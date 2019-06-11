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 Через спеку в Києві обмежили рух вантажівок

У Києві введено тимчасове обмеження дорожнього руху для великовантажного транспорту з 12: 00 до 18:00 у зв'язку з підвищенням температури повітря.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з підвищенням температури повітря в Києві обмежено рух великовантажного транспорту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що значна інтенсивність руху великовагового транспорту, а також підвищення температури повітря вище +28°C призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них повздовжньої та усадкової деформації.

"З метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг і вулиць столиці в період тривалої спекотної погоди вводиться тимчасове обмеження дорожнього руху для великовантажного транспорту з 12:00 до 18:00", - уточнили в столичній патрульній поліції.

Зазначається, що час обмеження може змінюватися відповідно до температурного режиму.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131745
 
 
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ну и отлично. ВАЗелин со смазкой будет на велоси-педике, с квадратными колесами, как обещал зубожилому лохторату. даже природа наклоняет.
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зубожілуму лохторату обіцяє тільки вона баба Юля. А зебіл своїх виборців хармой узяв. Як у нас баби умілялись інаугурацією зеленського. А коли він з листочка перед паном Столтенбергом читам англійські слова руськими літерами, вони взагалі текли, о боже він ще й англійську знає краще за Порошенка Из-за жары в Киеве ограничили движение грузовиков - Цензор.НЕТ 4458 Из-за жары в Киеве ограничили движение грузовиков - Цензор.НЕТ 7635
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