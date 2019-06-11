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 Зеленський так само намагається встановити контроль над судовою системою, як і Порошенко, - член Громадської ради доброчесності Жернаков

Президент Володимир Зеленський призначив у комісію з відбору кандидатів на посади у Вищій раді правосуддя тих самих людей, яких свого часу призначав Петро Порошенко.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав член Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, передає Цензор.НЕТ.

"Схоже, що Президент Зеленський так само намагається встановити контроль над судовою системою, як і його попередник Порошенко. Причому за допомогою тих самих людей. Інакше пояснити те, що відбувається з відбором членів ВРП, я не можу. Сьогодні Зеленський скасував укази Президента Порошенка про призначення членів ВРП (!). Мало того, що скасовувати акти індивідуальної дії про призначення - це дикість з юридичної точки зору. Зеленський для обрання нових членів ВРП ще й створює комісію, яка складається, зокрема, з:

- Олександра Пасенюка, багаторічного голови Вищого адміністративного суду (2004-2011), якого в 2011 році регіонали призначили суддею Конституційного Суду, голови "Асоціації адміністративних суддів", до якої входить скандальний суддя Богдан Санін, який заборонив Майдан, і дядько скандально відомого "фінансиста Порошенка" Макара Пасенюка, який фігурує в "амбарній книзі" ПР;
- Миколи Онищука, чинного ректора школи суддів і колишнього міністра юстиції, члена комісії з обрання членів ВРП при Порошенку;
- Ольги Поєдинок, членкині комісії з обрання членів ВРП при Порошенку;
- Юрія Волошина, декана факультету міжнародних відносин Національного авіаційного (!) університету (до чого тут авіація до правосуддя?)", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВРП звільнила суддю Цокол, яка відпустила Корбана під домашній арешт і відмовилася заарештувати Саакашвілі

"Цікаво, що в лютому 2019 року ще кандидат у президенти Володимир Зеленський підтримав Порядок денний реформи правосуддя від громадськості, який передбачає, зокрема, "довірити оновлення та очищення суддівського корпусу представникам громадськості і міжнародним експертам та забезпечити повну прозорість цього процесу". Тоді ж його прес-служба завила, що "Серед пріоритетів - перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя, які добирають та звільняють суддів, забезпечення незалежності судової гілки влади". Хочеться запитати представників команди Президента, зокрема Руслана Рябошапку, Ірину Венедіктову, Руслана Стефанчука: ця високоповажна комісія - це представники громадськості? Чи, можливо, факультет міжнародних відносин авіаційного ВНЗ - це достатній ступінь "міжнародності" експерта? Чи ви дійсно вірите в те, що призначивши тих самих людей до комісії з обрання членів ВРП, що і Порошенко, ви забезпечите "незалежність судової гілки влади"? Які гарантії прозорості процесу? Чи будуть, наприклад, транслюватися співбесіди онлайн? Чи проходитимуть кандидати перевірку на доброчесність? Хочеться запитати також члена комісії, професора Володимира Сущенка, єдиного, в доброчесності і здатності якого проголосувати за достойних членів ВРП я не сумніваюся: як вам склад комісії і порядок її роботи? Чи не боїтеся повторення історії з відбором членів НАЗК?" - додав Жернаков.

Зеленський так само намагається встановити контроль над судовою системою, як і Порошенко, - член Громадської ради доброчесності Жернаков 01
Зеленський так само намагається встановити контроль над судовою системою, як і Порошенко, - член Громадської ради доброчесності Жернаков 02
Зеленський так само намагається встановити контроль над судовою системою, як і Порошенко, - член Громадської ради доброчесності Жернаков 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131752
 
   
 Топ коментарі
 
А в итоге хочет узурпировать власть как якунович и создать драконовские законы Зеленский так же пытается установить контроль над судебной системой, как и Порошенко, - член Общественного совета доброчестности Жернаков - Цензор.НЕТ 3273 Зеленский так же пытается установить контроль над судебной системой, как и Порошенко, - член Общественного совета доброчестности Жернаков - Цензор.НЕТ 1695
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тому-то ВР для скоморохів зараз основна ціль)
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Зеленський повинен провести судову реформу,повністю розігнавши судей які діяли всю ічторію Незалежності,та набрати таких,хто раніше не працював і немає рідних які хоть колись працювали у судовій системі,інакше нічого не змінити в Україні.
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А в итоге хочет узурпировать власть как якунович и создать драконовские законы Зеленский так же пытается установить контроль над судебной системой, как и Порошенко, - член Общественного совета доброчестности Жернаков - Цензор.НЕТ 3273 Зеленский так же пытается установить контроль над судебной системой, как и Порошенко, - член Общественного совета доброчестности Жернаков - Цензор.НЕТ 1695
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тому-то ВР для скоморохів зараз основна ціль)
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Если посмотреть на состав ВР при Зе, то они напринимают законы.
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пусть сразу 2 метра себе приватизирует пригодятся... а что не ожидали какую (пипипипипипи ЦЕНЗУРА) выбрали на свою голову.. то то же еще насмеетесь... вы цыганам верите ха-ха-ха
а почему- тоггда верите безусловно евреям, мусульманам..то- то же... Зеленский так же пытается установить контроль над судебной системой, как и Порошенко, - член Общественного совета доброчестности Жернаков - Цензор.НЕТ 738
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Т.е. ты не против, что хряк установил контроль над судебной системой и пытался узурпировать власть? Я так и знал. Гы.
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Порошенко - отец нации, а зеленский скоморох-клоун из подворотни!!!!
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взять бы топор да и зарубить их обох двох? )))))))
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Только нация у него в приемных детях. Не свое, не жалко.
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Так ви ж наче не такі? Навіщо тоді міняли шило на мило?
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Нет, скорее "член Общественного совета доброчестности Жернаков" хочет всё решать сам с такими же членами. Как и каких судей этот совет понабирал за время его существования все видят.
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Правильно. А должен решать беня с портновим)
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Нет, украинцы должны избирать президента, а по сути страной должен управлять "член Общественного совета доброчестности Жернаков" и другие члены, ставящие судей которые принимают абсурдные антиукраинские решения а некоторые вообще и откровенно глумлятся над Украиной. А чё им, обвинят во всем снимут то Петра или Зелю, им то что главное чтоб "член Общественного совета доброчестности Жернаков" одобрил их назначение, с него то ответственности никакой.
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Тут соглашусь. Но все-таки страной должен управлять ЗАКОН а не президент или еще кто.
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страной должен управлять тот с кого спрашивают. Потому что если мы будем избирать президента а фактически страной будет руководить "член Общественного совета доброчестности Жернаков", то нах такая страна. Ваши же однодумцы или коллеги по фирме тут регулярно стали писать, что это Зеленский виноват в том , что суды отпускают коррупционеров, снимают аресты с счетов януковича и т.д. Так вот прошу заметить, что эти судьи назначены не Зеленским, а все они прошли потужну судову реформу, где "член Общественного совета доброчестности Жернаков" и другие члены признали 99% судей доброчестными. Естественно что "член Общественного совета доброчестности Жернаков" вошел во вкус и не хочет чтоб в процесс назначения/увольнения суде кто то ещё влез, аналогично Зеленский не хочет чтобы "член Общественного совета доброчестности Жернаков" назначал кого попало, а обвиняли в судовой вакханалии в стране Зеленского. И это правильно.
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Страна єто набор правил и законов по которым живут люди.
Если люди тупы и не знают с кого спрашивать то єто их проблеммы.
И кроме того, - ты ж Порошенка спрашивал за суды которые назначал еще портнов с будущим главой АП Богданом.
А тут че случилось? Зеленський так само намагається встановити контроль над судовою системою, як і Порошенко, - член Громадської ради доброчесності Жернаков - Цензор.НЕТ 4907
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Я считаю что в украинской судебной системе полная махновщина и хаос.
Да я знаю, что "член Общественного совета доброчестности Жернаков" и другие члены 5 лет проводили люстрацию/переатестацию судей в результате которой по меньшей мере 97% тех продажных судей времен януковича, оказались добропорядными и такими что отвечают всем требованиям "член Общественного совета доброчестности Жернаков". Но судя по статьям на этом сайте, суды стали настолько беспредельны как никогда за всю историю Украины.

Объясните пожалуйста мне как умный тупому. Как я гражданин Украины, могу повлиять на "члена Общественного совета доброчестности Жернаков", поскольку я считаю, что поставленную ему задачу он провалил полностью. Я могу голосовать за президента и депутатов, но по заявлению "члена Общественного совета доброчестности Жернаков" они не имеют права вмешиваться в работу их фирмы. Как быть ?
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В нормальной стране ни ты ни зеленский не должен влиять на суды. Никак. И никто.
Тебе с твоими закидонами надо жить у туркмен-баши)
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Даже в "туркмен-баши" на суды кто то влияет.
Если на суды ни граждане ни избранный ими президент не имеют права влиять на суды, то страну нужно признать судебной монархией, и не тратить бюджетные деньги на эти все выборы президентов, депутатов и т.д. Какой в них смысл, если "член Общественного совета доброчестности Жернаков" считает что он царь и Бог в Украине, и Andriy Kalnyshevsky вполне с ним согласен, вот только Andriy Kalnyshevsky не учел, что основной обязанностью "члена Общественного совета доброчестности Жернакова" есть как раз влияние на суды. Так что ....
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"ты ж Порошенка спрашивал за суды которые назначал еще портнов с будущим главой АП Богданом"
Да я спрашивал и спрашивать буду с Зеленского.
Но Порошенко их уже потужно "про реформировал" (переатестацию прошли все кто хотел), а этот только пытается.
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Враки детские) Переатестацию прошли тоьлко Верховный и Конституционный суды)
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Зеля робить те ж саме, що і Порох, а винуватий - Жернаков. Зебіли, ви такі зебіли...
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зебіл узурпує владу; а Порох - лише діяв в рамках чинного законодавства з дотриманням процедури.
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якщо робить те саме які претензії до нього від порохоботів?
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Претензії до зебілів, які вибрали те ж саме, що і було, і чомусь сподіваються на зміни.
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То есть назначая тех же людей , что и порох , он действует как янык , а не как порох , да ? У вас хоть логика есть , порохососы ?
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Зеленський повинен провести судову реформу,повністю розігнавши судей які діяли всю ічторію Незалежності,та набрати таких,хто раніше не працював і немає рідних які хоть колись працювали у судовій системі,інакше нічого не змінити в Україні.
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жаль в 95-м квартале персонала маловато)
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А вот "член Общественного совета доброчестности Жернаков" как и другие члены, уже 4 года как проводят атестацию судей, по которой 99% судей оказываются вполне добропорядочными. И посему "член Общественного совета доброчестности Жернаков" не хочет чтобы в дела его совета вмешивался какой то человек за которого проголосовало 74% населения.
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"новые лица", уже слышали. а на деле все бывшие рыги и беглые
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Разгон судей - это не судебная реформа. Это решение кадрового вопроса, при этом не имеющая никакого отношения к полномочиям президента.
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злой крот може ну його нафіг, думаю Україна такої кількості нових обличь не витримає
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А надо чтобы судебная система и дальше оставалась под контролем Порошенко?
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нужно пригласить китайцев, вместе с той расстрельной командой, которая там набила руку ставить коррупционеров к стенке
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Проблема в тому що ті хто у мріях уявляє себе в розстрільній команді або ж вертухаєм на вишці, частенько опиняються на колінах над ямою і зі стволом біля потилиці.
Не боїшся?
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речь идет о коррупционерах, а не о таких извергах как ты, которые бездомных собак расстреливают
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это мародер порошенко, лживый негодяй, сегодня бездомная собака, "ПЕС", которого выперли из соевой будки Зеленський так само намагається встановити контроль над судовою системою, як і Порошенко, - член Громадської ради доброчесності Жернаков - Цензор.НЕТ 4394
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Ти так ненавидиш Порошенка. Він тобі щоночі підмочує репутацію?
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а ты ненавидишь тимошенко потому, что она ежедневно тебе ссыт в борщ?
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он оно как, значит грицак с порошенко тоже фсб-шни ЖЛП, ведь за 5 лет правления мародера порошенко никто её не задержал и не посадил
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Не трогай песиков. Если ты уж начал, то ты зеленожопый, входишь в ту часть из 30% ватной мрази пролезшую по словам социолога Бекешкиной в партию ЗЕ, так как выбора у тебя не было, (жопоблок все про....бал) и сотворили крыло - партию слуги урода, а сокращенно (ПСУ), и добавлю под хвост.
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что ещё про меня напишешь глист соевый? Зеленський так само намагається встановити контроль над судовою системою, як і Порошенко, - член Громадської ради доброчесності Жернаков - Цензор.НЕТ 6687 нормально так твой пердачина запылал, когда ты про псину порошенко прочитал
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это первое, второе речь идет о китайцах, а не о моих мечтах быть в расстрельной команде, если ты слепое то купи очки, если неграмотное и не можешь читать, то купи себе азбуку
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Треба щоб судова система залишалася незалежною! Гороховий нехай іде в сраку.
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Ой, я вас умоляю!
Где Зеля, а где персоналии комиссии по отбору судей....
Что ему подсунули - то и подписал!
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ЗЕбилы избрали клоуна и ждут "покращання", лапшу сымайте!
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А что это за общественный совет добродетели? Первый раз о таком слышу. Зеленский так же пытается установить контроль над судебной системой, как и Порошенко, - член Общественного совета доброчестности Жернаков - Цензор.НЕТ 9949
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просто кадры подбирает Андрюшка Богдан, а указанные фамилии, это те самые коррумпированные чиновники ,через которых он решал вопросы для Каломойского..
Так когда Майдан?! когда будем сносить коррумпированное Зеленое Чмо и его команду рейдеров?!
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начинай уже сносить, только дупу не забудь от дивана оторвать
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Какой Зеленский?Этот гидрант двух слов без бумажки не свяжет.Правильнее говорить - Коломойский.
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Ну,Портнов - это партнёр Бени,а значит один из кукловодов буратины.
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По результатам "работы" этого "члена по доброчестности судей", можно сделать вывод, на сколько "правдивы" его претензии.
Кстати, а вот это дядя никак не хочет прокомментировать? ЕДИНИЧНЫЕ порядочные судьи - и де увольняются!

ВСП уволил судью Цокол, которая отпустила Корбана под домашний арест и отказалась арестовать Саакашвили
https://censor.net.ua/news/3131742/vsp_uvolil_sudyu_tsokol_kotoraya_otpustila_korbana_pod_domashniyi_arest_i_otkazalas_arestovat_saakashvili
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а когда Цокол отпускала "бриллиантовых прокуроров" она тоже была порядочной? Зеленський так само намагається встановити контроль над судовою системою, як і Порошенко, - член Громадської ради доброчесності Жернаков - Цензор.НЕТ 6723

Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.
Решение приняла судья Лариса Цоколь, оно не подлежит обжалованию, сообщает УП
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Зе свою квоту заполнеяет,а вкакой спосиб,его право.законом не прописано.Когда будут кандидаты ,тогда Жернаков желчь и изольёт вместе с патроном.
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Да нет,он ее чистит от порошенковских тварей
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Сегодня Зеленский отменил указы Президента Порошенко о назначении членов ВСП (!). Мало того, что отменить акты индивидального действия о назначении - это дикость с юридической точки зрения. Для начала этому кадру надо объяснить что это такое.
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Зараз період безідейної гібридної політики. Нові призначення, списковики від Слуги нар., оновлена кадрова політика : все і всі потроху взято від Пороха (якби його не ганили на публіку), бюта, навіть януковичівців, якісь поради від Кучми і т.п. Тому немає чому дивуватись. З внутрішньою політикою та ж сама невизначеність і гібридність: куди ми йдемо, що робимо, яка фінансова політика, податки, ціни, газ, електроенергія, ринок землі, тарифи, медреформа, освіта і т.д. - нікому нічого не зрозуміло, бо поки лише одні слова. Перетворюємось у країну слів, мрій і марних чекань. А найперше, що потрібно - це дотримуватись вимог закону і Конституції, вимог, а не пропонованого духу закону.
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Какой наивный этот Жердаков, апеллируя к Венедиктовой. Она такой же проФФесионал, как и остальные в Зеко-Манде. Она ведь даже минимального балла не добрала, когда в судьи метила. А в такой команде профессионалов - она уже "эксперт"
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прахвєсіАнали тільки від БПП та НФ? Бачили ми п'ять років прахвєсіАнальні дії шоколадних.
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Можно подумать,что сегодня в правосудии работают кристально чистые люди и менять их на других , ну никак нельзя. Они все там корумпированы и их не звільняти з посад треба , а поголовно садити..
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не чіпайте порошенківських гнид, вони ще витрати на мантії не відбили. Будь яка дія стосовно товстозадих корупціонерів буде супроводжуватися воєм обездолених правдолюбців, які платили в офшори грубі гроші за своє призначення.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський так само намагається встановити контроль над судовою системою, як і Порошенко, - член Громадської ради доброчесності Жернаков
 
 
 
 
 
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