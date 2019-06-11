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 Упродовж епідемічного сезону грип забрав життя 64 осіб, перехворіли 5,4 млн людей, - МОЗ

В Україні протягом епідемічного сезону 2018-2019 рр. на грип та ГРВІ перехворіли близько 5,4 млн людей, з них 64 особи померли.

Про це повідомляється в Інформаційному бюлетені за підсумками епідемічного сезону грипу та ГРВІ 2018-2019 рр. Центру громадського здоров'я МОЗ України, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом епідемічного сезону 2018/2019 (01.10.2018-19.05.2019) на грип та ГРВІ перехворіли 5,4 млн людей, 65,3% з яких - діти віком до 17 років. Протягом епідемічного сезону грип забрав життя 64 українців, зокрема 12 дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу, 11 осіб взагалі не зверталися по медичну допомогу, а кожен п'ятий звернувся за критичного погіршення стану - на 6-й день хвороби і пізніше", - йдеться в бюлетені.

Зазначається, що епідемічний сезон грипу та ГРВІ характеризувався середньою інтенсивністю та регіональним поширенням. "У циркуляції абсолютно домінували віруси грипу типу A. Від початку сезону проти грипу вакциновано 161 543 особи (0,4% населення), частка дітей серед щеплених становить 24%", - наголошується в бюлетені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дитина померла від ускладнень грипу, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131747
 
 
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Это плохо или хорошо, или просто статистика? И какие выводы нужно сделать?
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смертность от гриппа 1-2%, 5,4 млн заболевших - это порядка 54 000 умерших от гриппа
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУпродовж епідемічного сезону грип забрав життя 64 осіб, перехворіли 5,4 млн людей, - МОЗ
 
 
 
 
 
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