензор.НЕТ.
"Схоже, що Президент Зеленський так само намагається встановити контроль над судовою системою, як і його попередник Порошенко. Причому за допомогою тих самих людей. Інакше пояснити те, що відбувається з відбором членів ВРП, я не можу. Сьогодні Зеленський скасував укази Президента Порошенка про призначення членів ВРП (!). Мало того, що скасовувати акти індивідуальної дії про призначення - це дикість з юридичної точки зору. Зеленський для обрання нових членів ВРП ще й створює комісію, яка складається, зокрема, з:
- Олександра Пасенюка, багаторічного голови Вищого адміністративного суду (2004-2011), якого в 2011 році регіонали призначили суддею Конституційного Суду, голови "Асоціації адміністративних суддів", до якої входить скандальний суддя Богдан Санін, який заборонив Майдан, і дядько скандально відомого "фінансиста Порошенка" Макара Пасенюка, який фігурує в "амбарній книзі" ПР;
- Миколи Онищука, чинного ректора школи суддів і колишнього міністра юстиції, члена комісії з обрання членів ВРП при Порошенку;
- Ольги Поєдинок, членкині комісії з обрання членів ВРП при Порошенку;
- Юрія Волошина, декана факультету міжнародних відносин Національного авіаційного (!) університету (до чого тут авіація до правосуддя?)", - заявив він.
"Цікаво, що в лютому 2019 року ще кандидат у президенти Володимир Зеленський підтримав Порядок денний реформи правосуддя від громадськості, який передбачає, зокрема, "довірити оновлення та очищення суддівського корпусу представникам громадськості і міжнародним експертам та забезпечити повну прозорість цього процесу". Тоді ж його прес-служба завила, що "Серед пріоритетів - перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя, які добирають та звільняють суддів, забезпечення незалежності судової гілки влади". Хочеться запитати представників команди Президента, зокрема Руслана Рябошапку, Ірину Венедіктову, Руслана Стефанчука: ця високоповажна комісія - це представники громадськості? Чи, можливо, факультет міжнародних відносин авіаційного ВНЗ - це достатній ступінь "міжнародності" експерта? Чи ви дійсно вірите в те, що призначивши тих самих людей до комісії з обрання членів ВРП, що і Порошенко, ви забезпечите "незалежність судової гілки влади"? Які гарантії прозорості процесу? Чи будуть, наприклад, транслюватися співбесіди онлайн? Чи проходитимуть кандидати перевірку на доброчесність? Хочеться запитати також члена комісії, професора Володимира Сущенка, єдиного, в доброчесності і здатності якого проголосувати за достойних членів ВРП я не сумніваюся: як вам склад комісії і порядок її роботи? Чи не боїтеся повторення історії з відбором членів НАЗК?" - додав Жернаков.
а почему- тоггда верите безусловно евреям, мусульманам..то- то же...
Если люди тупы и не знают с кого спрашивать то єто их проблеммы.
И кроме того, - ты ж Порошенка спрашивал за суды которые назначал еще портнов с будущим главой АП Богданом.
А тут че случилось?
Да я знаю, что "член Общественного совета доброчестности Жернаков" и другие члены 5 лет проводили люстрацию/переатестацию судей в результате которой по меньшей мере 97% тех продажных судей времен януковича, оказались добропорядными и такими что отвечают всем требованиям "член Общественного совета доброчестности Жернаков". Но судя по статьям на этом сайте, суды стали настолько беспредельны как никогда за всю историю Украины.
Объясните пожалуйста мне как умный тупому. Как я гражданин Украины, могу повлиять на "члена Общественного совета доброчестности Жернаков", поскольку я считаю, что поставленную ему задачу он провалил полностью. Я могу голосовать за президента и депутатов, но по заявлению "члена Общественного совета доброчестности Жернаков" они не имеют права вмешиваться в работу их фирмы. Как быть ?
Тебе с твоими закидонами надо жить у туркмен-баши)
Даже в "туркмен-баши" на суды кто то влияет.
Если на суды ни граждане ни избранный ими президент не имеют права влиять на суды, то страну нужно признать судебной монархией, и не тратить бюджетные деньги на эти все выборы президентов, депутатов и т.д. Какой в них смысл, если "член Общественного совета доброчестности Жернаков" считает что он царь и Бог в Украине, и Andriy Kalnyshevsky вполне с ним согласен, вот только Andriy Kalnyshevsky не учел, что основной обязанностью "члена Общественного совета доброчестности Жернакова" есть как раз влияние на суды. Так что ....
Да я спрашивал и спрашивать буду с Зеленского.
Но Порошенко их уже потужно "про реформировал" (переатестацию прошли все кто хотел), а этот только пытается.
Не боїшся?
Где Зеля, а где персоналии комиссии по отбору судей....
Что ему подсунули - то и подписал!
Так когда Майдан?! когда будем сносить коррумпированное Зеленое Чмо и его команду рейдеров?!
Кстати, а вот это дядя никак не хочет прокомментировать? ЕДИНИЧНЫЕ порядочные судьи - и де увольняются!
ВСП уволил судью Цокол, которая отпустила Корбана под домашний арест и отказалась арестовать Саакашвили
https://censor.net.ua/news/3131742/vsp_uvolil_sudyu_tsokol_kotoraya_otpustila_korbana_pod_domashniyi_arest_i_otkazalas_arestovat_saakashvili
Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.
Решение приняла судья Лариса Цоколь, оно не подлежит обжалованию, сообщает УП